เซเว่นฯ จับมือ 10 องค์กรพันธมิตร มอบรางวัล “7 Innovation Awards 2023” หนุน SME ไทยเปลี่ยนโลก

10 องค์กรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชนระดับประเทศ จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่ มากศักยภาพด้านนวัตกรรม ขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม 33 รางวัล เส้นไข่ขาว “นิ่มนิ่ม” และแพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการ “Vulcan” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมก่อประโยชน์เศรษฐกิจ-สังคม

เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่จัดงานเพื่อสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม(เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10นายก่อศักดิ์ กล่าวยังคงถูกจัดภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2023 รวม 182 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 รางวัลโดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลายได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่และการประกาศผลรางวัลได้รับเกียรติจากเป็นประธานในการมอบรางวัลด้านสังคม และเป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคู่ความร่วมมือ ร่วมแสดงทรรศนะในวาระอีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https//www.7innovationawards.com และสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/7innovationawards1.นิ่มนิ่ม เส้นไข่ขาวพร้อมทาน บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด1. CIRA Core Automation and Technology บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด2. Tasted Better แป้งเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด1.สเปรย์ดับเพลิง เฟลมเมกซ์ (FLAMEX) บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด2.Tiger Cash Box ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยง สมาร์ท บิส1.Jello Boom ขนมเจลลี่บุกสอดไส้น้ำผลไม้ บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด2.Orga Organic Pet แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดผลไม้ไทย บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด3.VFlow ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงหลอดเลือด บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด4.MR.Zen เฟรนฟรายส์จากถั่วเขียวทอง บริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด5.Vincent's เซรั่มเวชสำอางค์โพรไบโอติก บริษัท พาริช สกิน จำกัด1.Durrianar สกินแคร์สารสกัดจากยอดอ่อนและดอกทุเรียน บริษัท ทิพย์สุรัตน์ จำกัด2. MoveMax Smart Logistics แพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งสินค้าแบบครบวงจร บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด3.iCube ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด4.แผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด5.SmartTerra สวนตู้ระบบนิเวศอัจฉริยะ บริษัท ฉลาด อินโนเวชั่น จำกัด6.UVC Matrix หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติฆ่าเชื้อด้วยลำแสงยูวีซี บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด7.ถั่วลายเสือพร้อมรับประทาน ตราเคซี บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)8.C-Shortz คอลลาเจนพร้อมดื่ม บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด9.ห่อหมกพุดดิ้ง ตราแม่ประไพ บริษัท เอช.พี.เฮลธี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด1. Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด1.Advanced GreenFarm ระบบเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย บริษัท แอดวานซ์กรีนฟาร์ม จำกัด2.ฟางไทย เยื่อฟางข้าวและบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากเยื่อฟางข้าวอินทรีย์ บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด1. M-zlex นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ บริษัท สยามโนวาส จำกัด2.โอวาโด น้ำมันอะโวคาโดซอฟเจล บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด1.โมเดลธุรกิจแปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อชุมชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มมะปี๊ด แบรนด์แรบบิทจันท์ บริษัท แรบบิทจันท์ จำกัด3.ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบา แบรนด์แม่ทม บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด4.Plastic Value Added เครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน บริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จำกัด5.Oryzwel ผลิตภัณฑ์นมข้าวข้นหวานจากข้าวและธัญพืช บริษัท อิมฟู้ดครีเอชั่น จำกัด1.Recycle Day แพลตฟอร์มระบบจัดการขยะแบบครบวงจร บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด2.Yorice สาเกหวานจากข้าวไทย บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด3.Anatani นมถั่วแระญี่ปุ่น บริษัท อะนาตานิ จำกัด4.Vocoa โกโก้ไทยใส่ใจสุขภาพ บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด