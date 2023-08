“ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์”​ เฟสแรกเสร็จสมบูรณ์ เตรียมเปิดโซ/ มัลดีฟส์” รีสอร์ตที่ 3 พ.ย. 66 นี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - “เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” (S Hotels and Resorts PCL) ผู้นำด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ตในไทย บริษัทในเครือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)(Singha Estate PCL) เตรียมเปิดให้บริการ “โซ/ มัลดีฟส์” (SO/ Maldives) รีสอร์ตแห่งที่ 3 ของ “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์” (CROSSROADS Maldives) จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่สุดแห่งแรกในมัลดีฟส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ นำเสนอยุคใหม่ของรีสอร์ตสุดหรู ที่เต็มไปด้วยสีสันแฟชั่นที่มีสไตล์บนเกาะอันงดงามรีสอร์ตแห่งล่าสุดนี้ เป็นผลงานการทุ่มทุนกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเจ้าของโครงการ “เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” ที่พัฒนาร่วมกับ “Wai Eco World Developer” (WEWD) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจชั้นนำ โดยเป็นการเปิดตัว “โซ/ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท” (SO/ Hotels & Resorts) แบรนด์โรงแรมสุดล้ำในมัลดีฟส์เป็นครั้งแรก และรีสอร์ตแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Ennismore Collection ซึ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน “สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรม” และเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อ FT Future 100 อันดับ ธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร“โซ/ มัลดีฟส์” จะกลายเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อนแห่งใหม่ของสาวกแฟชั่น บนเกาะส่วนตัวอันสวยงาม ล้อมรอบด้วยเอ็มบูดู ลากูน (Emboodhoo Lagoon) สีฟ้าคราม มอบประสบการณ์การพักผ่อนบนเกาะที่หรูหรา เดินทางมาจากสนามบินนานาชาติเวลานา โดยเรือเร็วเพียง 15 นาที จากท่าเรือผู้เข้าพักจะพบกับโซนต้อนรับใน “ศาลากระจก” พร้อมทิวทัศน์ทะเลมัลดีฟส์แบบ 360 องศา และจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์พักผ่อนภายในรีสอร์ตที่เปรียบเสมือนรันเวย์แฟชั่นโชว์ เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา สนุกสนาน และมีบุคลิกที่โดดเด่น ให้บริการวิลล่าสุดหรูทั้งแบบริมชายหาด (Beachfront) และแบบวิลล่าเหนือน้ำ (Over-water) มีขนาดตั้งแต่ 120 - 330 ตารางเมตร ทุกหลังโดดเด่นด้วยฝีมือการตกแต่งของดีไซเนอร์ที่มีสไตล์ร่วมสมัย ซึ่งรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิลล่าทุกหลังจะมีแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมี “Family Beach Pool Villa” ที่มีแคปซูลส่วนตัวสำหรับเด็ก และ Three-Bedroom Ocean Water Pool Atelier วิลล่า 3 ห้องนอนที่สวยงามสำหรับทริปสุดพิเศษที่นักเดินทางต้องไม่พลาดเข้าพักครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ จุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์แห่งการพักผ่อน เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์ พร้อมทางเดินบนชายหาดยาว 800 เมตรรีสอร์ตจะประกอบด้วยห้องอาหารหลัก 3 แห่ง รวมถึงที่สังสรรค์ ได้แก่ “Lazuli Beach Club” บีชคลับสุดปังสำหรับงานปาร์ตี้ที่หรูหราที่สุดในมัลดีฟส์ ซึ่งจะมีรายการบันเทิงที่หลากหลายและดีเจจากนานาชาติ ขณะที่ “Hadaba” เตรียมเสิร์ฟอาหารรสเลิศผสานบรรยากาศที่แท้จริงของร้านอาหารตะวันออกกลาง และ “The Citronelle Club” เป็นร้านอาหารสไตล์ครอบครัวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติของเอเชียในปลายปีนี้ “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์” จะประกอบด้วยรีสอร์ต 3 แห่งในโครงการ ได้แก่ “ทราย ลากูน มัลดีฟส์” (SAii Lagoon Maldives) และ “ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์” (Hard Rock Hotel Maldives) และ โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) พร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งอยู่บริเวณ เอ็มบูดู ลากูน (Emboodhoo Lagoon) เชื่อมต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกมากมายที่ “เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์” (The Marina @ CROSSROADS) ศูนย์กลางที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมทางเดินบนชายหาดยาว 800 เมตร ที่เรียงรายไปด้วยบีชคลับ ร้านอาหารนานาชาติ ร้านค้าบูติก ศูนย์สุขภาพ กีฬาทางน้ำ ศูนย์ดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น คิดส์คลับ รวมถึงท่าจอดเรือยอทช์ 30 ลำ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมมัลดีฟส์ (Maldives Discovery Centre) และ ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre)การเสร็จสมบูรณ์เฟสแรกของโครงการ “ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์” มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ “เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” ให้เป็นบริษัทผู้นำด้านการสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางที่น่าทึ่งระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ นอกจากจะเป็นอาณาจักรแห่งการพักผ่อนที่ครบวงจรแล้ว ยังได้รับรางวัลชั้นนำหลายรางวัลมากมาย รวมถึงได้รับการรับรองจาก Green Globe™ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SHR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอีกด้วยเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ (Dirk De Cuyper) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะประกาศวันเปิดตัว โซ/ มัลดีฟส์ ซึ่งถือเป็นความเสร็จสมบูรณ์ในเฟสแรกของ ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ ในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการเปิดตัวโรงแรมจะช่วยให้เราสามารถสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะเดินทางมายังมัลดีฟส์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 15 % ในปี 2566 นี้* เราหวังว่า นักเดินทางที่กำลังมองหาประสบการณ์พักผ่อนใหม่ ๆ จะประทับใจกับรีสอร์ตทั้งสามแห่งของเราอย่างแน่นอน”* จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังมัลดีฟส์เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (ที่มา: https://www.tourism.gov.mv/en/statistics/)ด้าน ซอ วิน มวง (Zaw Win Maung) กรรมการผู้จัดการแห่ง WEWD กล่าวว่า “มัลดีฟส์เป็นจุดหมายปลายทางที่พิเศษอย่างแท้จริง และเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เพื่อพัฒนาโครงการระดับโลก “โซ/ มัลดีฟส์” เป็นรีสอร์ตที่โดดเด่นที่จะดึงดูดนักเดินทางกลุ่มใหม่เข้ามาในมัลดีฟส์ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดตัวโครงการที่มีสไตล์แห่งนี้ให้โลกได้รู้จักในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้”แจสเปอร์ ซอเรนเซน (Jesper Soerensen) ผู้จัดการทั่วไป โซ/มัลดีฟส์ กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่จะพานักเดินทางทุกคนมาสัมผัสกับ โซ/ มัลดีฟส์ ที่ที่การพักผ่อนมาบรรจบกับแฟชั่น (Castaway Meets Runway) ซึ่งเราจะเปิดประตูต้อนรับทุกคนเร็ว ๆ นี้ และแทบรอไม่ไหวที่จะได้นำเสนอนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยสถานที่อันน่าทึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเย้ายวนใจของแฟชั่น การออกแบบ ความงามตามธรรมชาติของมัลดีฟส์ และความยั่งยืน บนจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร หรือกล่าวโดยสรุป คือสวรรค์บนผืนน้ำที่งดงามไร้ที่ติ”