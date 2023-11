“ต่อ-เจเจ-โอบ-มะปราง” ชวนออกเดินทาง “เติมเต็มคำว่าเพื่อน”ในแคมเปญ Road to Friendship

ต้องบอกว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันแบบยิ่งใหญ่สุดๆ ของ 4 นักแสดงตัวแทนคนรุ่นใหม่และพรีเซ็นเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ต่อ เจเจ โอบ และมะปราง เพราะนอกจากจะมาพร้อมภาพยนตร์โฆษณา “เติมเต็มคำว่าเพื่อน เวอร์ชั่น Road to Friendship” แล้ว ยังมาชวนเพื่อนๆ ให้ออกเดินทางไปเติมเต็มมิตรภาพ ความสนุก และเสียงเพลง จากคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี รวมทั้งงานเทศกาลสำคัญระดับประเทศต่างๆ ที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ในฐานะ Music Icon อันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดร่วมกับพาร์ตเนอร์ทางดนตรีกว่า 50,000 งาน ในช่วงปลายปี 2566 ต่อเนื่องถึงปลายปี 2567โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เปิดประเดิมความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตเปิดเทศกาลดนตรีของช้าง ด้วยคอนเสิร์ตจาก “โปเตโต้ เอฟ.ฮีโร่ และคริส พีรวัส” ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางให้กลุ่มเพื่อนได้ไปเปิดประสบการณ์ความสนุกและเฉลิมฉลองแบบจัดเต็มทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ช้าง ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมลุ้นรับรางวัล “Chang Pass: Passport to the World of Fun & Friends” เติมเต็มประสบการณ์มิวสิกสุดยิ่งใหญ่และเอ็กซ์คลูซีฟกว่าใคร ด้วยบัตรคอนเสิร์ต รวมทั้งแพ็คเกจการเดินทางและ ที่พัก ให้คุณและเพื่อนๆ ได้เติมความสนุกสุดเหวี่ยงตลอดทริป ติดตามรายละเอียดได้ทาง FB: ChangWorldงานนี้ทั้ง 4 พรีเซ็นเตอร์ “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” “เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” “โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” และ “มะปราง-อลิสา ขุนแขวง” เปิดตัวมาในแบบนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง ลากกระเป๋าเดินทาง อารมณ์เหมือนเพิ่งลงมาจากขบวนรถไฟเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหมายในภาพยนตร์โฆษณาน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างชุดใหม่ มาพร้อมเพลง “กว่าจะรัก” เพลงฮิตจากต้นฉบับของวง XYZ ฟังเมื่อไหร่ก็นึกถึงมิตรภาพของเพื่อนตลอดเวลา โดยได้นำมาเรียบเรียงใหม่ให้สนุกและมีพลังโดนใจคนรุ่นใหม่ เรียกเสียงกรี๊ดลั่นโถงกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง และยืนยันความเป็น Music Icon อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่มอบประสบการณ์ความสนุกกับเพื่อนๆ ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ จากป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม” เจ้าพ่อแห่งวงการเทศกาลดนตรีไทย” โดยมีคู่ซี้พิธีกรสุดฮา “ดีเจดาด้า” และ “ดีเจอ๋อง” ควงคู่มาเติมเต็มความสนุกตลอดงานต่อ ธนภพ กล่าวว่า “ภาพยนตร์โฆษณา Road to Friendship สะท้อนความที่พวกเราชื่นชอบการไปเทศกาลดนตรีต่างๆ ซึ่งความสนุกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในงานเทศกาลดนตรีเท่านั้น เพราะวีรกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มนัดกัน ตอนเดินทาง ได้ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทาง จนไปถึงงานเทศกาลดนตรีของช้าง และแอบบอกว่า ปีนี้ช้าง ในฐานะ Music Icon ของไทย จัดเต็มกิจกรรมคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี ร่วมทั้งงานเทศกาลสำคัญระดับประเทศต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ความสนุกและการเฉลิมฉลองแบบจุกจุกต่อเนื่องถึงปลายปีหน้าไว้กว่า 50,000 งานเลย ให้ได้ชวนแก๊งเพื่อนไปเติมเต็มช่วงเวลาแห่งมิตรภาพ ความสนุก และเสียงเพลง ในหลากหลายแนว ใน 5 ภาคทั่วประเทศ ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเดินทางไปในที่ใหม่ๆ กันด้วย”ด้าน โอบ โอบนิธิ เสริมว่า “ในมุมของศิลปิน ผมว่าคอนเสิร์ตจะไม่สนุกเลยถ้าขาดแก๊งเพื่อน ไม่ว่าเวทีจะอลังการ ใหญ่โต เอฟเฟ็กต์มากมายขนาดไหน แต่ถ้าคนดูไม่สนุกไปด้วย ถึงพวกเราจะใส่พลังมากแค่ไหน บรรยากาศก็จะไม่มีทางสนุกเลย ผมว่าหลายๆ ครั้งที่ความสนุกมันเพิ่มมากขึ้นเพราะกลุ่มเพื่อนใส่พลังกันสุดและใส่กันไม่ยั้ง พวกผมเห็นยังอยากจะกระโดดลงไปสนุกกับพวกเขาด้วยซ้ำ ที่สำคัญคือ เมื่อกี้ขนาดเพลง “กว่าจะรัก” เวอร์ชั่นในโฆษณาดังขึ้น แอบเห็นมีคนโยกตัวและร้องตามกันเต็มเลย ผมว่าถ้าได้ไปเปิดในคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีที่ไปกับแก๊งเพื่อน จะต้องบันเทิงและสนุกสุดๆ แน่นอน”ด้านสาวมะปราง อลิสา ก็เป็นตัวแทนแชร์ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟว่า “ปรางว่าการเดินทางด้วยรถไฟโดยเฉพาะไปกับแก๊งเพื่อนเนี่ยเราได้คุยกันตลอดทาง บางครั้งก็คุยกันจนไม่ได้หลับนอน ระหว่างทางก็ได้ดูวิวข้างทางที่แปลกตาไม่เหมือนที่เราเคยเห็นมาก่อน แถมยังได้ลองกินอาหารท้องถิ่นที่พ่อค้าแม่ค้าเอาขึ้นมาขายระหว่างทางด้วย ที่สำคัญคือ ไม่ต้องเจอกับปัญหารถติด แถมยังได้มีเวลาวางแผนการท่องเที่ยวระหว่างอยู่บนรถไฟอีกด้วย ลองไปเที่ยวด้วยรถไฟกับเพื่อนๆ ดูแล้วจะติดใจแน่ๆ”ปิดท้ายด้วย เจเจ กฤษณภูมิ ที่มาชวนร่วมกิจกรรมสนุกๆ ที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ได้สร้างสรรค์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า “อยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรม “Chang Pass: Passport to the World of Fun & Friends” ที่ช้างได้จัดใหญ่จัดเต็ม นอกจากจะแจกบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตแล้ว ยังดูแลคุณและเพื่อน ตั้งแต่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปร่วมงานเทศกาลดนตรี รวมทั้งดูแลที่พักตลอดทริปให้อีกด้วย เรียกว่าไปเติมเต็มประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะแขก VIP กันเลยทีเดียว แล้วไปพบกับพวกเรากันนะครับ”ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดกิจกรรมคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี รวมทั้งงานเทศกาลสำคัญระดับประเทศต่างๆ ที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างจัดขึ้นกว่า 50,000 งาน และกิจกรรม “Chang Pass: Passport to the World of Fun & Friends” ไปเติมเต็มประสบการณ์มิวสิกสุดยิ่งใหญ่และเอ็กซ์คลูซีฟกว่าใคร ด้วยบัตรคอนเสิร์ต รวมทั้งแพ็คเกจการเดินทางและที่พัก ให้คุณและเพื่อนๆ ได้เติมความสนุกสุดเหวี่ยงตลอดทริป รวมมูลค่ารางวัลละกว่า 20,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB: ChangWorld