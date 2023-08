หลีกหนีความวุ่นวายและออกเดินทางเพื่อการพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนไปกับ แมริออท บอนวอย

เริ่มจากประตูสู่ท้องทะเลในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างภูเก็ตและมัลดีฟส์ ไปสู่การสำรวจเมืองที่คึกคักในกรุงเทพฯและโตเกียว ตลอดจนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยธรรมชาติในอูบุดและกิฟุ แมริออท บอนวอย พร้อมนำเสนอห้วงเวลาแห่งฤดูร้อนที่มิอาจลืมเลือนสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประสบการณ์อันแสนวิเศษในช่วงวันหยุดพักผ่อนต้อนรับเทศกาลวันหยุดพักผ่อนฤดูร้อนที่รอคอยมาแสนนานด้วยช่วงเวลาอันสมบูรณ์แบบ นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่เหล่านักเดินทางจะได้เริ่มวางแผนวันหยุดพักอันแสนสนุกสนาน และสำหรับจุดหมายปลายทางในเอเชียแปซิฟิกนั้น ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยสถานที่และกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้งที่กำลังมองหาความครึกครื้นและสีสันของผู้คนในเมืองใหญ่ หรือผู้ที่รักการผจญภัยและชื่นชอบการออกไปค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะชอบการออกเดินทางคนเดียว การเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มพื่อน หรือการเดินทางพร้อมหน้าทั้งครอบครัว มาร่วมสำรวจทุกซอกทุกมุมของเอเชียแปซิฟิกในวิถีที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ที่พักชั้นนำของรวม 31 แบรนด์พร้อมนำเสนอการบริการอันน่าประทับใจในจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาของทิวทัศน์ที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็นผืนน้ำสีเทอร์ควอยส์ของมัลดีฟส์ สู่หุบเขาสูงชันในอูบุด ตลอดจนบรรยากาศที่คึกครื้นและสีสันของเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างกรุงเทพฯ เหล่านักเดินทางจะได้รับการต้อนรับสู่จุดหมายปลายทางของฤดูร้อนอันสมบูรณ์แบบ เพื่อเติมเต็มแผนการท่องเที่ยวพักร้อนในฝันสำหรับปี 2566 นี้คงไม่มีวันหยุดแห่งฤดูร้อนใดจะดีไปกว่าการได้พักผ่อนพร้อมสายลมและแสงแดดบนชายฝั่งริมทะเล และการแหวกว่ายในผืนน้ำสีฟ้าใสของท้องทะเล พร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆยามพระอาทิตย์อัสดงท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูหรา เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีชายหาดอันงดงามมากมาย เหมาะแก่การมาพักผ่อนและเก็บภาพความประทับใจแชร์ลงบนอินสตาแกรม แมริออท บอนวอย ได้รวบรวมที่พักและกิจกรรมที่น่าสนใจในจุดหมายปลายทางริมทะเลที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิกมาให้คุณแล้วเลอ เมอริเดียน มัลดีฟส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Maldives Resort & Spa)โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินทะเลเพียง 35 นาที จากสนามบินนานาชาติมาเล่ (Malé International Airport) ที่ เลอ เมอริเดียน มัลดีฟส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Maldives Resort & Spa) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลยวิยนิ รายล้อมไปด้วยทะเลสาบและแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอันหลากหลาย สำหรับนักเดินทางที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ธรรมชาติ สามารถเรียนรู้และเข้าถึงจุดหมายปลายทางแห่งนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านโปรแกรม มารีน มาสเตอร์ (Marine Master) ของทางรีสอร์ท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม กู๊ด ทราเวล วิท แมริออท บอนวอย (Good Travel with Marriott Bonvoy) ซึ่งแขกผู้มาเยือนจะได้ร่วมปลูกทุ่นปะการังด้วยตนเอง พร้อมคำแนะนำของนักชีววิทยาทางทะเลในท้องถิ่นและเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่รีสอร์ทแห่งนี้ยังนำเสนอแพ็คเกจ “เชส เอนด์เลส ซัมเมอร์” (Chase Endless Summer) ให้เหล่านักเดินทางได้ร่วมเพลิดเพลินไปกับการนำเสนอบริการสุดพิเศษ รวมอาหารเช้าสไตล์บุฟเฟต์และอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารเทอร์ควอยส์ (Turquoise) กิจกรรมกีฬาทางน้ำประจำวัน และ สปาทรีทเมนต์ พร้อมส่วนลดพิเศษ ณ เอ็กซ์โพลร์ สปา (Explore Spa)ภูเก็ต หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ไข่มุกอันดามัน’ (Pearl of the Andaman) นับเป็นพื้นที่ ที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ของป่าเขตร้อนริมชายฝั่ง อาหารทะเลสด และชายหาดอันงดงาม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช (Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach) ตั้งอยู่บนชายหาดตรีตรัง นับเป็นรีสอร์ทที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว โดยเด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เติมเต็มไปด้วยความรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมชมผีเสื้อนานาพันธุ์ในเขตรักษาพันธุ์ผีเสื้อของรีสอร์ท(Merlin Butterfly Sanctuary) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ กู๊ด ทราเวล วิท แมริออท บอนวอย ซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อ การอนุรักษ์ผีเสื้อ และประสบการณ์ในการให้อาหารผีเสื้อด้วยตนเอง โดยในช่วงฤดูร้อนนี้ รีสอร์ทยังนำเสนอโปรแกรม เอ็ม พาสปอร์ต (M Passport) อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับแขกผู้มาเยือนตัวน้อย โดยเด็ก ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เตรียมไว้ให้คุณหนู ๆโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับของขวัญต้อนรับสุดพิเศษ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักที่เป็นมิตรต่อเด็ก ๆ ตลอดจน เอ็ม พาสปอร์ต แพ็ค ที่ให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลอันน่าตื่นเต้นระหว่างเข้าพักอีกด้วยนอกเหนือไปจากทริปพักผ่อนช่วงฤดูร้อนริมทะเล ทริปสำรวจเมืองอันมีสีสันและมีชีวิตชีวาในเอเชียก็เป็นประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน อาทิ เทศกาลเฉลิมฉลองฤดูร้อนในโตเกียว หรือสถานที่อันรุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ใน ซีอาน รวมถึงการนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารอันไร้ขีดจำกัดในกรุงเทพฯ สำหรับเหล่านักเดินทางที่ต้องการดื่มด่ำกับกับทริปสำรวจเมืองอย่างเต็มอิ่มขั้นสุด แมริออท บอนวอย ได้รวบรวมสถานที่ที่ดีที่สุดในการเข้าพัก เพื่อการสำรวจเมืองอันน่าเย้ายวนใจของภูมิภาคเอเชียมาไว้ที่นี่แล้วที่พักแนะนำโตเกียว : เอซี โฮเทล โตเกียว กินซ่า (AC Hotel Tokyo Ginza)โตเกียว เป็นเมืองแห่งเซอร์ไพรส์ คุณสามารถพบเห็นวัดวาโบราณเก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกระฟ้าอันล้ำสมัย ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างประเพณีพื้นเมืองและความทันสมัย เอซี โฮเทล โตเกียว กินซ่า (AC Hotel Tokyo Ginza) ตั้งอยู่ ณ ใจกลาง กินซ่า (Ginza) ย่านดาวน์ทาวน์ของโตเกียว มีการออกแบบสไตล์ยุโรปเหนือกาลเวลา และความสะดวกสบายผ่านบรรยากาศอันเปี่ยมด้วยสไตล์เฉพาะตัวบนพื้นที่อันไร้ขอบเขต และสิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพที่สร้างซึ่งความประทับใจอันน่าจดจำ จุดสัมผัสทั้งหมดนี้ล้วนผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแขกผู้มาเยือน รวมไปถึงการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย อาทิ เอซี คิทเช่น (AC Kitchen) ที่เสิร์ฟอาหารตำรับพิเศษสไตล์ตะวันตกและญี่ปุ่น และ เอซี บาร์ (AC Bar) พร้อมด้วยจินและโทนิก เอซี (AC) เครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ตลอดจนอาหารสไตล์ทาปาซของสเปน ในช่วงฤดูร้อนนี้ แขกผู้มาเยือนสามารถจองแพ็คเกจ “เอ็กซ์พีเรียนซ์ โตเกียว สกายทรี” (“Experience Tokyo SKYTREE”) ของโรงแรม ซึ่งพวกเขาจะได้รับตั๋วพิเศษฟรีสำหรับเข้าชมตึกที่สูงที่สุดของโตเกียว ให้แขกผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตาของมหานครแห่งนี้กรุงเทพฯ : มาดี ไปดี กรุงเทพฯ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น (Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection)กรุงเทพฯ เมืองแห่งวัดวาอารามอันเรืองรอง รายล้อมด้วยตึกระฟ้าสลับกับบ้านเรือนสไตล์ท้องถิ่น นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะทองหล่อซึ่งนับเป็นหนึ่งในย่านที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ที่ผสมผสานเสน่ห์ด้านอาหาร วัฒนธรรม และความบันเทิงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และ มาดี ไปดี กรุงเทพฯ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น (Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection) ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ นับเป็นการเปิดตัวแบรนด์ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น โฮเทล (Autograph Collection Hotel) ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยทำเลที่ตั้ง ที่โอบล้อมไปด้วยแมกไม้อันร่มรื่น พร้อมการตกแต่งอย่างกลมกลืนของตัวอาคาร เช่นเดียวกับการตกแต่งภายในห้องพักและห้องสวีททั้ง 56 ห้อง ที่แขกผู้เข้าพักจะสามารถสัมผัสถึงความสง่างามที่ถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบสไตล์คลาสสิก บรรจบกับความร่วมสมัย และความงดงามของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดสองฝั่งท้องถนนที่เต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจีโฮจิมินห์ ซิตี้: วินเพิร์ล แลนด์มาร์ค 81 ออโตกราฟ คอลเลคชั่น (Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection)โฮจิมินห์ ซิตี้ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกคนหลงใหล ตั้งแต่วัดวาอารามที่งดงาม ไปจนถึงแผงขายอาหารริมทาง พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไปจนถึงการเพลิดเพลินกับวิวเมืองจากตึกที่สูงที่สุดของเวียดนามอย่าง วินเพิร์ล แลนด์มาร์ค 81 ออโตกราฟ คอลเลคชั่น ที่จะทำให้การพักผ่อนของคุณเป็นที่น่าจดจำอย่างแน่นอน ที่พักอันโดดเด่นแห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 47-71 ของอาคารสูงเสียดฟ้า ที่ได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดของประเทศ ในเขตเวสต์ แบงก์ ของแม่น้ำไซ่ง่อน ประกอบด้วยห้องพัก 223 ยูนิต ที่มาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่จากพื้นจรดเพดาน ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินกับวิวเมืองได้อย่างเต็มอิ่ม นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังสามารถพบกับประสบการณ์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศ จากห้องอาหาร ออเรียนทอล เพิลล์ ทั้งยังสามารถสัมผัสกลิ่นอายคาเฟ่สไตล์เวียดนาม ช็อคโกแลตแฮนด์คราฟท์ และ ไวน์ ออแกนิค ได้ ณ แอด เดอะ คลาวด์ หรือจะเลือกผ่อนคลายในบรรยากาศอันแสนสบายที่ อาโกยะ สปา ลงแช่ตัวในสระน้ำเอ้าท์ดอร์ที่มีขนาดกว้างถึง 120 ตารางเมตร หรือ ออกกำลังกายในฟิตเนสดีไซน์ทันสมัย ท่ามกลางวิวที่งดงามของนครโฮจิมินห์ทริปพักผ่อนโดยใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับผู้ที่ต้องการแทนที่แสงไฟระยิบระยับแห่งท้องถนนด้วยความวับวาวของแสงจันทร์ หรือแทนที่เสียงอื้ออึงของเมืองด้วยเสียงเพรียกแห่งผืนป่า การใช้ธรรมชาติบำบัดนับเป็นการพักผ่อนในอุดมคติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวาย มาพบกับประสบการณ์การพักผ่อนและการฟื้นฟูแบบองค์รวม ในสถานที่ที่ดีที่สุดในการสัมผัสความงดงามของธรรมชาติไปกับ แมริออท บอนวอยที่พักแนะนำบาหลี : เดอะ เวสติน อูบุด รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Westin Ubud Resort & Spa)อูบุด ได้รับการขนานนามว่าเป็นดั่งศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรมของบาหลี เป็นสถานที่ในอุดมคติของเหล่านักเดินทางที่ต้องการเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมสไตล์บาหลีอันแสนรุ่มรวย ท่ามกลางแหล่งหัตถกรรมท้องถิ่น รายล้อมด้วยผืนป่าอันเขียวชอุ่มและเงียบสงบ และทิวทัศน์อันงดงาม สู่การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่ เดอะ เวสติน อูบุด รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Westin Ubud Resort & Spa) ที่พร้อมเชื้อเชิญแขกผู้เข้าพักและครอบครัวให้มาสัมผัสถึงประสบการณ์แห่งการฟื้นฟูและมอบสุขภาพที่ดีผ่านการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้ นับตั้งแต่ความเพลิดเพลินของ เฮเวนลี สปา (Heavenly Spa) หรือโปรแกรมไลฟ์สไตล์ อาทิ พิธีสวดมนต์ตามประเพณีบาหลี (Balinese Praying Ritual) ณ ตรี มันดาลา เมดิเทชัน ที่ตั้งอยู่ที่ เวลเนส พาวิเลียน ริมแม่น้ำ เช่นเดียวกับ เวสตินเวิร์คเอาท์ ฟิตเนส สตูดิโอ ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งตำรับอาหารบาหลีแบบพื้นเมืองที่ยกระดับสู่ตำรับอาหารเพื่อสุขภาพอันสมบูรณ์แบบ สะท้อนถึงปรัชญา อีท เวล (Eat Well) ของแบรนด์ที่นำเสนอภายใน ห้องอาหารทาเบีย (Tabia) และ ทอล ทรีส์ (Tall Trees) ห้องอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนญี่ปุ่น : แฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท มิจิ-โนะ-เอกิ (Fairfield by Marriott Michi-no-Eki Hotels)หากใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ นอกเหนือไปจากโตเกียวและโอซาก้า ลองมาค้นพบเสน่ห์ของธรรมชาติในสไตล์ชนบท ได้ที่ แฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท มิจิ-โนะ-เอกิ (Fairfield by Marriott Michi-no-Eki) ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยประกาศเปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 ด้วยความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงเหล่านักเดินทางสู่การผจญภัยที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากความครึกครื้นของเมือง แต่ยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยสถานีรถขนส่งทั่วประเทศ จากบรรยากาศของฤดูร้อนสบายๆ และฤดูหนาวอันงดงามพร่างพราวของฮอกไกโด สู่หมู่บ้านแห่งหุบเขาพื้นเมืองของ กิฟุ (Gifu) ซึ่งอบอวลไปด้วยอากาศกึ่งเขตร้อนของจังหวัดคาโกชิม่า (Kagoshima) โดย แฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท มิจิ-โนะ-เอกิ พร้อมต้อนรับเหล่านักเดินทางอย่างอบอุ่น ด้วยความสะดวกสบายสไตล์ทันสมัยที่หลายคนปรารถนา มอบประสบการณ์การนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้เหล่านักเดินทางพร้อมที่จะออกสำรวจสถานที่สำคัญและแหล่งมรดกโลกอันน่าทึ่งของญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสความอิ่มเอมของอาหารอันแสนเลิศรสในระหว่างเข้าพักได้อย่างเต็มที่