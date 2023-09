“แมริออท” รุกเพิ่มพอร์ตโรงแรมในไทย ทยอยผุดแบรนด์ใหม่-ขยายแบรนด์เดิ

ผู้จัดการรายวัน360 -แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองการเปิดโรงแรมครบ 50 แห่งในประเทศไทยนับเป็นการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญที่เน้นย้ำถึงทิศทางการเติบโตอันเข้มแข็งในประเทศไทย ล็อบบี้ เลานจ์ โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่นในวันนี้ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ (Marriott International, Inc.) ภูมิใจประกาศถึงก้าวสำคัญของการเปิดตัวโรงแรมแห่งที่ 50 ในประเทศไทย โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น (Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection)การเปิดตัวโรงแรมในวันนี้ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ในการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง โดยมีพื้นฐานอันมั่นคงบนความเชื่อของบริษัทต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการเดินทางท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก แมริออทยังวางแผนเปิดตัวโรงแรมเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ภายในสิ้นปี 2567 โดยครอบคลุมทั้งโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี พรีเมียม ซีเล็กซ์ และโรงแรมสำหรับการพักอาศัยระยะยาว“เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงแรมแห่งที่ 50 ของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งนับเป็นก้าวใหญ่และก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ 27 ปีของเรา โดยความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากซึ่งความไว้วางใจและความร่วมมือของเหล่าเจ้าของและแฟรนไชส์โรงแรมของเรา” ยาคอบ เฮลเก้น, รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา, แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Jakob Helgen, Area Vice President – Thailand, Vietnam, Cambodia & Myanmar, Marriott International) กล่าว“ด้วยโรงแรม 50 แห่ง จากแบรนด์อันโดดเด่นทั้ง 15 แบรนด์ของเรา ในกว่า 10 จุดหมายปลายทางในประเทศไทย และอีกหลากหลายโครงการที่กำลังจะตามมา เราภาคภูมิใจที่จะนำเสนอความหลากหลายของที่พักอาศัยซึ่งตอบโจทย์ความต้องการสำหรับทั้งเหล่านักเดินทางในประเทศและจากนานาชาติ พร้อมทั้งร่วมแสดงออกถึงความสวยงามของประเทศ และด้วยการบริการอันเป็นเลิศของเหล่าเพื่อนพนักงานของเรา เราจะยังคงเดินหน้าสร้างนิยามอันประณีตงดงามให้กับอุตสาหกรรมการบริการ พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่มิอาจเทียบเคียงได้ให้กับแขกของเราต่อไป” เฮลเก้น กล่าวผู้นำด้านความหรูหราด้วยการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมความหลากหลายและเปี่ยมไปด้วยสุนทรียะทางด้านวัฒนธรรมอันงดงาม แบรนด์ เดอะ ริทซ์​-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton) เตรียมที่จะเปิดตัวครั้งแรกในกรุงเทพฯ ในปี 2567 ในชื่อ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพ (The Ritz-Carlton Bangkok) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 24 ชั้นแรกของอาคารสูง 50 ชั้น ในโครงการมิกซ์ยูซ วัน แบงค็อก (One Bangkok) บนถนนวิทยุ โรงแรมแห่งนี้จะผสมผสานมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศของแบรนด์เข้ากับการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย รวมไปถึงงานออกแบบ วัฒนธรรม และ ตำรับอาหารเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ระดับพรีเมียมแบรนด์โรงแรมระดับพรีเมียมของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล นั้นยังรวมไปถึง โรงแรม แมริออท (Marriott Hotels), เชอราตัน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (Sheraton Hotels & Resorts), เวสติน (Westin), เลอ เมอริเดียน (Le Méridien), โรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น (Autograph Collection Hotels) และอีกมากมายการเปิดตัว โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ครั้งนี้ ยังนับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ซึ่งโดดเด่นในด้านของความปราณีตบรรจงที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับมุมมองอันโดดเด่นทั้งในด้านงานออกแบบและการบริการสำหรับโรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ได้วางเส้นทางแห่งวิสัยทัศน์อันมีเอกลักษณ์ของแบรนด์สู่การรังสรรค์เรื่องราวแห่งการเดินทางอันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจในเมืองอันมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ อีกหนึ่งแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่าง แบรนด์โรงแรม ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ (Tribute Portfolio) ก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในไทย ด้วยการเปิดตัวของ โรงแรม ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ เมโทรโพล กรุงเทพ (Tribute Portfolio Metropole Bangkok) ในปี 2567 อีกด้วยส่วนการเปิดตัวอื่นๆ ที่ได้วางแผนไว้นั้น ได้แก่การเปิดตัวของ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเมนท์ (Marriott Executive Apartments) สองแห่งในกรุงเทพฯ ในซอยสุขุมวิท 50 และ 101 รวมถึง เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต ไม้ขาว บีช รีสอร์ท (Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวของโรงแรมภายใต้แบรนด์แฟล็กชิพอย่าง แมริออท ที่จะร่วมเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเขาหลัก ในปี 2567ดันแบรนด์ระดับซีเล็กซ์ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแบรนด์ระดับซีเล็กซ์ นับเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลักของบริษัทฯ โดย แมริออท พร้อมมอบความหลากหลายของการนำเสนอบริการในราคาที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ระดับซีเล็กซ์ต่างๆ อาทิ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท (Courtyard by Marriott), แฟร์ฟีลด์ บาย แมริออท (Fairfield by Marriott), โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน (Four Points by Sheraton) และ ม็อกซี่ โฮเทลส์ (Moxy Hotels) โดยภายในปีนี้ แบรนด์โรงแรมระดับซีเล็กซ์ที่โดดเด่นในการมอบประสบการณ์อันสนุกสนานและน่าจดจำ อย่าง ม็อกซี่ โฮเทลส์ คาดว่าจะมีการเปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับการเปิดตัวของ ม็อกซี่ แบงค็อก ราชประสงค์ (Moxy Bangkok Ratchaprasong) ในทำเลไลฟ์สไตล์อันโดดเด่นของกรุงเทพฯขณะที่แบรนด์โรงแรมอย่าง คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ก็คาดหวังว่าจะเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่เพิ่มเติมอีกสองแห่ง เพื่อนำเสนอการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นและเน้นด้านความสะดวกสบายอันทันสมัยทั้งสำหรับเหล่านักเดินทางเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวพักผ่อน โดยโรงแรมแห่งแรกตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และ อีกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2566 และในปี 2567 ตามลำดับปัจจุบัน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินกิจการโรงแรมและรีสอร์ท 50 แห่ง ครอบคลุมแบรนด์อันโดดเด่นทั้งหมดจำนวน 15 แบรนด์ในประเทศไทย ในจุดหมายปลายทางยอดนิยม อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ และ อีกมากมายแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (NASDAQ: MAR) ตั้งอยู่ในเมืองเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทรัพย์สินมากกว่า 8,600 แห่ง ภายใต้แบรนด์โรงแรมชั้นนำ 31 แบรนด์ ใน 139 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก แมริออทดำเนินกิจการ และบริหารธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรมและรีสอร์ทที่มีกรรมสิทธิ์ในการออกใบอนุญาตทั่วโลก บริษัทนำเสนอ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมากมาย