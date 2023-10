การกลับมาของห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ชวนคุณหวนถึงการเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสรสชาติแห่งความอร่อยเลาะริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากแคว้นต่างๆของประเทศอิตาลี เมนูเรื่องราวความอร่อยผสมผสานกับรสชาติอย่างลงตัว พร้อมให้บริการคุณแล้ววันนี้ ที่ชั้น 3 ของโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์สัมผัสประสบการณ์ชีวิตอันแสนหวานและสนุกสนานสไตล์อิตาเลียน ณ ห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) เพลิดเพลินไปกับหลากหลายเมนูอาหารสไตล์โฮมเมด รังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากชายฝั่งสุดงดงามทางใต้ของอิตาลี (Coastal-inspired) ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเรียบง่าย สบายตา แต่แอบแฝงความหรูหราเอาไว้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณให้น่าจดจำที่สุดพบกับเมนูไฮไลท์จากแคว้นยอดนิยมของประเทศอิตาลี แนะนำโดยทีมเชฟประจำห้องอาหาร นำทีมโดยเชฟน็อต วรัญญู ป้านสกุล และทีมพ่อครัว ด้วยเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ลคนที่ได้รวบรวมประสบการณ์การปรุงอาหารมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของอาหารอิตาเลียน ร่วมกันถ่ายทอดการเดินทางอย่างเจาะลึกอันน่าตื่นเต้น มาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม ให้คุณได้ลิ้มรสความอร่อยของภูมิภาคอิตาลี เจาะลึกรสชาติอันเข้มข้นของรสชาติชายฝั่งแท้ๆ ทั้งเมนูคลาสสิกและเมนูร่วมสมัยเย้ายวนนักชิมที่หลงใหลรสชาติอันหลากหลายจากเหนือสุดสู่แดนใต้ของประเทศอิตาลี อย่างแคว้น ซิซิลี ปูเกลีย อุมเบีย บัลซามิค คอปป้า ปิเยมอนเต้ คอสตาน่า หรือที่รู้จักกันดีในนามทัสกานี ลีกูเรีย ปุลยา เนเปิลส์และซิซิลี เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของแรงบันดาลใจ เชฟต้องการสะท้อนให้เห็นถึง “การได้ทานอาหารที่อร่อยคือการได้ฉลองทุกวัน ทำให้เรามีความสุขของชีวิต”ห้องอาหาร ลา ทาโวลา (La Tavola) นำเสนอความเป็นอิตาเลียนขนานแท้ โดยได้แรงบันดาลใจจากริมชายฝั่งเพื่อสร้างการผจญภัยด้านรสชาติอันน่าหลงใหลให้กับทุกท่าน สร้างขึ้นบนเสาหลักแห่งความหลงใหลและความเรียบง่าย โดยเน้นที่อาหารโฮมเมดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบ ประสบการณ์การรับประทานอาหารได้รับการปรับปรุงผ่านองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้มื้ออาหารของท่านมีความโดดเด่นและน่าจดจำสัมผัสประสบการณ์ 5 เมนูซิกเนเจอร์ของเชฟน็อตที่ห้องอาหารลา ทาโวลา (La Tavola) และเพลิดเพลินไปกับเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ส่วนผสม และการปรุงแต่งอาหารแต่ละจานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลิ้มลองรสชาติอาหารอิตาเลียน ด้วยเมนูไฮไลท์ ได้แก่ ปลาซาร์ดีนทอด สไตล์ซิซิลี เสิร์ฟคู่กับเลมอน (Fried Sicilian sardines with a Sicilian lemon wedge), สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า สไตล์โรมัน พร้อมเอ็นดูย่า ซาลามิ กวานเซียเล่กรอบ เพโคริโนและไข่แดง (Roman-style Spaghetti Carbonara & N’duja with spicy salami, crispy guanciale, Pecorino, and egg yolk), ปลาทรายแดงอบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมเฟรโกลา มะกอกดำ เคเปอร์ และผักชีฝรั่ง (Mediterranean-inspired whole-baked Sea bream with fregola, black olives, capers, and parsley), สตูว์ทะเล สไตล์ลิกูเรียน (Ligurian-style Cinque Terre seafood stew) และทีรามิสุ สูตรพิเศษของทางร้าน (Tiramisu My Way) ปิดท้ายมื้ออาหารสุดพิเศษของคุณด้วย ลิม่อนเชลโล่ (Limoncello) สูตรพิเศษ เพิ่มองค์ประกอบแห่งความสนุกสนานให้กับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณสำรองโต๊ะของท่านได้แล้ววันนี้: เราพร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์อิตาเลียนแท้ ที่ La Tavola ให้กับคุณ อย่าลืมจองโต๊ะล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งและดื่มด่ำไปกับเส้นทางการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครชั้น 3 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์เวลาทำการ:•วันอังคาร – วันอาทิตย์•มื้อกลางวัน 11:30 am – 3:00 pm•มื้อค่ำ 6:00 pm – 10:30 pmแนวคิดการตกแต่งเป็นแรงบันดาลใจอิตาลี ประเทศที่ขนาบข้างด้วยทะเลสองแห่ง โอบรับภูมิศาสตร์ของประเทศ โดยมักจะผสมผสานวัฒนธรรมการทำอาหารเข้ากับรสชาติชายฝั่งที่นำเสนออาหารทะเลอย่างโดดเด่น แรงบันดาลใจของเรามาจากสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกันของบ้านริมทะเล ซึ่งสีสันและความโดดเด่นผสมผสานกันอย่างลงตัวเราได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวทรายของสถาปัตยกรรมเมดิเตอร์เรเนียนและสัมผัสที่ละเอียดอ่อนของศิลปะอิตาลี การผสมผสานเหล่านี้สร้างออร่าที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์ มีการใช้สีเพื่อปลุกความรู้สึกที่แตกต่างและสดชื่น ในขณะที่เราผสมผสานวัสดุที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งรวมถึงสัมผัสความอบอุ่นของลายไม้และความสง่างามเหนือกาลเวลาของหินอ่อนภายในพื้นที่ไวน์ เราปรับปรุงบรรยากาศด้วยการผสมผสานงานศิลปะและประติมากรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเราขอแนะนำ Curved ARCH ซึ่งเป็นนวัตกรรมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่พัฒนาขึ้นโดยการพัฒนาเพื่อผสมผสานความทันสมัย ผสมผสานกับเฉดสีที่สดใสอย่างกลมกลืนเพื่อยกระดับการตกแต่งภายในการคัดเลือกไวน์ห้องอาหารลา ทาโวลา (La Tavola) คัดสรรไวน์มาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แขกของเรา ได้สัมผัสการเดินทางอันน่าหลงใหลและน่าทึ่งผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายของอิตาลี ไวน์ประกอบด้วยองุ่นพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ทำให้ไวน์อิตาลีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ องุ่นเหล่านี้เจริญเติบโตได้เฉพาะในภูมิประเทศของอิตาลี เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของดินและปากน้ำในท้องถิ่น นอกเหนือจากไวน์สายพันธุ์ดั้งเดิมเหล่านี้แล้ว เรายังเปิดรับเทรนด์ไวน์สมัยใหม่ด้วยการผสมผสานไวน์สายพันธุ์ใหม่ๆ และการผสมผสานที่ดึงดูดผู้ชื่นชอบไวน์ร่วมสมัย การคัดเลือกของเราครอบคลุมตั้งแต่โรงบ่มไวน์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ไปจนถึงไร่องุ่นบูติกที่คัดสรรมาอย่างดี จากยอดเขาสูงตระหง่านของเทือกเขาทางตอนเหนือของอิตาลี ผ่านหุบเขาอันเขียวชอุ่มของพีดมอนต์และทัสคานี ไปจนถึงหมู่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนของซิซิลีและซาร์ดิเนีย รวมถึงทางใต้ที่อาบไปด้วยแสงแดด คอลเลกชั่นไวน์ของเรารวบรวมแก่นแท้ของดินแดนที่สวยงามแห่งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเสน่ห์และดึงดูดผู้รักไวน์และผู้ชื่นชอบไวน์ โดยการนำเสนอสมบัติล้ำค่าที่หลากหลายและครอบคลุมในภูมิภาคนี้เมนูไฮไลท์ ได้แก่The Rich Tastes of Coastal Flavors (4 dishes)1) Sarde fritte (from Sicilia)2) Orata intera al forno con fregola sarda al cartoccio (Mediterranean)3) Cinque terre (Prepared table side) (Liguria region - Cinque terre is fishing village)4) Sogliola Dover e Pomodoro (the heart of coastal Italian regions)Taste the delicious regional Italy (5 dishes)1) La Nostra burrata (v) (from Puglia)2) Spaghetti Carbonara & N’duja (rare recipe of Rome)3) Pici alla Bolognese4) Ossobuco con risotto allo zafferano5) Tiramisu “La Tavola” (v) (Prepared table side) (from Veneto region)Chef Signature Menu (5 dishes)1)Merluzzo E Spaghetti Al Nero Di Sepia2)Polpetta Alla Amatriciana3)Salmone Alla Topinambur4)Porchetta Alla Mela E Finocchio5)Pizza Al Tartufo (V)เกี่ยวกับ เชฟน็อต วรัญญู ป้านสกุลด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล ได้แสดงทักษะที่ โดดเด่น และ หาตัวจับได้อยากในบทบาทต่างๆ อีกทั้งด้วยความรู้จากการทำงานในกับเชฟมิชลิน ห้องอาหารหรู และโรงแรมต่างๆ ยังช่วยให้ เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล เข้าใจการผสมผสานรสชาติต่างๆได้อย่างลงตัว และครีเอทหลากหลายเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆนอกจากนี้ เชฟ น็อต วรัญญู ป้านสกุล ยังได้รังสรรค์เมนูอาหารซิกเนเจอร์ ผสานวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เข้ากับเมนูอาหารอิตาเลียนสุดคลาสสิค และเทคนิคพิเศษ ที่จะยกระดับรสชาติ ความสดใหม่ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ให้คุณได้สัมผัสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 125 5000อีเมล rhi.bkkbr.fb.reservation@renaissancehotels.comติดตาม LINE: @renaissancebkkFacebook @RenaissanceBangkokRatchaprasongHotelเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.renaissancebangkok.com