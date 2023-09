สร้างสรรค์งานแต่งงานในฝันของคุณไปกับ “แมรี่ มี แอท แมริออท” งานแฟร์สำหรับการแต่งงานและฮันนีมูนตลอดสองวันที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ

งานโชว์เคสสำหรับการแต่งงานและฮันนีมูนระดับเวิลด์คลาสโดยเตรียมหวนคืนกลับมาอีกครั้งสู่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเจ้าสาว เจ้าบ่าว และนักวางแผนงานแต่งงานระดับมืออาชีพ ด้วยการมอบทุกๆ สิ่งที่พวกเขาต้องการในการสร้างสรรค์งานอันแสนพิเศษอย่างแท้จริงงานแฟร์เพื่อการแต่งงานตลอดสองวันนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นดั่ง “วัน สต็อป ช้อป” (“one stop shop”) ที่จะพาแขกผู้มาเยือนดื่มด่ำสู่โลกแห่งความโรแมนติก จากตัวแทนของโรงแรมและรีสอร์ทของแมริออท (Marriott) ทั้ง 35 แห่ง นับตั้งแต่โรงแรมในเมืองอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา จนถึงรีสอร์ทริมชายหาดอันแสนโรแมนติก ที่จะมาร่วมนำเสนอแพ็คเกจงานแต่งงาน รวมถึงการพักผ่อนฮันนีมูนอันแสนเย้ายวนใจ เผยซึ่งตัวเลือกอันหลากหลายอย่างไม่มีสิ้นสุดสำหรับคู่รักที่ต้องการจัดงานแต่งงานในประเทศไทยโรงแรมและรีสอร์ทเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย 15 แบรนด์อันโดดเด่น ได้เตรียมนำเสนอการคัดสรรที่มิอาจเทียบเคียงได้ของสถานที่สำหรับทุก ๆ ขนาดและสไตล์ของงานแต่งงาน นับจากห้องบอลรูมอันหรูหรา จนถึงดาดฟ้าริมสระว่ายน้ำอันสง่างาม หรือริมชายหาดอันเต็มไปด้วยสีสัน และอีกมากมาย พื้นที่อันแสนพิเศษเหล่านี้ยังสามารถจัดตั้งเป็นเวทีสำหรับถ่ายภาพ พรีเวดดิ้ง พิธีหมั้น พิธีสู่ขอเจ้าสาว งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง พร้อมการต้อนรับอย่างหรูหราและอบอุ่น เช่นเดียวกับการฮันนีมูนอันงดงามราวดั่งสวรรค์ และอีกมากมายเพื่อเป็นการมอบชีวิตชีวาให้กับการจัดงาน พิธีกรและวงดนตรีสดจะเชื้อเชิญให้แขกของงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บรรยากาศอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น รวมถึง “ฟู้ด โชว์เคส” (“Food Showcase”) อันประณีตที่พร้อมพาผู้ร่วมงานดื่มด่ำไปกับตัวเลือกบริการทั้งอาหารไทยและนานาชาติอันแสนเลิศรสมากมาย เหล่าคู่รักยังสามารถพูดคุยและปรึกษากับพันธมิตรระดับมืออาชีพที่ไว้วางใจได้ของแมริออท นับตั้งแต่นักวางแผนงานแต่งงาน ช่างทำชุด และนักออกแบบเครื่องประดับ ไปจนถึงช่างภาพ นักบำบัดความงาม นักดนตรี และแม้แต่นักพยากรณ์ศาสตร์ เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบทุก ๆ องค์ประกอบของวันอันสำคัญของพวกเขาให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะนอกจากนี้ ทุกโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมในโครงการ แมรี่ มี แอท แมริออท ยังพร้อมนำเสนอตัวเลือกของโปรโมชั่นและแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับทุก ๆ งบประมาณ โดยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่ยืนยันการจองในระหว่างงานแฟร์นี้ยังสามารถร่วมลุ้นรางวัลเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลอันแสนพิเศษ รวมถึงสมาชิกของ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) ยังจะได้รับคะแนนโบนัสสูงสุดถึง 60,000 คะแนน ซึ่งสามารถแลกเป็นการเข้าพักฮันนีมูนได้อีกด้วย!แมรี่ มี แอท แมริออท จะจัดขึ้น ณ ห้อง รอยัล มนียา บอลรูม (Royal Maneeya Ballroom) ชั้น M โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยวันเปิดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ขอเชิญมาร่วมชมและพูดคุยกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญของเรา และสร้างวันแต่งงานในฝันของคุณให้เป็นจริงไปกับ แมริออท บอนวอย!โรงแรมที่เข้าร่วม แมรี่ มี แอท แมริออท:1.Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit2.Bangkok Marriott Hotel The Surawongse3.Bangkok Marriott Marquis Queen's Park4.Courtyard by Marriott Bangkok5.Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel6.The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok7.The St. Regis Bangkok8.Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers9.The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok10.JW Marriott Hotel Bangkok11.Courtyard Bangkok Suvarnabhumi Airport12.Four Points by Sheraton Bangkok13.Courtyard by Marriott North Pattaya14.Renaissance Pattaya Resort & Spa15.Aloft Bangkok - Sukhumvit 1116.Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve17.Marriott Executive Apartments – Sukhumvit Park18.Le Méridien Bangkok19.Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa20.Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok21.W Bangkok22.Le Méridien Chiang Rai Resort23.Hua Hin Marriott Resort & Spa24.Sheraton Hua Hin Resort & Spa / Sheraton Hua Hin Pranburi Villas25.The Ritz-Carlton, Koh Samui26.Renaissance Koh Samui Resort & Spa27.Courtyard by Marriott Phuket Town28.W Koh Samui29.Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach30.Le Méridien Khao Lak Resort & Spa31.Renaissance Phuket Resort & Spa32.Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach33.Le Méridien Phuket Beach Resort34.The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket35.Rayong Marriott Resort & Spa