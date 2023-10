Q-CHANG ฉลองครบ 5 ปี สร้างรายได้ให้ช่างกว่า 500 ลบ.

Q-CHANG (คิวช่าง) ฉลองครบรอบ 5 ปี สร้างรายได้ให้ช่างไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท จัดโปรส่งสุขครบ 5 ปี ภายใต้แคมเปญ Q-CHANG 5th Birthday Give Me Five! พร้อมหน้าเดินขยายธุรกิจ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “WE’VE GOT YOUR BACK” พร้อมแบ็คอัพทุกเรื่องบ้านให้ลูกค้าและช่างมีชีวิตที่ดีขึ้น

“Q-CHANG” ได้จัดโปรส่งสุขครบ 5 ปี Q-CHANG 5th Birthday Give me Five!

กรรมการบริหาร Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา Q–CHANG เรามุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างคุณค่าในสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด WE’VE GOT YOUR BACK พร้อมแบ็คอัพทุกเรื่องบ้าน โดยในปีที่ผ่านมาเราได้ขยายธุรกิจเพื่อพร้อมเป็นแบ็คอัพให้กับทั้งลูกค้า ช่าง รวมถึงสังคมในปีที่ผ่านมา ในด้านลูกค้า Q-CHANG ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ เปิดตัว Q-CHANG Shop Service ครบ 100 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้าออฟไลน์มากขึ้น และได้เปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าพร้อมการบริการช่างครบจบในที่เดียว ส่วนในด้านช่างได้สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับช่างพร้อมการสนับสนุนเรื่องทักษะความรู้ด้วยการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมช่าง Q-CHANG ACADEMY เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างในแพลตฟอร์ม พร้อมผลักดันโครงการ ‘ช่างฮีโร่’ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับช่างและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าส่งผลให้ภาพรวมในปีที่ผ่านมา Q-CHANG เติบโตจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดด 80% และในตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้สร้างรายได้ให้ช่างในแพลตฟอร์มไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท โดยมียอดผู้ใช้บริการเเล้วมากกว่า 180,000 งาน“ในโอกาสครบรอบ 5 ปีนี้ เราได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และได้มอบประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับช่างในแพลตฟอร์ม พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำภารกิจเพื่อสังคม ซ่อมหลังคาให้กับอาคารส่วนงานชรารีไซเคิลของมูลนิธิกระจกเงา ทั้งนี้ Q-CHANG เรามุ่งพัฒนาคุณภาพและบริการดูแลบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบโจทย์เจ้าของบ้านและช่างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายศรัณย์วิศว์ กล่าวในแคมเปญนี้แจกส่วนลดให้ลูกค้าสูงสุดถึง 70% พร้อมของขวัญสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้บริการสูงสุด (Top Spender) และได้มอบประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับช่างในโครงการช่างฮีโร่ วงเงินสูงถึง 100,000 บาท รวมถึงยังมีกิจกรรมฉลองวันเกิดอีกมากมาย เช่น ลูกค้าที่จองบริการผ่านช่องทาง Q-CHANG Shop service รับร่มฟรี หรือ กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ‘สนุกช้อป สนุกช่วย’ ทุกๆยอดของบริการ 1,500 บาท ร่วมสมทบบริจาค 150 บาท ช่วยซ่อมหลังคาให้กับมูลนิธิฯ นอกจากนี้ยังมีโปรสุดคุ้มอื่น ๆ ตอบแทนลูกค้าตลอดทั้งเดือน ต.ค.