“พาณิชย์”ดีเดย์ 15 ธ.ค.เปิดบริการ DFT SMART C/O นำร่อง 5 กรอบ FTA

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) ให้ผู้ส่งออกนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า ณ ประเทศปลายทางภายใต้ความตกลงการค้าต่าง ๆ ได้พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ที่เรียกว่า “ระบบ DFT SMART C/O” โดยยกระดับการให้บริการออกฟอร์ม C/O ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ครบจบข้อกระบวนการตั้งแต่ยื่นขอ ติดตามสถานะคำขอหนังสือรับรอง ไปจนถึงพิมพ์หนังสือรับรอง ที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วได้ด้วยตนเอง (Self–Printing) ไม่ว่าจะพิมพ์จากที่บ้านหรือสำนักงานของผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองที่หน่วยงานให้บริการอีกต่อไป เนื่องจากระบบได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และลดต้นทุนด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ ณ หน่วยงานทั้งนี้ กรมได้กำหนดเปิดให้บริการระบบ DFT SMART C/O ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2566 เป็นต้นไป โดยนำร่องสำหรับการใช้สิทธิพิเศษใน 5 กรอบความตกลงก่อน ได้แก่ Form RCEP ภายใต้ความตกลงระหว่าง ASEAN กับ Australia-China–Japan–Korea–New Zealand , Form AHK ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ASEAN–Hong Kong , Form AJCEP ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง ASEAN กับ ญี่ปุ่น , Form Thai–Peru ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย–เปรู และ Form Thai–Chile ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิลีอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขอรับ Form C/O ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ SMART C/O เป็นไปด้วยดี กรมขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน และดำเนินการมอบ–รับมอบอำนาจ ให้กระทำการแทนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งตัวอย่างภาพลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้รับมอบอำนาจ ผ่านระบบ DFT SMART C/O ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการเปิดให้บริการดังกล่าวต่อไป ส่วน Form C/O ประเภทอื่น ๆ กรมจะทยอยเปิดให้บริการให้ครบภายในปี 2567 ต่อไป