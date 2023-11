“พาณิชย์”เปิดรับฟังความเห็นการตรวจคุณสมบัติขอหนังสือรับรองสินค้าเฝ้าระวัง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. ... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังให้สอดคล้องกับมาตรการทางการค้าของประเทศผู้นำเข้า โดยเพิ่มเติมรายการสินค้าเฝ้าระวังกรณีการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ 1.ท่อเหล็ก 2.ลวดและเคเบิลทำจากอลูมิเนียม 3.ล้อรถ 4.ส่วนประกอบรถ 5.ใบเลื่อย 6.พื้นไม้ 7.ผลิตภัณฑ์จากหินควอตซ์ 8.ไม้แขวนเสื้อ 9.สปริงด้านใน และ 10.ผลิตภัณฑ์จากไม้ ทั้งนี้ รวมรายการสินค้าเฝ้าระวังจากเดิม 48 รายการ เป็น 58 รายการทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว กรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ธ.ค.2566 โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4808 หรืออีเมล dft.postverify.co@moc.go.thก่อนหน้านี้ กรมได้มีการได้พัฒนาระบบการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ ROVERs Plus โดยระบบดังกล่าวสามารถรองรับการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถรองรับการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO ทั่วไป) ซึ่งจากเดิมผู้ส่งออกต้องยื่นคำขอและรับผลการตรวจด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail เป็นสามารถยื่นคำขอและรับผลการตรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ROVERs Plus เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และปรับลดขั้นตอนการยื่นคำขอให้กับผู้ส่งออกมากยิ่งขึ้น