ฉลองส่งท้ายปี “เทศกาลสีสันกาสะลอง 2023” ถ่ายรูปเช็คอิน "ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา” สุดอลังการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงรายศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนา ดอยตุง), จังหวัดเชียงราย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย, การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, เทศบาลนครเชียงราย,กระทรวงวัฒนธรรม, วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ขัวศิลปะ และ Thailand Biennale จัดงานต้นคริสต์มาสหมอกพันวา สร้างสีสันต้อนรับลมหนาว ด้วยการรังสรรค์ ผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสรรค์ทางศิลปะอันทรงคุณค่าแห่งล้านนา สร้างลวดลาย สีสัน และ อัตลักษณ์แห่งเชียงรายอย่างงดงาม ก่อกำเนิดเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับงานศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างสีสันและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมารับลมหนาวภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีนี้สร้างสรรค์ขึ้นในคอนเซปต์ The Spirit of Chiangrai : The Pride of Northern Thailand ผสมผสานเรื่องราวจากวัฒนธรรมเครื่องประดับเงิน จาก 6 ชนเผ่า และความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนบนดอยตุง เหนือสุดแดนสยามที่แรกที่เดียวในประเทศไทย สื่อถึงความงดงามและวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ออกแบบและสร้างสรรค์โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาดอยตุง) ต้นแรกและต้นเดียวในประเทศ พร้อมให้ทุกท่านร่วมเก็บภาพตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 67และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ในวันจันทร์ที 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30น. เป็นต้นไป บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย