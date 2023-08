"ขวัญชัย กองทวี" ซิวแชมป์วันเดย์ทัวร์ TPI Top Form One day Tour 2023 "สัญชัย หาญปิยนันท์" เข้าป้ายสมัครเล่น

ขวัญชัย กองทวี ผงาดแชมป์ วันเดย์ทัวร์ ศึกกอล์ฟแห่งปี “TPI Top Form One day Tour 2023" " ด้วยผลงาน 7 อันเดอร์พาร์ ขณะที่ สัญชัย หาญปิยนันท์ แรงจัดไม่แพ้กันคว้าแชมป์สมัครเล่นไปครองการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการใหญ่แห่งปี ทีพีไอ ท็อปฟอร์ม วัน เดย์ ทัวร์ 2023 “TPI Top Form One day Tour 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท ที่ สนามกอล์ฟ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2566โดยพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ภากร เลี่ยวไพรัตน์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และร่วมมอบรางวัลแก่นักกอล์ฟ ซึ่งเกมการแข่งขันในปีแรกนี้ยังคงสนุกคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยประเภทกอล์ฟอาชีพกลุ่มผู้นำดวลสกอร์กันอย่างดุเดือดก่อนแชมป์ ปีนี้จะตกเป็นของ ขวัญชัย กองทวี สร้างผลงานยอดเยี่ยมทำ 7อันเดอร์พาสกอร์รวม 65 ส่วน พลวัตร รัตนเลิศธาดา ครองอันดับที่ 2 ด้วยผลงาน 6 อันเดอร์พาร์ รวม 66และ ณัฐดนัย เนื่องจากนิล คว้าอันดับ 3 ผลงาน 5 อันเดอร์พารวม 67ด้านการชิงชัยประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่น สัญชัย หาญปิยนันท์ ทำผลงานดีสุดคว้าแชมป์ไปครอง ด้วยสกอร์ 42-44 รวม 86 ขณะที่อันดับ 2 เป็นของ รัชชานนท์ สุชีวกุล ผลงาน 43-47 รวม 90 และ Oliver Daniel คว้าที่ 3 สกอร์ 50-43 รวม 93ส่วนรางวัลผู้ชนะเลิศ ขวัญชัย กองทวี แชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขณะเดียวกันแชมป์ประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่น สัญชัย หาญปิยนันท์ คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศ ไปครองสำหรับศึกกอล์ฟ “TPI Top Form One day Tour 2023 เป็นการแข่งขันกอล์ฟในรูปแบบ One day Tour จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท (40ลำดับ) เป็นอีกทัวนาเมนท์ใหญ่ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่บรรดานักกอล์ฟประทับใจด้วยมาตรฐานการใช้กฎกติการะดับสากล และประสบการณ์การจัดการแข่งขันกว่า 9 ปีของ ท็อปฟอร์ม คอร์ปอร์เรชั่น จึงทำให้การแข่งขันได้มาตรฐานได้รับการยอมรับ และดึงดูดนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากในทุกๆปี