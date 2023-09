โรงแรม และรีสอร์ทในเครือแมริออทในประเทศไทย คว้ารางวัลระดับสูงสุด 5 ดาวแห่งความยั่งยืนจาก ททท.

แมริเฉลิมฉลองหลังสิบโรงแรมและรีสอร์ทอันโดดเด่นของเครือในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสูงสุด 5 ดาว ในโครงการดาวแห่งความยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR)) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ซึ่งมอบเกียรติให้กับเหล่าธุรกิจที่ยกระดับมาตรฐานอย่างแข็งขันเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โครงการดาวแห่งความยั่งยืน (STAR) ได้ประกาศมอบรางวัลแด่โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้หกแบรนด์ในเครือแมริออท ได้แก่ แมริออท โฮเทลส์ (Marriott Hotels), เชอราตัน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ (Sheraton Hotels & Resorts), เวสทิน (Westin), เลอ เมอริเดียน (Le Méridien), คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท (Courtyard by Marriott) และเดอะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น (The Luxury Collection) ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดหมายปลายทางสำคัญทั่วราชอาณาจักร ผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันของบริษัทในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนโรงแรมและรีสอร์ทที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว มีดังนี้:•โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park)•โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)•โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers)•โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa)•โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai)•โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town)•โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช (Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach)•โรงแรม เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Westin Siray Bay Resort & Spa)•โรงแรม วนาเบลล์ เอลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย (Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui)•โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort)โครงการดาวแห่งความยั่งยืน (STAR) นับเป็นส่วนขยายของโครงการริเริ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)) ซึ่งเปิดตัวโดย ททท., กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน สำหรับการจัดอันดับดาวนี้ได้มอบให้กับธุรกิจต่าง ๆ ที่บรรลุ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 Sustainable Tourism Goals (STGs)) ของโปรแกรม โดยในรอบเปิดตัว มีธุรกิจ 200 รายที่ยื่นใบสมัคร แต่มีเพียง 80 รายที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ ททท.แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ได้อุทิศตนอย่างจริงจังในการปลูกฝังด้านความยั่งยืนสู่ทุก ๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ด้วยเป้าหมายระดับโลกภายในปี 2568 ในการลดคาร์บอน น้ำ และเวสต์ฟุตปริ้นท์ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ยังประกาศถึงความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในไม่เกินปี 2593ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Serve 360 ของ แมริออท อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ Marriott.com/Serve360