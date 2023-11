กรุงศรี ออโต้ลุ้นสินเชื่อทะลุเป้า เร่งจับมือพันธมิตรรุกตลาดรถอีวี

เปิดเผยว่า กรุงศรี ออโต้ เชื่อมั่นว่าในปีนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อใหม่ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 192,000 ล้านบาท เติบโต 5% หนุนยอดสินเชื่อคงค้างปีนี้โตเกินเป้าหมายที่ 426,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ปีนี้มีการเติบโตที่โดดเด่นเข้าเป้าหมายที่ 4,624 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 217% ซึ่งโตทะลุเป้าถึง 3 เท่า จากช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปีนี้อยู่ที่ 2%ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยธนาคารยังให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อตามความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า และมีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้สามารถรักษาระดับเอ็นพีแอลได้ในระดับที่น่าพอใจด้านตลาดสินเชื่อยานยนต์ปี 2566 คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ใหม่จำนวน 810,000 คัน ลดลงประมาณ 5% ส่วนตลาดสินเชื่อยานยนต์ปีนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ 1% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 516,000 บาท จากสมมติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปีนี้อยู่ที่ระดับ 2.8% เป็นการเติบโตภายใต้การชะลอตัวของการส่งออก การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ จากประมาณจีดีพีเดิมเติบโตที่ระดับ 3.3%สำหรับสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงปีหน้ายังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อดังกล่าวครอบคลุม 32 แบรนด์ในตลาดทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ รวมถึงแผนสร้างอีโคซิสเต็มด้าน EV เต็มรูปแบบภายใน 3 ปี ส่วนแผนธุรกิจปี 2567 จะเป็นแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ปี 2567-2569 ซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการทำให้พันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นสำเร็จมากยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารเตรียมขยายอีโคซิสเต็มด้าน EV ด้วยการสร้าง EV E-Marketplace แหล่งรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้ใช้รถอีวี บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account และจะขยายบริการต่อไปบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ที่ขณะนี้มีบริการค้นหาสถานีแท่นชาร์จรถไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 80% ของสถานีทั้งหมดในไทย