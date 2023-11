โอกาสมาถึงแล้ว! ถ่ายรูปคู่ “เจย์ โจว” ที่มาดามทุสโซลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตแห่งปี Jay Chou Carnival World Tour 2023 กรุงเทพ

เพื่อเป็นการต้อนรับการมาเยือนของราชา Mandopop เจย์ โจว ทางพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ได้ปรับโฉมหุ่นขี้ผึ้งของ เจย์ โจว ด้วยชุดเครื่องแต่งกายใหม่ ทำให้ย้อนนึกถึงเวิลด์ทัวร์ครั้งก่อนที่ชื่อ The Invincible ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ใหม่เพื่อแฟนเพลงโดยเฉพาะ และพิเศษสุด! ทางผู้จัดงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร จัดประกวดภาพถ่าย ชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ต Jay Chou Carnival World Tour 2023 ในกรุงเทพ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ใบJay Chou Carnival World Tour 2023 มีกำหนดที่จะจัดขึ้นที่เมืองไทยในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งบัตรคอนเสิร์ตรอบแรก Sold out ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และบัตรรอบที่สองก็ถูกจับจองจน Sold out อย่างรวดเร็วหลังจากเปิดขายเช่นกัน สำหรับผู้ชมและแฟนคลับที่พลาดการซื้อบัตรคอนเสิร์ต นี่คือโอกาสของคุณ!เพียงเช็กอินที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร และถ่ายรูปคู่กับหุ่นขี้ผึ้งของ เจย์ โจว แล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลวิธีการร่วมสนุก1. เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 25662. ถ่ายภาพคู่กับหุ่นขี้ผึ้งของ เจย์ โจว ที่มาดามทุสโซ กรุงเทพมหานคร3. โพสต์รูปภาพของคุณในหน้าเพจ tinyurl.com/jaychoubkk ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23:59 น.4. ติดแฮชแท็ก #JayChouBkk #JayChouCarnival #MadameTussaudsBangkok ในโพสต์ของคุณ5. เชิญชวนเพื่อนๆ มากดไลก์รูปของคุณให้เยอะที่สุดผู้ชนะ 3 ท่านที่มียอดไลก์สูงสุดจะถูกคัดเลือกและประกาศผลที่หน้าเพจ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566รางวัล- รางวัลที่ 1 : บัตรราคา 8,988 บาท จำนวน 2 ใบ- รางวัลที่ 2 : บัตรราคา 7,988 บาท จำนวน 2 ใบ- รางวัลที่ 3 : บัตรราคา 6,988 บาท จำนวน 2 ใบ* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดกําหนดคอนเสิร์ต Jay Chou Carnival World Tour 2023 ในกรุงเทพจัดโดย G.H.Y Culture & Mediaร่วมด้วย Showtec (Thailand)G.H.Y Culture & MediaG.H.Y Culture & Media เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบันเทิงที่ให้บริการด้านการผลิต การจัดจำหน่าย และการทำการตลาดให้แก่ภาพยนต์ โทรทัศน์ และคอนเทนต์ออนไลน์ คอนเทนต์เพื่อการโฆษณา สินค้าที่ระลึก รวมไปถึงการบริหารจัดการงานอีเวนท์และศิลปินอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ghyculturemedia.com/ บริษัท โชว์เทค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โชว์เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทมืออาชีพด้านบันเทิง ที่ให้บริการด้านการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการจัดแสดงบนเวที บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ และ จีน ดำเนินงานโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกอีเวนท์ประสบความสำเร็จ