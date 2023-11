CPN ชู “เวสต์วิลล์” โมเดลศูนย์ฯยั่งยืน โฟกัสศูนย์การค้าแบบเซมิเอาท์ดอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 – ซีพีเอ็น ชูสาขาเวสต์วิลล์ โมเดลต้นแบบแห่งศูนย์การค้าแห่งความยั่งยืน ทยอยนำไปใช้สาขาใหม่ พร้อมแนวทวงจากนี้จะโฟกัสเปิดศูนย์การค้าแบบ เซมิ เอาท์ดอร์มากขึ้น ล่าสุดเปิดตัวศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 29 พ.ย.นี้ แน่นอนดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะใช้ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เป็นโมเดลต้นแบบของศูนย์การค้าต้นแบบแห่งความยั่งยืน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสาขาใหม่ๆให้เป็นศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืนแห่งอนาคต ซึ่งในเบื้องต้นได้นำโมเดลนี้ไปพัฒนาต่อเนื่องกับสาขาใหม่แล้ว 2 สาขา คือ เซ็นทรัลนครสวรรค์ที่จะเปิดวันที่คือ 31 มกราคม 2567 และเซ็นทรัลนครปฐมที่จะเปิดวันที่ 31 มีนาคม 2567ทั้งนี้ จุดเด่นหลักๆของการทำโมเดลความยั่งยืนของสาขานี้ เช่น Eco-consumer & Sustainability ที่ส่งเสริมประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบศูนย์ฯ ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการความยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานสะอาด ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ก่อสร้าง, การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Tenant collaboration จับมือกับร้านค้าจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์โลก การลดการแจกถุงพลาสติก งดใช้หลอดและ Encourage ให้หันมาใช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ มี EV Chargers ให้บริการถึง 23 portsเขากล่าวต่อว่า นอกจากนี้ซีพีเอ็นจะโฟกัสการพัฒนาศูนย์การค้าในลักษณะเปิดพื้นที่อาคารมากขึ้นหรือที่่เรียกว่า เซมิ เอาท์ดอร์ (Semi Outdoor) มากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการเปิดบริการแล้วอย่างน้อย 3 สาขา คือ เซ็นทรัล ศรีราชา ที่เปิดบริการแล้ว เซ็นทรัลจันทบุรี ที่เปิดบริการแล้ว และล่าสุดคือ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ที่จะเปิดบริการวันที่ 29 พฤศจิกายน2566 นี้ เพื่อตอบรับเทรนด์ใหม่ๆไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการเปิดกว้างให้เป็นศูนย์การค้าแห่งสัตว์เลี้ยง (Pet Community) และตอบโจทย์ People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyleดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคน เราเป็น Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงสร้างสรรค์เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ด้วยแนวคิดหลักที่นำธรรมชาติมาผสานกับ Urbanization เป็น ‘The First-ever Nature Harmonized Retail’ ให้เซ็นทรัล เวสต์วิลล์เป็นต้นแบบของศูนย์การค้าแห่งอนาคตแห่งแรกที่ตอบโจทย์ทั้ง People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle ครอบคลุมการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเที่ยงคืน ตอบรับเทรนด์ของโลกที่ใส่ใจด้าน Mindfulness, Health Consciousness และ Sustainability มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะสามารถรองรับ ทราฟฟิกกว่า 50,000 คน”เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ตอบโจทย์ 4 เทรนด์การใช้ชีวิต ได้แก่1. Family Destination เป็น Destination ที่ตอบทุกการใช้ชีวิตของทุก Gen ในครอบครัวทั้ง Dining/ Kids/ Pet/ Sport/ Fashion ได้แก่• ผนึกกำลังธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล – เตรียมพบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล New Concept Stores งบลงทุนกว่า 750 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่กว่า 19,000 ตร.ม. ในคอนเซ็ปต์ ‘Central Factory’ เน้นงานลอฟท์ในการออกแบบ และใช้วัสดุ Reuse ทั้งโครงเหล็กและงานไม้ รวมถึงการออกแบบให้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงมากที่สุด พร้อมด้วย Tops Food Hall, Power Buy, B2S, Supersports และ OfficeMate• Best Dining Destination ดีที่สุดในย่าน รวมกว่า 80 แบรนด์ แบบ All-Day Dining ครบทั้งอาหารไทย เอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี แนวฟิวชั่นและเฮลตี้คาเฟ่ และขนมหวาน อาทิ ร้านดังเครือไอเบอรี่: ทองสมิทธิ์, รส’นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า, ปรายระย้า ซิกเนเจอร์, ลิ้ม เหล่า โหง่ว, Nana Coffee Roaster ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่เปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า, Cath Kidston Tearoom, Mil Toast House, Nam Nam Pasta and Tapas, Yakiniku Like, Nice Two Meat U, Saemaeul (แซมาอึล) เป็นต้น​• Family & Edutainment Hub สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว ได้แก่ SkyRise Adventure ผจญภัยบนเส้นเชือกกับ Rope course ที่ใหญ่ที่สุดในไทย Kiztopia ครั้งแรกในไทย กับสนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่จากสิงคโปร์ ตื่นตากับนวัตกรรมใหม่ของโรงภาพยนตร์ Westville Cineplex เหนือจินตนาการแห่งแรกในไทย• Best Style Destination กว่า 70 แบรนด์ดัง อาทิ Uniqlo, Muji มาในคอนเซ็ปต์ใหม่, Adidas, Pandora, LUSH, Skechers เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี Beauty & Wellness กับ 15 สถาบันความงามชั้นนำ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม อาทิ Matsumoto Kiyoshi เป็นต้น2. Health Enthusiast & Active Tribes สำหรับคนแอคทีฟและใส่ใจสุขภาพ ยกระดับความฟิตกับJETTS Black - Premium Fitness แห่งเดียวในย่าน ที่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืน, Rooftop Running มีลู่วิ่ง 400 ม. ในบรรยากาศสวนดาดฟ้าของเวสต์วิลล์ และพบแบรนด์ Sports Fashion ครบครัน อาทิ Adidas, Puma, Vans, Skechers, Le Coq Sporsac3. Petsumer Community ศูนย์การค้าแรกที่ชวนสมาชิก 4 ขา มาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีจุด Pet-Friendly Landmark พื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities ที่ครบครันมากที่สุด ทั้งร้านอาหาร Pet-Friendly 17 ร้านดังในโซน Semi-Outdoor ทั้งหมด และโซน Buddy Yard ที่เปิดให้พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่น ออกกำลัง พร้อมด้วยสินค้าและบริการครบครันที่ร้าน Pet ‘n Me Flagship store4. Eco-consumer & Sustainability ที่ส่งเสริมประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบศูนย์ฯ ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการความยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานสะอาด ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ก่อสร้าง, การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, Tenant collaboration จับมือกับร้านค้าจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์โลก การลดการแจกถุงพลาสติก งดใช้หลอดและ Encourage ให้หันมาใช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น และสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ มี EV Chargers ให้บริการถึง 23 portsนางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business Development กล่าวว่า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่มาเสริมแกร่งทำเลฝั่งตะวันตกครอบคลุม Strategic Rings ทุกทิศของกรุงเทพฯ ตอบรับการเติบโตของเมืองและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในย่าน เจาะทาร์เก็ตกำลังซื้อสูงกลุ่ม Affluent & Quality Lifestyle จากโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High-End ในย่านราชพฤกษ์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมือง ถือเป็นย่านที่มีศักยภาพสูง มีการเติบโตของเมืองสูงและมีประชากรใน Catchment Area ประมาณ 600,000 คน เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์แบบ Urban living เทียบเท่าย่าน CBD ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก สามารถเชื่อมต่อไปโซนสำคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่สาทร เพชรเกษม บรมราชชนนี ไปจนถึงนนทบุรี และปทุมธานี มีการขยายระบบคมนาคม และรถไฟฟ้าหลายสาย โดยเฉพาะสายสำคัญคือรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่เชื่อมตรงเข้าสู่เมือง โดยเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ สร้างย่านใหม่ หรือ “Westville District” ให้กับเมือง เพื่อยกระดับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ปักหมุดเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของย่าน และเป็น Destination ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้แบบ 360 องศา”The Evolution of Semi-Outdoor Model: ต่อยอด Success Model จาก Eastville ตั้งแต่แนวคิดตลอดจนงานออกแบบ:นางสาวจุฑาธรรม กล่าวว่า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ การออกแบบภายใต้แนวคิด “Reimagine Harmony with Nature” สอดแทรกธรรมชาติกับพื้นที่อาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์มากยิ่งขึ้น โดยการ Integrate พื้นที่สวน Pocket Park, ปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในอาคาร มีน้ำตกใจกลางพื้นที่ ให้ไอเย็น และช่วยลดอุณภูมิอากาศของโซน Outdoor และยังสร้าง Community and Relaxation space ให้กับลูกค้า, การออกแบบ Exterior Design อย่าง Façade อาคารและ Skylight ที่ได้แรงบันดาลใจ จากร่มเงาของต้นไม้ “Tree Canopy Shading” จะเห็นได้ว่าบางส่วนของอาคารมีความเปิดโล่งมากบางส่วน Translucent แต่ see through ซึ่งเราตั้งใจให้ทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติ ทั้งแสงแดด สายลม เสียงน้ำ ต้นไม้ ซึ่งทั้งหมดจะมอบ Sensational Experience ในการใช้ชีวิต ให้กับทุกคน และบริเวณพื้นที่ Main Indoor Area ได้ผสมผสานกับแนวคิดการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบศูนย์การค้า โดยคํานึงถึงการนำเอาวัสดุ Re-use มาผสมผสานในงานดีไซน์อีกด้วย”ไฮไลท์พื้นที่ดีไซน์ในศูนย์การค้า ได้แก่• Waterfall Amphitheatre ม่านนํ้าตกสูงกว่า 20 เมตร หนึ่งในจุดเด่นของโครงการและอยู่ใจกลางศูนย์การค้า เป็นพื้นที่พบปะของคนในย่านราชพฤกษ์• Triple Playgrounds ตอบโจทย์ Family ด้วยการมี Playground ถึง 3 จุด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการเล่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป• Sky Garden & Running Track ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยลู่วิ่งยาวกว่า 400 เมตร ในบรรยากาศท่ามกลางสวนบนดาดฟ้า ออกแบบให้เหมาะสมตามมาตรฐานลู่วิ่งที่ใช้ในการแข่งขัน และยังมี Outdoor Activity ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวอย่าง SkyRise Adventure ซึ่งเป็น Outdoor Rope Course แห่งแรกในประเทศไทย• Pet Destination: จุด Pet-Friendly Landmark บนพื้นที่รวมกันกว่า 1,000 ตร.ม. รวบรวม Pet Facilities เอาไว้ครบครันมากที่สุดเท่าที่เซ็นทรัลพัฒนาเคยมีมา ทั้ง Pet Lobby, Cart Service, Leash Pole, Water & Waste Station รวมทั้งร้าน Pet & Me Flagship Store แห่งแรก และร้าน Nana Café; Pet-Friendly Caféฉลองเปิดศูนย์การค้าสุดยิ่งใหญ่ 29 พ.ย. นี้ กับงาน Grand opening รักษ์โลกครั้งแรกในไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ จะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นงาน Grand Opening ครั้งแรกที่วัสดุในงานสามารถนำมา reuse ได้ทั้งหมด เตรียมพบไฮไลท์พิเศษมากมาย อาทิ โชว์พิเศษจาก “โบว์ เมลดา” นักแสดงชื่อดัง และเชื่อมโยงความสุขเข้ากับโลกของธรรมชาติแบบเกินจินตนาการผ่าน 5 senses รูป กลิ่น เสียง ด้วยม่านน้ำตก สูงกว่า 20 เมตรและธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยี, ครั้งแรก! Eco-pet town เมืองหมาแมว และ Paw of fame แลนด์มาร์ก Pet celeb แห่งเดียวในไทย เปรียบเสมือน Hollywood Walk of Fame ให้เหล่า Pet Influencer ประทับฝ่าเท้าคับคั่ง อาทิ จุ๊มเหม่ง จากเพจ Japan and Friends, Sweet sensation จุดถ่ายรูปแลนด์มาร์ก รถมาการองยักษ์ พร้อมขบวนร้านขนม-อาหารมิชลินไกด์ครบครัน บูททำจากวัสดุรักษ์โลก Reusable ได้ และ Clean Energy Butterfly Swing เพลิดเพลินไปกับการแกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด พลังงานที่เหลือสามารถเก็บไว้ชาร์จแบตฯได้ และเปิดพื้นที่นั่งชิล เครื่องดื่ม-ดนตรี พลาดไม่ได้! กับอีเว้นท์ส่งความสุขท้ายปี ฉลองไปกับ “ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์” สูง 15 ม. นำทรัพยากรหมุนเวียนมาใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์ ที่ออกแบบและผลิตโดยดอยตุง พร้อม Christmas Craft Market รวมของขวัญคริสต์มาสรักษ์โลก ฝีมือดีไซน์เนอร์ดังที่นำวัสดุรีไซเคิล มาดีไซน์เป็นของขวัญช่วงเทศกาลสุดประทับใจ”ขาช้อปห้ามพลาด! เตรียมพบโปรโมชั่นช้อปทุกวันรับสิทธิ์ลุ้นได้ทุกวัน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับ Toyota Corolla Cross HEV Premium มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท, รับฟรีกระบอกน้ำรักษ์โลก Limited Edition Tumbler จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท, Top Spenders ช้อปสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญ (100,000 บาทขึ้นไป) รับฟรีกระเป๋าสานรักษ์โลกนกแก้วโม่ง และระหว่าง 29 พ.ย. -17 ธ.ค. 66 ซื้อสินค้าแบรนด์ร้านค้าแฟชั่นภายในศูนย์การค้าฯที่ร่วมรายการ ครบ 4,000 บาท รับฟรี E-Voucher มูลค่า 400 บาท สำหรับสมาชิก The1 : รับคะแนนสูงสุด 4 เท่า ช้อปสะสมร้านค้าที่ร่วมรายการ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 2,000 คะแนน แลก 100 คะแนน ลด 100บาท ร้านค้าแบรนด์ดังทั้งกินและช้อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดบนถนนราชพฤกษ์ ภายใต้คอนเซปต์ “West at Its Best” ตอบโจทย์ทุกความต้องการในย่านกรุงเทพฯ ตะวันตก สะท้อนความมุ่งมั่นของเซ็นทรัลพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป