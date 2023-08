กลุ่มเซ็นทรัลจัด “Vietnamese Week” ดันสินค้าท้องถิ่นไทยเจาะเวียดนาม

ผู้จัดการรายวัน 360- กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม สานต่อการจัดงาน “Vietnamese Week in Thailand 2023” ครั้งที่ 6 งานประชุมและแสดงสินค้าเวียดนามในประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “The Magical Taste of Vietnam” เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือ สร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศ ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 1-2 โซนอีเดน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์โด๋ ทัง ฮ่าย (Do Thang Hai) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “รัฐบาลเวียดนาม มุ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในภาคการส่งออกไปยังเครือข่ายการจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งการจัด งาน Vietnamese Week in Thailand 2023 นับเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอันแนบแน่นและผลลัพธ์ความสำเร็จอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรานำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางของเวียดนามกว่า 100 ราย เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดในไทย”นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเพื่อนบ้านสมาชิกประเทศอาเซียนที่ใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2568 อย่างน้อย 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 8.75 แสนล้านบาท โดยขยายตัวจากปี 2565 ที่มีมูลค่า 7.39 แสนล้านบาท (21,196.66 ล้านเหรียญสหรัฐ) ปัจจุบันไทยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 5 ของไทย และเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การจัดงาน Vietnamese Week in Thailand 2023 ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “งาน Vietnamese Week in Thailand ถือเป็นงานสำคัญของ กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดตลาดสินค้าเวียดนามและสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะมีการนำสินค้าขึ้นชื่อจากเวียดนามนำมาจัดจำหน่ายให้คนไทยได้เลือกช้อปกันอย่างใกล้ชิดและได้พบปะกับผู้ประกอบการตัวจริงที่บินตรงมาถึงประเทศไทยโดยเซ็นทรัล รีเทล เวียดนามให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวเวียดนามอย่างยั่งยืน ด้วยการ ส่งเสริมสินค้าชุมชน, สินค้าเอสเอ็มอี และสินค้า OCOP (One Commune, One Product) อาทิ โครงการรับซื้อสินค้าท้องถิ่น (Local Sourcing) ที่ริเริ่มในปี 2560 เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเครือธุรกิจเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า 5,500 ราย เป็นต้นโอลิวิเยร์ แลงเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม กล่าวเสริมว่า “งาน Vietnamese Week in Thailand ไม่เพียงแต่จะสามารถประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเวียดนามให้เป็นที่รู้จักเท่านั้นภายในงานยังมีการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและนครโฮจิมินห์มาแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยรู้จัก ด้วยประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการดำเนินงานในเวียดนาม เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เราสะสมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศเวียดนามเพื่อที่จะมาเป็นส่วนช่วยในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างธุรกิจเวียดนาม-ไทย ได้เป็นอย่างดี โดย งานในปีนี้เราเน้นกลยุทธ์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการแปรรูปการส่งออกระดับแนวหน้าของประเทศ และนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศ ความเชื่อมั่นของเราในงานปีนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าจะสร้างการเจรจาที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการเวียดนามในการส่งออกมายังประเทศไทยได้สำเร็จและเป็นประตูสู่ตลาดต่างประเทศ” มาร์เก็ตเวียดนาม