เจ้าสัว ส่งแบรนด์ย่อย “เจ้าสัว สแนคซ์ พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด โปรตีนสแน็ค ชูนวัตกรรมนำเทรนด์เอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมดันตลาดมีทสแน็คโต 50%

นางสาวณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เผยถึงแผนการดำเนินงานต่อจากนี้ว่า บริษัทฯ ยังยึดมั่นในเป้าหมายที่อยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยให้ กินดี อยู่ดี จึงมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ ‘เจ้าสัว’ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำสูตรลับความอร่อยตำรับเจ้าสัวสู่คุณ” ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Top of mind ของลูกค้า อีกทั้งยังเสริมไลน์สินค้าเพื่อเติมเต็มพฤติกรรมการกินของผู้บริโภคในทุกโอกาส โดยขยายแบรนด์ย่อย (Sub-brand) ในกลุ่มขนมทานเล่น “เจ้าสัว สแนคซ์” เพื่อเดินหน้ารุกตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทเนื้อสัตว์เต็มรูปแบบที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,000 ล้านบาท และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอกย้ำความเป็นผู้นำของโปรตีนสแน็ค ซึ่งเป็นหนึ่งในเซ็กเม้นต์ของตลาดสแน็คที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง“เจ้าสัว สแนคซ์ เป็นแบรนด์ย่อยของ ‘เจ้าสัว’ ที่จะสร้างการรับรู้ในกลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยวในพอร์ตของบริษัทฯ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรองรับกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ๆ ที่มองหาขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพและรูปร่าง จากข้อมูลของเทรนด์โลกพบว่าคนทั่วโลกหันมาเลือกทานขนมขบเคี้ยวที่อร่อยและมีโภชนาการที่ดี โดย ‘เจ้าสัว สแนคซ์’ เป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ จัดอยู่ในกลุ่ม Better for you snack ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงสอดรับกับเทรนด์การบริโภคสแน็คในปัจจุบัน ซึ่งเราเห็นช่องว่างในตลาดนี้จึงได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่ง “พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” (Pork Crunchy) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มที่ชื่นชอบสแน็คและใส่ใจเรื่องสุขภาพ เราคาดหวังว่าสินค้าใหม่ของเราจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดกลุ่มโปรตีนสแน็คให้เติบโตได้”“เจ้าสัว สแนคซ์ พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” ปรากฎการณ์สะเทือนตลาดสแน็คนางศศิกานต์ มหาศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” ภายใต้แบรนด์ย่อย “เจ้าสัว สแนคซ์” ว่าเป็นครั้งแรกของขนมขบเคี้ยวเนื้อสัตว์แปรรูปกับการพลิกโฉมนวัตกรรมความอร่อยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยผลิตภัณฑ์นี้ยังคงไว้ซึ่งจุดแข็งของความเป็นเจ้าแห่ง ‘โปรตีนสแน็คอร่อยทานเพลิน’ ที่มีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ ‘พอร์คครั้นชี่ผสมอัลมอนด์- หมูแท่งกรอบผสมอัลมอนด์’ ให้โปรตีนทั้งจากเนื้อหมูและอัลมอนด์ ถึง 9 กรัม และ ‘พอร์คครั้นชี่ผสมพริกคั่วกรอบ-หมูแท่งกรอบผสมพริกคั่วกรอบ’ ที่ใส่พริกคั่วแห้งคลุกเคล้ากับเนื้อหมูแท่ง ได้ความอร่อยเผ็ดร้อนแบบลีน ๆ โดยทั้ง 2 รสชาติให้ประโยชน์จากโปรตีนเต็ม ๆ คำด้วยเนื้อหมูคุณภาพดี ใช้การอบแทนการทอด กรอบ อร่อย ที่กินยังไงก็ไม่รู้สึกผิดนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ครอบคลุมการสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านสื่อโฆษณา ทั้ง Offline และ Online โดยได้ “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ดูแลใส่ใจตัวเองเป็นอย่างดี มีความขี้เล่น สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์เจ้าสัวในกลุ่มขนบขบเคี้ยวให้มีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปตามจุดที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ทุกช่องทาง ทั้งบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ“ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองหาขนมขบเคี้ยวที่มีแค่ความอร่อย แต่ต้องมีสิ่งที่เป็น Value Added หรือเรื่องของประโยชน์ที่ได้ด้วย ซึ่งเชื่อว่า “เจ้าสัว สแนคซ์ พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เจาะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพได้อย่างแน่นอน” นางศศิกานต์ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับงานเปิดตัว “เจ้าสัว สแนคซ์” ซับแบรนด์ใหม่ของ “เจ้าสัว” มี สาวดรีม-อภิชญา พานิชตระกูล ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ นำทีมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน และร่วมกิจกรรมทดสอบความกรอบสะเทือนจักรวาล ด้วยเครื่องวัดเดซิเบลมาทดสอบพลังความครั้นชี่ของหมูแท่งกรอบตัวใหม่ และกิจกรรมทดสอบพลังโปรตีนทะลุจักรวาลที่ใช้เครื่องค้อนทุบวัดพลังความแข็งแกร่งของโปรตีน 9 กรัมจาก พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งทุกคนต่างได้สัมผัสนวัตกรรมความอร่อยใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ของ “เจ้าสัวสแนคซ์ พอร์ค ครั้นชี่ หมูเเท่งกรอบ” ทั้ง 2 รสชาติ อีกด้วยพบกับ “พอร์ค ครั้นชี่ หมูแท่งกรอบ” ที่มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 22 กรัม ในราคา 30 บาท และ 45 กรัม ในราคา 60 บาท ได้แล้ววันนี้ที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าใกล้บ้านคุณ และช้อปออนไลน์ได้ทาง https://www.chaosua.com/, Facebook : เจ้าสัว, Line Official Account : @chaosua และ Shopee, Lazada