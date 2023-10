สถาบันประติมากรรมกว่างโจว โดยศิลปินชื่อดังชาวจีน ซู หวงเฟย ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการงานประติมากรรม ภายใต้ชื่อ Xu Hongfei Sculpture World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siam

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 - ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ / สถาบันประติมากรรมกว่างโจว โดยศิลปินชื่อดังชาวจีน ซู หวงเฟย ร่วมกับ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดนิทรรศการงานประติมากรรม ภายใต้ชื่อเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีนผ่านงานนิทรรศการระดับโลก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ที่ไอคอนสยาม (1-12 ตุลาคม จัดแสดงที่ริเวอร์ พาร์ค และวันที่ 13 ตุลาคม – 20 ธันวาคม จัดแสดงที่นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7)การเดินทางของนิทรรศการงานประติมากรรมระดับโลกของศิลปินชื่อดังชาวจีน ซู หวงเฟย ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการจัดแสดงงานมาร่วม 53 ครั้ง จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติร่วม 20 แห่ง และจุดแลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลก ทั้งในฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อังกฤษ, สิงคโปร์, ตุรกี, อเมริกา, เยอรมนี, คิวบา, ญี่ปุ่น และอีกมากมายนับตั้งแต่ปี 2013 และครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นในเมืองไทยที่สวนหลวงพระราม 8 เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้นิทรรศการงานประติมากรรมถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Xu Hongfei Sculpture World Tour Exhibition – Thailand : Love in Siam ด้วยผลงานในชุด Chubby Woman ซึ่งยังคงนำเสนอความน่ารักของสาวตุ้ยนุ้ย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข อารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี และความมั่นใจ สู่การหลอมรวมกับลักษณะพิเศษท้องถิ่น และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผลงานเชื่อมโยงระยะห่างทางจิตวิญญาณระหว่างผู้คนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ชิ้นงานประติมากรรมถูกนำมาจัดแสดงรวม 21 ชิ้นงาน ได้แก่กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ทำมาจากวัสดุประเภท FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) จำนวน 10 ชิ้น ชิ้นงานแรก Cantonese opera, ชิ้นงานที่สอง Duo, ชิ้นงานที่สาม Kiss, ชิ้นงานที่สี่ New Favorite, ชิ้นงานที่ห้า Kids fun, ชิ้นงานที่หก Face wind, ชิ้นงานที่เจ็ด Drops of dripping banana leaves, ชิ้นงานที่แปด Chubby Monalisa, ชิ้นงานที่เก้า Jade rabbit bring the blessing และผลงานไฮไลท์ชิ้นงานที่สิบ Love in Siam (ทำมาจากโลหะ)กลุ่มชิ้นงานขนาดเล็ก ทำมาจากวัสดุโลหะจำนวน 11 ชิ้น ชิ้นงานแรก Skill - up, ชิ้นงานที่สอง Enchanted, ชิ้นงานที่สาม New favorite, ชิ้นงานที่สี่ Happy right away, ชิ้นงานที่ห้า Bright moon, ชิ้นงานที่หก Ringing music, ชิ้นงานที่เจ็ด Love song, ชิ้นงานที่แปด The music lingering, ชิ้นงานที่เก้า Take a ride, ชิ้นงานที่สิบ Love of the Bay และชิ้นงานที่สิบเอ็ด Chubby Monalisaนอกจากจะเป็นนิทรรศการงานประติมากรรมจากศิลปินชื่อดังชาวจีน ในโอกาสนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม โดยคุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ “Collaboration to Win” ผนึกกำลังกับพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและระดับโลก ต่อยอดการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือน ในโอกาสพิเศษครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม เราได้จับมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างมหาปรากฏการณ์งานฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว ตอกย้ำจุดแข็งในการเป็น Global Destination ที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนทั่วโลก โดยครั้งนี้ได้ร่วมมือกับศิลปินชื่อดังชาวจีน ซู หวงเฟย เพื่อจัดแสดงนิทรรศการงานประติมากรรมผลงานระดับโลก “Xu Hongfei Sculpture World Tour Exhibition Thailand: Love in Siam” และในครั้งนี้ยังมีการทำประติมากรรมชิ้นพิเศษ Love in Siam นำเสนอความน่ารักของสาวตุ้ยนุ้ย ในชุดไทย แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ซึ่งเสมือนเป็นการสานสัมพันธ์ไทย – จีนอีกด้วย”ซึ่งนิทรรศการงานประติมากรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ที่ไอคอนสยาม (1-12 ตุลาคม จัดแสดงที่ริเวอร์ พาร์ค และวันที่ 13 ตุลาคม – 20 ธันวาคม จัดแสดงที่นภาลัย เทอร์เรซ ชั้น 7)