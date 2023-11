เผยสถิติสุดปังวง Three Man Down

ผู้จัดการรายวัน 360 - เปิดสถิติน่าทึ่ง เผย data สุดปัง วงดนตรีเนื้อหอมแห่งยุค Three Man Down เจาะลึกความสำเร็จ Three Man Down วงดนตรีแห่งยุค ผ่าน Data สุดปังมีศิลปินรุ่นใหม่ไม่กี่วงที่สามารถสร้างผลงานเพลงที่มียอดวิวยอดสตรีมมิ่งรวมกันมากกว่า 2,600 ล้านครั้ง ครองอันดับ 1 ศิลปินยอดนิยมจาก Post survey มิวสิคเฟสติวัลทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2565 – 2566 และสร้างปรากฏการณ์บัตรคอนเสิร์ต sold out อย่างรวดเร็วกลายเป็นสงครามแย่งชิงบัตรทางโซเชียลมีเดียพวกเขาคือ Three Man Down (ทรีแมนดาวน์) วงดนตรีจากค่าย GeneLab ในเครือ GMM MUSIC ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน คือ กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ (กิต), พีรพล เอี่ยมจำรัส (ตูน), เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค (เต), วิศรุต ปฐมสิริไพศาล (เส็ง), เจ้าของเพลงฮิต ฝนตกไหม, ฝันถึงแฟนเก่า, ถ้าเธอรักฉันจริง, วันเกิดฉันปีนี้, ข้างกัน เป็นต้นโดย GMM MUSIC ได้มีการเปิดเผยตัวเลขต่างๆ และ Data ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวง Three Man Down ดังนี้“28” คือชื่ออัลบั้ม ผลงานชุดที่ 2 ที่มาจากอายุของสมาชิกทุกคนในวง ซึ่งอัลบั้มนี้พวกเขาพูดถึงการเข้าสู่ช่วงชีวิตในวัย 28 ปี ที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลง ความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความเหงา ความสุข และสิ่งต่างๆ ที่ต้องพบเจอในช่วงวัยดังกล่าว มีเพลงฮิตติดเทรนด์มากมาย เช่นเพลง เปิดตัวเขา, น้อง, ไหนบอกเลิกแล้ว, เมา, เด็กเกินไป เป็นผลงานต่อเนื่องมาจากอัลบั้มแรก "THIS CITY WON’T BE LONELY ANYMORE" ผลงานแจ้งเกิดที่มีเพลงฮิตเกิน 100 ล้านวิวอยู่หลายเพลง เช่น ฝันถึงแฟนเก่า 135M views , ข้างกัน 116M view, ถ้าเธอรักฉันจริง 147M views เป็นต้นโดยทั้ง 2 อัลบั้มมีรวมยอด views และ streaming ทั้งหมดมากกว่า 2,600,000,000 แบ่งเป็นYouTube ยอดวิวรวมกว่า 2,400,000,000Spotify ยอดสตรีมกว่า 200,000,000Apple ยอดสตรีมรวม 65,000,000“13,500” คือจำนวนที่นั่งในคอนเสิร์ต Three Man Down Live At Impact Arena 2023 คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวงที่อิมแพคอารีน่า ซึ่งบัตร sold out ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยหลังจากนั้นกลายเป็นประเด็นสงครามการแย่งชิงบัตรในโลกโซเชียลอันดับ “1” ศิลปินยอดนิยม ที่ผู้เข้าร่วมงานมิวสิคเฟสติวัลให้คะแนนความประทับใจมากที่สุดจากการทำ Post survey ที่ GMM Show รวบรวมจากเทศกาลดนตรีใหญ่ๆทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2565 – 2566 เช่นงาน Monster Music Fest, Marathon Concert Fest, Big Mountain Music Festival, NangLay, นั่งเล่น, เชียงใหญ่, พุ่งใต้, Water War เป็นต้น“13” จำนวนพรีเซนเตอร์สินค้า ที่ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องดื่ม, รถจักรยานยนต์, ขนม, เกมส์ออนไลน์ เป็นต้น พวกเขาเนื้อหอมเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและเสน่ห์ในการสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับที่มีชื่อเรียกตัวเองว่า “ชาวเมือง” ซึ่งมีจำนวนประชากรมากกว่า 2 ล้านคนจากยอดติดตามใน social media Facebook IG X Tiktok และมี #ThreeManDown ใน Tiktok มากกว่า 2,000 M“24” ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ กับไลฟ์สไตล์สุดปัง ที่พวกเขาใช้เวลาเล่นเกม หรือเฉลี่ย 3 ชม.ต่อวัน เป็นที่รู้กันว่าวงนี้ชอบเล่นเกมสุดๆ จนเรียกได้ว่าเกมคือปัจจัยที่ 5 ในชีวิตเลยก็ว่าได้กวาดรางวัลมาแล้วมากกว่า “20” รางวัล ทั้งในสาขาเพลงฮิต และวงดนตรียอดเยี่ยมโดยแบ่งออกเป็น 15 รางวัล จาก Music Streaming Platform [Spotify 8 รางวัล, Joox Thailand 3 รางวัล, LINE THAILAND 3 รางวัล และ Apple Music (Thailand) 1 รางวัล] และอีก 7 รางวัลจากเวทีใหญ่ระดับประเทศ เช่น รางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมจากเวที The Guitar Mag Awards 2023, นาคราชอวอร์ดครั้งที่ 6, True ID Music Awards 2020, Siamrath Online Award 2022, รางวัลเพลงยอดนิยมแห่งปี เพลง “ถ้าเธอรักฉันจริง” จากเวที Kazz Awards 2021 เป็นต้นบทสรุปความสำเร็จของวงดนตรีในวัย “28” อาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขามีวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวและการสื่อสารกับคนฟังอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เข้าถึงและโดนใจผู้คนในยุคนี้ ผ่านทั้งเรื่องเพลงและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแบบไม่เคยตกเทรนด์ สามารถติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ Three Man Down และสมัครเป็น “ชาวเมือง” ได้ที่ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Three Man Down