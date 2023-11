ออฟฟิศเมท พลัส ฉลองครบ 70 สาขาทั่วไทย

ออฟฟิศเมท พลัส แฟรนไชส์ร้านอุปกรณ์สำนักงานและสินค้าเพื่อธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองความสำเร็จในโอกาสครบ 70 สาขาทั่วไทย ตอกย้ำการเป็นแฟรนไชส์ B2B ที่ครองใจผู้ประกอบการท้องถิ่นทุกภูมิภาค โดยได้รับความไว้วางใจในการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีโมเดลการขายเชิงรุก ออฟฟิศเมท พลัส ได้คัดสรรสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ ให้แฟรนไชส์ซีสามารถขายได้รวมมากกว่า 100,000 รายการ ครอบคลุมครบทุกกลุ่มสินค้าที่ธุรกิจเล็กใหญ่ต้องการ ทั้งอุปกรณ์สำนักงาน ไอที เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์โรงงาน และอีกมากมาย พร้อมระบบการขายทั้งหน้าร้าน พนักงานขายตรง และ Social Commerce โดยมีบริการจัดส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้ร้านแฟรนไชส์ซีมีโอกาสการขายไร้ขีดจำกัด ซึ่งบางสาขาสามารถสร้างยอดขายทะลุล้านบาทต่อเดือน ได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มกิจการ โดยแฟรนไชส์ซีบางท่านได้เห็นโอกาสในการเติบโต และตัดสินใจลงทุนขยายสาขาเพิ่มในหลายพื้นที่ออฟฟิศเมท พลัส ยังเดินหน้าเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซีรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมเติบโตแบบ ติดสปีดไปด้วยกัน ถ้าคุณคือผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีฐานลูกค้าเอกชนและราชการ รักงานขาย และมุ่งมั่นในการเติบโต โดยเฉพาะจังหวัด นครสวรรค์ สระแก้ว พิษณุโลก กระบี่ ลำพูน เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัดทั่วไทย ออฟฟิศเมท พลัส พร้อมเป็นคำตอบในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,648 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และมินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่นซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม (5) กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายและให้บริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยง เช่น ท็อปส์แคร์ ท็อปส์วีต้า และ เพ็ทแอนด์มี โดย ณ 30 มิถุนายน 2566 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 59 จังหวัด, ประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 41 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)