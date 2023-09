ซีพี ออลล์ สนับสนุนเยาวชนไทย-กัมพูชา ผ่านกีฬาหมากล้อม

วันนี้ (1 ก.ย.) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ชนะเลิศการประกวด FRESHIE Girls & Boys Cambodia Season 22 ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหมากล้อม (Go Battle) ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) ที่ห้องหมากล้อม ชั้น 4 อาคาร The TARA แจ้งวัฒนะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทย และกัมพูชา แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ โดยอาศัยแนวคิดจากกีฬาหมากล้อมซึ่งเป็นเกมกระดานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญก็คือ การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคม และประเทศ ตามปณิธาน “Giving and Sharing”Houn Sodavan นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัย Norton อายุ 19 ปี หนึ่งในผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงกล่าวว่า เพิ่งมีโอกาสได้รู้จักกีฬาหมากล้อมเมื่อไม่นานมานี้ และรู้สึกชื่นชอบมาก เพราะเป็นกีฬาที่สอนให้รู้จักคิดอย่างเป็นขั้นตอน ชนะโดยที่ไม่มุ่งหวังชนะ ช่วยฝึกสมาธิเช่นเดียวกับ Bel Bunheang ตัวแทนผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัย Norton อายุ 19 ปี ก็เพิ่งรู้จักกีฬาหมากล้อมหลังเข้าร่วมการประกวด FRESHIE Girls & Boys Cambodia Season 22 กล่าวว่า หลังได้ลองเล่นแล้วก็ชื่นชอบ ทำให้ได้มีเพื่อนใหม่ๆ ช่วยฝึกสมาธิ พัฒนาการคิด การตัดสินใจให้รอบคอบขึ้นก่อนที่จะลงมือทำอะไร