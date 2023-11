8-12 พ.ย. นี้ “กลุ่มเซ็นทรัล” ชวนเปลี่ยนทุกการ “ช้อป” เป็นการ “ให้” ในงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL ครั้งที่ 5 : เทศกาลสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จัดงานร่วมส่งมอบความสุข กับเทศกาลสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ เปลี่ยนทุกการ “ช้อป” เป็นการ “ให้” อย่างครบวงจร ภายในงานทุกคนจะได้อุดหนุนสินค้าสุดพิเศษจาก ร้านค้าของมูลนิธิโครงการในพระราชดำริ, มูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข, องค์การยูนิเซฟ, สนับสนุนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า, ร้าน Good Goods และ Workshop D.I.Y. ได้ทุกวัน พร้อมรับฟังมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Spicy Disc ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ โซน Central Court และ โซน Beacon 2-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ พร้อมด้วย มล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ, สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้แทนจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ มูลนิธิ องค์การยูนิเซฟ และ โรงพยาบาล รวมทั้งยังมีเซเลบริตี้นักช้อปใจบุญร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ณิชชา บุณยากร, จิราภรณ์ อังคเศกวิไล, พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ชัญญ ธนเพ็ญชาติ, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล, ปัทมวดี เสนาณรงค์ และ ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ เป็นต้น นอกจากนั้น ทุกท่านยังได้รับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “รามาวตารกระทำศึก” โดย คณะนักแสดงจาก ศูนย์ศิลปะการแสดง สถาบันคึกฤทธิ์ มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์ฯ มาสร้างความพิเศษให้แก่พิธีเปิดในครั้งนี้อีกด้วยสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า สำหรับงาน “THE ROYAL GIFT FESTIVAL ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยทุกๆ ครั้งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเทศกาลสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนทุกการช้อป เป็นการให้” ปรารถนาให้ทุกท่านที่มาร่วมงาน เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน เพราะรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าโครงการในพระราชดำริ มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ จะกลับคืนสู่ชาวบ้าน ชุมชน สังคม และผู้ด้อยโอกาสมากมายภายในงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL ครั้งที่ 5 : “เทศกาลสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ” ทุกคนจะได้อุดหนุนสินค้าสุดพิเศษจากร้านค้าของมูลนิธิโครงการในพระราชดำริ นำโดย สินค้าไฮไลท์จากร้านภัทรพัฒน์, ผ้าไหม มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, มูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิอุทกพัฒน์, มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก, โครงการกำลังใจ, ร้านภูฟ้า, ร้าน ๑๐๙, มูลนิธิสายใจไทย และ ไตรโครงการ ได้แก่ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการสาละวะไล่โว่ และโครงการราชทัณฑ์ปันสุขสนับสนุนสินค้าในโครงการ Our Khung Bang Kachao กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เช่น ทองม้วนสดสมุนไพรบ้านสวน, พันช์พิลังกาสา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หาทานได้ยาก, อาหารคาวหวานสำรับคุ้งบางกะเจ้า โดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารโบราณ ผลิตภัณฑ์จากตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เช่น อ้วนอิ๋ว ลูกชิ้นหมูปิ้งกะทิสดสูตรเด็ด, ตะโก้ พิกุลทิพย์, วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ, ขนมปังกรอบร้านผู้ชายขายขนม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.บางยอ ขนมครก ขนมต้มสูตรโบราณ และ หัวโขนพรรณราย ตำบลทรงคนอง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ, ร้านค้าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน ต.ทรงคะนอง, หอมป่าจาก ต.บางกระสอบ, สวนผักพิ้งค์ดาว, ร้านลูกจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ, RUNGLADA ผลิตภัณฑ์จากกระดาษทิชชู่ ตำบลบางกระสอบ ขนมไทยหลากชนิด จากร้านหอมป่าจาก, ผลิตภัณฑ์แฮนเมด กระเป๋า พวงกุญแจ กระถางต้นไม้รักษ์โลก, ผ้ามัดย้อม โดยชมรมการท่องเที่ยว ต.บางกระสอบเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าภายใต้แบรนด์ "Good Goods" กาแฟจากน้ำตาลจาก, สินค้าของที่ระลึก สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยสไตล์สากล สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยกำไรจากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 100% จะนำไปพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปร่วมอุดหนุนคอลเลกชั่นกระบอกน้ำ ร่ม ฯลฯ เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ในมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา, สินค้าจากมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติฯ และ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย สนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ Ai ฟรี!! ที่ Photo Booth LookLikeAi สำหรับผู้ที่ซื้อของในงาน พบกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนและภาพเหมือนจากนักศึกษาเพาะช่าง เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการเต็มใจกับมูลนิธิดั่งพ่อสอน พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์คช้อปฟรีตลอดทุกวันพลาดไม่ได้กับงาน The Royal Gift Festival ครั้งที่ 5... โอกาสเดียวที่จะได้เปลี่ยนทุกการ “ช้อป” เป็นการ “ให้”ได้ทั้งของขวัญถูกใจและได้ร่วมทำบุญไปด้วยกันกับโครงการและมูลนิธิฯ มากมาย โดยใบเสร็จในการบริจาคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ โซน Central Court, โซน Beacon 2-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์