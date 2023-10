“ไอคอนสยาม” ดูดเงินนทท. 5 พันล. ทุ่ม 500 ล. จัดเต็มแผนตลาดครบ 5 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ไอคอนสยาม” ฉลองความสำเร็จ 5 ปี กลายเป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้เติบโตมากกว่า 12,700 ครัวเรือนรายได้ไอคอนสยามครึ่งปีแรกเติบโต25% มั่นใจไตรมาสสุดท้ายดึงดูดผู้มาใช้บริการเพิ่ม 70% ทุ่มงบ 500 ล้านบาท ชู Soft Power ไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสู่เวทีโลก กระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก จัดเต็มแผนการตลาดฉลองครบรอบ 5 ปีนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยาม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ ได้ทำภารกิจสำคัญตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ร่วมลงทุนทั้งสามบริษัทได้ให้ไว้กับประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ทั้ง สยามพิวรรธน์, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทแม็กโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก จนปัจจุบัน ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริงนายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พันธกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ไอคอนสยามได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผู้พลิกเกมครั้งยิ่งใหญ่และเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่งขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา สร้างศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและฝั่งธนบุรี ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองกระจายผลประโยชน์ในวงกว้างไปได้มาก โดยในปีหน้า 2567 ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อให้เกิดประโยชน์นานาประการแก่ชุมชนที่รายล้อมและบรรดาธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดอีกด้วย"ไอคอนสยามสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานมากกว่า 300,000 อัตรา เพิ่มมูลค่าของที่ดินบริเวณถนนเจริญนครและใกล้เคียง จากตารางวาละ 150,000 บาท ในปี 2561 กลายเป็น 640,000 บาท ในปี 2566 นอกจากนั้น ภาครัฐบาลยังได้เข้ามาสานต่อในการปรับโครงสร้างพื้นฐาน วางระบบขนส่งเชื่อมต่อคมนาคมขนาดใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีทอง แผ่ขยายการเดินทางครอบคลุมทั้ง “รถ-ราง-เรือ” ช่วยให้ประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลากหลาย สร้างสีสันให้ธุรกิจการค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาคึกคัก“ไอคอนสยามถือเป็นหนึ่งในโครงการสุดยอดไอคอนิค นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก ‘The Best of Thailand Meets The Best of The World’ เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลก รวมกันให้ปรากฎเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เรา เป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองด้วยแนวคิดความยั่งยืน เติบโตและทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้เราเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน เกิดผลตอบรับเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกคนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ดังนั้น ในวาระพิเศษครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันภายใต้ธีม The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled เพื่อร่วมกันตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสุพจน์ กล่าวนายสุพจน์ กล่าวต่อว่า ผลประกอบการของไอคอนสยาม ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกของปี 2566 นี้ บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น 25% จากปี 2565 ที่ผ่านมา โดยประสบความสำเร็จในการสร้างฐานลูกค้าประจำทั้งที่เป็นคนไทยที่มีกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยกลยุทธ์การส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย การจัด World Class Event อย่างสม่ำเสมอ และการเป็นศูนย์รวมงานศิลปะไทยและศิลปะระดับโลก ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบ Collaborate to Win ทำให้ไอคอนสยามประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ส่งผลให้ธุรกิจของคู่ค้าพันธมิตรภายในศูนย์การค้าเติบโตได้ดีไปพร้อมกัน“เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่การเติบโตทางธุรกิจของไอคอนสยาม ได้ส่งต่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไปยังพันธมิตรโดยรอบจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่อยู่ในเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 12,700 ราย ได้เติบโตไปกับเรา และกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากใน social media ทั่วโลก รวมถึงแบรนด์ไทยอีก 840 ราย บนพื้นที่ “ไอคอนคราฟต์” ชั้น 4-5 ที่สามารถนำเสนอผลงานของช่างฝีมือไทย เพื่ออวดสายตานักเดินทางจากทั่วโลกเช่นกัน” นายสุพจน์กล่าวนายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลกตามนโยบายของภาครัฐ แคมเปญฉลองครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามครั้งนี้ จึงทุ่มงบประมาณ 500 ล้านบาท จัดเตรียมแผนการตลาดทั้งกิจกรรมมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ World Class Event โปรโมชั่นเร้าใจ และกิจกรรมบันเทิงมากมาย โดยนำ Soft Power ของไทยในด้านต่างๆ มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ทุกคนมาเยี่ยมชม รวมถึงร่วมมือกับททท. และกทม. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปลายปี เช่น การแสดงแสงสี วิจิตร เจ้าพระยา งาน Amazing Thailand Countdown 2024 เป็นต้น แคมเปญจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นระยะเวลา 5 เดือน จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 70%นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ไอคอนสยามถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย คำว่า ไอคอนสยาม ก็คือจุดเด่นของประเทศไทย เป็นแลนด์มาร์กชั้นนำของไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก ตอบโจทย์ได้ครบครัน ทั้งการเป็นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรม กิจกรรม อาหาร เทศกาลประเพณี สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ Soft Power ทั้งหมด ททท.ต้องขอบคุณไอคอนสยามเป็นอย่างยิ่ง เพราะไอคอนสยามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย”นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “หัวใจสำคัญในความสำเร็จของเมือง จริงๆ แล้วภาครัฐก็เป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ถ้าสังเกตว่าโครงการต่างที่ดีๆ ภาคเอกชนก็เป็นคนทำด้วย ไอคอนสยามที่ผ่านมาจัดกิจกรรมริมน้ำต่างๆ มากมาย ทั้งเทศกาลเล่นว่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมซึ่งหาได้ยาก และงานเคาตน์ดาวน์ที่ไอคอนสยาม ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปปรากฏบนแผนที่โลกแล้ว แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญ เมืองไม่สามารถไปด้วยภาครัฐอย่างเดียว เราเป็นผู้อำนวยความสะดวก แต่ความเก่งของเราในการจัดอีเวนต์ ในการเข้าใจจิตใจของนักท่องเที่ยว ผมว่าเอกชนเก่งกว่า อย่างปีนี้ก็เป็นปีที่เราจะเน้นเรื่อง Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยว ภาคงรัฐบาลก็มีแนวคิดจะจัดกิจกรรมคัลเลอร์ฟูลแบงค็อก สร้างสีสันให้กรุงเทพฯ ช่วงปลายปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนสุดท้ายคือธันวาคมก็จะมีโครงการวินเทอร์เฟสติวัล ซึ่งเราต้องร่วมมือกันนะครับ แล้วสุดท้ายประโยชน์ก็จะอยู่กับเมืองอยู่กับประเทศ ทำให้เมืองให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน”นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินงานและผลงานของไอคอนสยามที่ก่อตั้งมาถึง 5 ปี เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนทั่วประเทศแล้วว่า สามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในฝั่งธนฯ อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวก็เป็นแลนด์มาร์กที่มีความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน โดยเฉพาะ SMEs ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธาน บริษัทซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การกำเนิดขึ้นของโครงการไอคอนสยามต้องนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทำเลรอบๆ โดยเฉพาะย่านเจริญนคร-คลองสาน จุดประกายให้กับผู้พัฒนาโครงการและนักลงทุนหันมาสนใจทำเลนี้ ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า โดยที่ดินริมแม่น้ำติดถนนเจริญนคร จากราคาตารางวาละ 150,000-250,000 บาท เป็นตารางวาละ 800,000 ถึง 900,000 บาท และฝั่งตรงข้ามบนถนนเจริญนคร จากตารางวาละ 150,000 บาท ณ วันนี้ ขยับราคาเป็น 640,000 ต่อตารางวา นอกจากนี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งคมนาคมที่มีทั้ง รถ-ราง-เรือ เข้ามาเสริมทำให้พื้นที่ย่านเจริญนคร – คลองสานตรงนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น”นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า “หากมองภาพย้อนหลังไป 5 ปี ในวันเปิดตัวโครงการไอคอนสยาม เราต้องยอมรับว่าการเปิดตัวครั้งนั้น เป็นแรงดึงดูดขนาดแรงอย่างมากกับกลุ่มธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งตลอดเส้นทางตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ไปจนถึงสะพานปิ่นเกล้าฯ และ ไอคอนสยามได้สร้างสีสันให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลบวกในทุกมิติ ทั้งเรื่องระบบของเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว โรงแรม คอนโดมิเนียม และในเรื่องของการทำกิจกรรมที่ริมแม่น้ำมากมาย ช่วยเพิ่มตัวเลขการเติบโตในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างมากครับ”รศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาไอคอนสยาม และ UDDC ได้ร่วมกันสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาย่านกะดีจีน-คลองสาน ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในย่าน กิจกรรมปลูกสะพาน การปรับพื้นที่สวนสานธารณะ แต่ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับย่านมรดกวัฒนธรรม ซึ่งมีความเป็นพหุวัฒนธรรม พุทธ คริสต์ อิสลาม พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ถือเป็นองค์กรที่รวบรวมเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาของย่าน”ผศ.ดร.ทชชญา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า “ปกติแล้วห้างสรรพสินค้าก็คือเป็นห้างสรรพสินค้า แต่ไอคอนสยามมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบันทางธุรกิจที่ไม่ทอดทิ้งชุมชน บูรณาการความร่วมมือทั้งภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เยาวชนของชาติ รวมไปถึงชุมชนที่อยู่ในย่าน ในการใช้ Soft Power และ Localization ดึงจุดเด่นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นในท้องถิ่นของชุมชนไปเชื่อมโยงกับ Global เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน”นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า “มนุษย์ล้อก็ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นั่นก็คือ “อารยสถาปัตย์” การออกแบบที่ทำให้ทุกคนที่ได้ไปเยือน รู้สึกถึงความเป็นมิตร ที่เขาต้อนรับเราเป็นอย่างดีผ่านการออกแบบดีไซน์ ไอคอนสยาม จึงเสมือนเป็นดัชนีชี้วัดถึงความพร้อมของประเทศไทย ด้วยการสร้างให้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นมิตรภาพแก่คนทั้งมวล ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนพิการ ไม่ใช่คนที่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้าง ที่ไม่หลงลืมใครไว้ข้างหลัง และไม่ทิ้งใครไว้ในรถ”• จัดเต็มงานฉลองครบรอบ 5 ปี มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ผนึกกำลัง 5 พันธมิตร 5 ประเทศ สร้างมหาปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่กับ World Class Event และกิจกรรมความบันเทิงมากมายนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไอคอนสยามได้ร่วมกับ บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – 14 มกราคม 2567 โดยมีรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3, เครื่องเพชรจากแบรนด์ Jubilee, ไมล์ในการเดินทางจากสายการบิน Qantas พร้อมของรางวัลอื่นๆ มากมาย มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท และยังได้จับมือกับ Klook, Trip.com และ KKday จัดแคมเปญพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งในไอคอนสยาม พร้อมมอบ Exclusive Welcome Package ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมพันธมิตร 14 โรงแรม เพื่อส่งมอบความสุขพร้อมเติมเต็มประสบการณ์ช้อปที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในโอกาสพิเศษครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม”พร้อมกันนี้ ยังได้ ผนึกกำลัง 5 พันธมิตร 5 ประเทศ สร้างมหาปรากฏการณ์ ‘World Collaboration’ งานฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะจัดกิจกรรมการตลาดอัดแน่นตลอด 5 เดือนเต็ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ตอกย้ำจุดแข็งในการเป็น Global Destinations อันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยสุดยอดมหกรรมความบันเทิงระดับโลกที่หลากหลายและครบครันมากที่สุดThe ICONIC Destination of Global Collaboration• "Celebrate Like Never Before" - Invitation to World of Frozenไอคอนสยาม ร่วมกับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท เปิดตัว Olaf ‘โอลาฟ’ ตัวละครจากแอนิเมชันชื่อดัง Frozen ของดิสนีย์ที่ออกแบบสุดเอ๊กซ์คลูซีฟเพื่อประเทศไทยเท่านั้น โดยมีขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ผสานความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่แรกในโลก ที่มาพร้อมการ์ดเชิญในฐานะตัวแทนจาก World of Frozen ซึ่งถือความร่วมมืออีกครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม และฉลองการเปิดตัว World of Frozen ซึ่งมีกำหนดเปิดในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดย‘โอลาฟ’ ยักษ์ขนาด 10 เมตรนี้ จะนั่งพิงหมอนรอต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม• The Legendary Dragon 2024 by Miguel Chevalierกลับมาอีกครั้งสุดยิ่งใหญ่ กับการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลต้อนรับปีมังกร โดย Miguel Chevalier(มิเกล เชอวาลิเยร์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดังระดับโลก ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ตื่นตาตื่นใจไปกับ The Legendaty Dragon ที่สร้างสรรค์ขึ้นพิเศษด้วยการนำเทคนิค Interactive Graphic ให้ผู้ชมสามารถดินเล่นในท้องมังกรและเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะของศิลปินระดับตำนานได้ วันที่ 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม• JUXTAPOSED 2023 Hong Kong Fashion in Bangkokครั้งแรกกับปรากฏการณ์ Immersive Show โดยการนําผลงานออกแบบแฟชั่นของฮ่องกงออกสู่ต่างประเทศ การจัดแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์การเปิดงานฮ่องกงวีค 2023 โดยผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย จะได้สัมผัสกับการแสดงแฟชั่น วัฒนธรรมและเทคโนโลยีชั้นนํา เเละร่วมดื่มดํ่ากับผลงานสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์จากฮ่องกง 52 คนและดีไซเนอร์ไทยอีก 4 คน ผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์บนเวทีแคทวอล์คจริงที่มาบรรจบกับโลกเสมือนจริงใน metaverse ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะนําผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์การเเสดงแฟชั่นที่จะตราตรึงในความทรงจําและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง มาดื่มด่ำกับประสบการณ์สุดอัศจรรย์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี ของ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม• งาน Bangkok Illumination 2023เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฉลิมฉลองบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตระการตากับความสวยงามสว่างไสว ของการประดับประดาแสงไฟริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และขบวนต้นคริสต์มาสเอกลักษณ์ไทยที่สุดอลังการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 5 มกราคม 2567 ณ บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม• The WAGASHI Japanese Sweets & Food Festivalห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ฉลองครบรอบ 5 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดงานเทศกาลขนมหวานสไตล์ดั้งเดิม ‘The WAGASHI Japanese Sweets & Food Festival’ ลิ้มลองความอร่อยกับขนมสไตล์ดั้งเดิม “วากาชิ” ต้นตำรับขนานแท้จากประเทศญี่ปุ่น โดย 5 เชฟดัง จาก 5 ร้าน ที่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อครีเอทเมนูพิเศษสุดพรีเมี่ยมในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ในระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยาม• Ikebana & Flower Showร่วมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันทรงคุณค่า ดื่มด่ำความสุนทรีย์ไปกับศาสตร์การจัดดอกไม้เก่าแก่ประจำชาติญี่ปุ่น “อิเคบานะ” (Ikebana) หนึ่งในสามวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก ในคอนเซ็ปต์ Journey of Rose ผสมผสานดอกไม้ไทยและดอกไม้ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และครบรอบ 50 ปี สมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 ชมการสาธิตการจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น การแสดงบัลเล่ต์ สนุกกับกิจกรรมเวิร์กชอปมากมายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 25 -28 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม• World’s Renowned Luxury Exhibitionสุดยอด Exhibition แห่งปีของลักชูรีแบรนด์ดัง ณ ไอคอนสยาม ในเดือนธันวาคมThe ICONIC of Global Arts and Culture• The ICONIC Treasure“บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น” บริษัทในกลุ่ม ART TANK GROUP โดย คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ และ คุณเหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ จัดงาน “The ICONIC Treasure” งานประมูลครั้งพิเศษในโอกาสครบรอบ 5 ปี ความสำเร็จของไอคอนสยาม โดยรวบรวมผลงานสุดล้ำค่าของศิลปินระดับโลก ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินชั้นครูของไทย พร้อมกับ Rare Item ชิ้นงานหายาก มาจัดการประมูลในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ True ICON Hall ชั้น 7 ไอคอนสยาม• Monet & Friends Alive Bangkokนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก รวบรวมผลงานของ Claude Monet (โคลด์ โมเนต์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และผองเพื่อนจิตรกรอีก 14 ท่าน ภายใต้แนวคิด “An Immersive Adventure into French Impressionism” มาจัดแสดงในรูปแบบศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับเวิลด์คลาส จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 – 7 มกราคม 2567 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม• Xu Hongfei World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siamนิทรรศการงานประติมากรรมศิลปินชื่อดังชาวจีน Xu Hongfei ‘ซู หวงเฟย’ เจ้าของผลงานประติมากรรมชุด Chubby Women in Thailand ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการจัดแสดงงานนิทรรศการมาทั้งหมด 50 ครั้ง จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติร่วม 20 แห่ง และจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกทั้งในฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อังกฤษ, สิงคโปร์, ตุรกี, อเมริกา, เยอรมนี, คิวบา, ญี่ปุ่น และอีกมากมายมา ตั้งแต่ปี 2013 โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงให้ชมในวันที่ 5 -12 ตุลาคม 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค และวันที่ 13 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2566 ที่นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7The ICONIC Destination of The Unrivaled Celebration• ICONSIAM The Chao Praya River of Prosperityไอคอนสยาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ดำรงรักษ์เจ้าพระยา งามตระการตาอย่างยั่งยืน ตอกย้ำนโยบายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมตื่นตาอลังการไปกับมหกรรมความบันเทิงเฉลิมฉลองเทศกาลสักการะสายน้ำแห่งปี ตระการตากับสุดยอดการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง ท่ามกลางทัศนียภาพเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุด ชมความงดงามของขบวนนางนพมาศ และนิทรรศการจัดแสดงกระทงนานาชาติจากสถานทูต 15 ประเทศ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมมหัศจรรย์วิถีไทยมากมายจากเมืองสุขสยาม ซึ่งได้รังสรรค์กระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด ร่วมเชิดชู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเผยแพร่ความงามสง่าของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566• ICONSIAM – The 5th Anniversary of the ICON Unrivaledไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of the ICON Unrivaled’ รังสรรค์การแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาบนแม่น้ำเจ้าพระยาอันยิ่งใหญ่ให้สะกดทุกสายตาครอบคลุมทุกพื้นที่ของไอคอนสยาม ตอกย้ำแนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” พบกับทัพศิลปิน-นักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมนักแสดงและศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่บินตรงมาเดินพรมแดง เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีกับความสำเร็จระดับโลกของไอคอนสยาม จัดขึ้นต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2566 ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมการแสดงได้ฟรี• VIJIT CHAO PHRAYAททท. ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมพันธมิตร จัดกิจกรรม ‘VIJIT CHAO PHRAYA’ ปรากฏการณ์แห่งแสงสีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างสีสันบรรยากาศให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมยามค่ำคืน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ• ICONSIAM World of Gifts 2023มหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม สุดตระการตากับต้นคริสต์มาส “Regenerative Christmas Tree” ที่ออกแบบโดย วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินที่ได้ชื่อว่า “เปลี่ยนขยะเป็นศิลปะ” สร้างผลงานต้นคริสต์มาสที่เกิดจากหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้รวม 2,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังได้พบอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000.000 ชิ้น ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ไอคอนสยามมอบของขวัญแด่ลูกค้าคนสำคัญกับบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษลายพิเศษสร้างสรรค์และออกแบบโดย Mackcha หรือ ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ ศิลปินชื่อดังเจ้าของคาแรคเตอร์ ชาล็อต (Chalotte) ที่สื่ออารมณ์และความรู้สึก เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน• Amazing Thailand Countdown 2024ที่สุดของมหาปรากฏการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา “Amazing Thailand Countdown 2024” ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี กับแลนด์มาร์กหนึ่งเดียวที่สวยที่สุดในไทยและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น “Global Countdown Destination” ระดับโลก ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน สัมผัสความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดยิ่งใหญ่ที่รับชมได้ตลอดสายน้ำความยาว 1,400 เมตร พร้อมมหกรรมความสนุกกับคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดังของไทย เพื่อมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เต็มอิ่ม 3 วัน ตั้งแต่ 29 – 31 ธันวาคมศกนี้• ICONSIAM Eternal Prosperity Chinese New Year 2024ไอคอนสยาม ร่วมเบิกฟ้าสู่ศักราชใหม่พร้อมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงาน ‘ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2024’ สุดยอดมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตื่นตาตื่นไปกับสุดยอดการแสดงโชว์มากมายที่หาชมได้ยาก ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G และเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M