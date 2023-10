CPN เพิ่มงบเป็น 600ล.ดันสิ้นปี ดึงโปเกมอน-อัดอีเวนต์เด็ดกระตุ้น

ผู้จัดการรายวัน360 – ซีพีเอ็น เดินหน้าโค้งท้ายปี อัดงบ 600 ล้านบาท มากกว่าไตรมาสสุดท้ายทุกปี อัดอีเวนต์ใหญ่ ดึงโปเกมอนสร้าง Pokémon Outbreak Takeover ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลุยต่อเนื่องเคานต์ดาวน์ คาดดันทราฟฟิกช่วงเทศกาล 30%ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด งวบมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ซีพีเอ็นดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกับทุกศูนย์การค้า ขณะที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่อเนื่องผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และมั่นใจว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศการจับจ่าย การฉลองเทศกาลจะกลับมาคึกคักมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว จากการจัดแคมเปญของผู้ประกอบการทั้งหลาย ผนวกกับมาตรการต่างๆที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐด้วยโดยซีพีเอ็นก็จะมีการจัดแคมเปญใหญ่ การเปิดสาขาใหม่เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้แน่นอน รวมทั้งการจัดงานเคานต์ดาวน์ด้วย และปีนี้จะใช้งบตลาดกับไตรมาสสุดท่้าย 600 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกัน ที่ใช้ประมาณ 500 ล้านบาท“เราต้องการสร้างให้ประเทศไทยเป็น Best Holiday Destination ของคนทั่วโลก โดยให้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Global Destination ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งทุก ๆ ปี เราจัด Global Event นำคาแรคเตอร์ระดับโลกมาให้คนไทยสัมผัสอย่างใกล้ชิด ปีนี้ เราทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท นำ Pokémon ซึ่งเป็น Global Brand Character จากญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มาสร้างปรากฏการณ์ความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ในแคมเปญ “The Great Celebration 2024” มอบความสุขระดับโลก อัดแน่นกิจกรรมตลอดไตรมาส 4 ไฮซีซั่นไทย ตอกย้ำประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ทุกคนอยากมาฉลองช่วงสิ้นปี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567 คาดช่วยเพิ่มทราฟฟิกจากแคมเปญได้กว่า 25-30% ทั่วประเทศ”ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023 จากเว็บไซต์ Travelness.com และจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าสิ้นปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน โดยตัวเลขล่าสุด มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 19 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายไปแล้วราว 8 แสนล้านบาท ตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (3 ล้านคน), จีน (2.3 ล้านคน), เกาหลีใต้-อินเดีย (ประเทศละ 1 ล้านคน) และรัสเซีย (9.6 แสนคน) โดยคาดว่า Traffic ของศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% ในระหว่างช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีโดยซีพีเอ็นเดินหน้าทำตลาดไตรมาสสุดท้ายด้วยกลยุทธ์ “Co-creating World Happiness” ได้แก่1. Co-creation Global Partner จับมือพาร์ทเนอร์ระดับโลก “The Pokémon Company” สร้างปรากฏการณ์ Pokémon Outbreak Takeover ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อม Journey of Joy Decoration เต็มพื้นที่ 39 สาขาทั่วประเทศ พร้อมพบกับ ครั้งแรกในประเทศไทย กับ Inflatable Pikachu ยักษ์สูง 15 เมตร หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เทียบเท่าตึก 3 ชั้น, 38 Pikachu Thunderbolt Christmas Trees ต้นคริสต์มาสสายฟ้า ส่องประกายแสงแห่งความสุข, Pokémon Collab Collection จากแบรนด์ชั้นนำในศูนย์การค้า , Pokémon คอลเลคชั่นพิเศษ Happy Holidays ดีไซน์สุดคิวท์ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น Special collection เฉพาะเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ 2-in-1 Pillow Blanket, Tumbler, Travel bag set, Keychainโปรโมชันพิเศษ จาก Pokémon และเซ็นทรัลพัฒนา ทริปเที่ยวญี่ปุ่น และ Pokémon Center โตเกียว พร้อม Pokémon Center Voucher (รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล)2. Co-creation Music Marketing สร้าง Emotional Connection ผ่านบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ ดูแลการผลิตเพลงโดย “คุณปณต คุณประเสริฐ หรือ นต GETSUNOVA” และได้ “VIIS” (วิส) 5 สาวเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย G'NEST ในเครือ GMM MUSIC มา Collab เพลงและทำ Music VDO ทั้งนี้ เพื่อร่วมผลักดัน Soft Power ไทย สนับสนุนศิลปินกลุ่ม New Gen of POP สู่เวทีระดับโลกตามนโยบายภาครัฐ3. Co-creation O2O Festive Campaign บนแพลตฟอร์มระดับโลก “Meta-Tiktok” ตอบโจทย์ Functional and Emotional value พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ“ที่ผ่านมา เราได้สร้างประสบการณ์ความสุขระดับโลกช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ไตรมาส 4 โค้งสุดท้ายของปี เ อาทิ งานเปิดไฟต้นคริสต์มาส หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปีนี้ นอกจากเซ็นทรัลเวิลด์ แล้ว จะมีต้นคริสต์มาสที่เป็น Cultural Identity ใน 4 สาขา ได้แก่ (1) เซ็นทรัล เชียงราย ต้นคริสต์มาสดอยตุงหมอกพันวาอัตลักษณ์ 6 ชนเผ่า (2) เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์กใหม่ย่านราชพฤกษ์ สานด้วยไม้ไผ่ธรรมชาติต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทย (3) เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช - ร่วมกับททท. ทำ Mahanakhon Light & Sound เล่าวิถีชาวนครตกแต่งรูปทรงจอกยาง และ (4) เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ นำเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดประกอบเป็นต้นคริสมาสต์สูง 5 เมตร ฝีมือครูช่างนนทบุรี และส่งท้ายปีกับงานเคาท์ดาวน์ระดับโลก ที่มีเซ็นทรัลเวิลด์ เป็น Time square of Asia แลนด์มาร์คสำคัญ ” ดร. ณัฐกิตติ์กล่าวนายซูซูมุ ฟุคุนากะ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ The Pokémon Company กล่าวว่า “ที่ผ่านมาทางโปเกมอนได้ร่วมงานกับเซ็นทรัลพัฒนามาหลายครั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนกับ เซ็นทรัลพัฒนาแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมคืองานฉลองครบรอบ 25 ปี โปเกมอนการ์ดที่จัดขึ้นในปี 2563ในปีนี้โปเกมอนเตรียมกิจกรรมและ items สุดพิเศษมากมาย ให้แฟน ๆ ชาวไทย ได้แก่ POKÉGENIC หรือ Photospot สำหรับถ่ายรูปร่วมกับโปเกมอนโดยจะจัดที่เซ็นทรัลทั้ง 36 สาขา ต้นคริสต์มาสสายฟ้า ที่เซ็นทรัล 38 สาขา พาเหรดและโชว์เต้นจากเหล่าพิคาชูที่เซ็นทรัลเวิลด์ และ Meet & Greet ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา พิเศษครั้งแรกในประเทศไทย กับ Play Pokémon Space หรือ Pop-up space แนะนำเกมโปเกมอนต่าง ๆ ใน 6 สาขา คือ เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรีลเวสเกต เซ็นทรัลพระรามสอง เซ็นทรัลอยุธยา เซ็นทรัลนครราชสีมา และยังมีแคมเปญสินค้าโปเกมอนอีกมากมาย”