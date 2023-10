10DK Home Tidying บริการจัดบ้านมาตรฐาน world-class เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เมื่อ 10DK บริษัทออกแบบตกแต่งภายในสไตล์ Fit-In เปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ชื่อบริการจัดระเบียบบ้านระดับ World-Class คำถามชวนคิดจึงเกิดขึ้นในประเด็นที่ว่า บริการจัดระเบียบบ้านโดยบริษัทดีไซน์นั้นมีข้อแตกต่างที่โดดเด่นจากทั่วไปอย่างไร วันนี้ ดร.ปรีชญา ชวลิตธำรง (คุณนุ้ย) สถาปนิกนักออกแบบ อาจารย์ผู้ชำนาญการด้านอสังหาริมทรัพย์ ความยั่งยืน และผู้ก่อตั้งบริษัท 10DK จะมาให้คำตอบกับทุกคนได้ทราบกัน“ปรัชญาของแบรนด์ 10DK คือการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้คน” คุณนุ้ยเริ่มต้นการพูดคุยด้วยด้วยแนวคิดหลักของแบรนด์ “และความสุขจากการใช้ชีวิตในบ้านที่มีเป็นระเบียบเรียบร้อย เรามองว่าเป็นคุณค่าที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับอย่างยั่งยืน เราจึงเลือกที่จะให้บริการจัดระเบียบบ้าน 10DK Home Tidying เป็นการขยายธุรกิจตามแนวคิดของแบรนด์ 10DK”ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านสำคัญต่อผู้คนในบ้าน ?“มีความสำคัญอย่างมาก ลองจินตนาการถึงบ้านที่ได้รับการออกแบบอย่างดี แต่ความสวยงามเหล่านั้นถูกบดบังด้วยข้าวของเครื่องใช้มากมายที่ไม่ได้รับการดูแลจัดเก็บและทับถมขึ้นไปเรื่อยๆ จนเกิดความยุ่งยากในการหยิบจับใช้งาน ซึ่งบางทีก็อาจจะหาไม่เจอในเวลาที่ต้องการ ความไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแน่นอน”“บ้านที่เป็นระเบียบ” ในมุมมองของ 10DK Home Tidying คืออะไร ?“ความสุขของผู้อยู่อาศัย เป็นสิ่งที่ 10DK ให้ความสำคัญ ในมุมมองของ 10DK Home Tidying บ้านที่เป็นระเบียบนั้นต้องสามารถ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยได้ในทุกๆวัน นอกเหนือจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามแล้ว ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ควรจะมีการจัดวางให้เหมาะสม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในเวลาส่วนตัวหรือเวลาส่วนรวมร่วมกับสมาชิกคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน การหยิบใช้หรือจัดเก็บ การทำความสะอาดรวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษา”จุดเด่นของบริการจัดระเบียบบ้านโดย 10DK Home Tidying ?“จริงๆเราสามารถให้คำนิยาม 10DK Home Tidying ว่าเป็นบริการจัดระเบียบบ้านมาตรฐาน world-class ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้การรับรองจากศาสตร์การจัดระเบียบบ้านระดับโลก ได้แก่•Konmari : ศาสตร์ความสุขจากบ้านที่เป็นระเบียบ10DK Home Tidying มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมศาสตร์แห่งการจัดระเบียบบ้าน Konmari ที่คิดค้นโดย คุณมาริเอะ คนโด นักจัดบ้านชาวญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งหัวหน้าทีมจัดบ้านจาก 10DK Home Tidying เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการรับรองเป็น Konmari Consultant อย่างเป็นทางการ•Clutterbug : ศาสตร์การจัดบ้านให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เป็นโปรแกรมการจัดระเบียบบ้านจากประเทศแคนาดา ที่มีการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของผู้อยู่อาศัยเพื่อให้การจัดระเบียบบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ที่ผู้รับบริการจะได้บ้านที่เป็นระเบียบและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง•10DK Fit-In Solution : แนวคิดการออกแบบที่ปรับได้ตามการใช้งานอีกจุดเด่นที่ทำให้ 10DK Home Tidying มีความแตกต่างคือการมีนักออกแบบจากเป็นส่วนหนึ่งของในทีมในการจัดระบบของบ้านเพื่อความเป็นระเบียบ ด้วยแนวทางการออกแบบสไตล์ Fit-In ซึ่งเป็นการออกแบบภายในที่เน้นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงของผู้อยู่อาศัย ทำให้บริการของเราตอบโจทย์ทั้งความเป็นระเบียบของบ้านและความสวยงามของพื้นที่ใช้สอย”•Sustainability : ความยั่งยืนที่เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ในการจัดบ้านทุกครั้ง สิ่งที่จะได้เป็นจำนวนมากคือข้าวของที่เจ้าของบ้านไม่ได้ใช้ ซึ่งเราจะคัดแยกเป็นหมวด ๆ แล้วส่งต่อไปบริจาคยังหน่วยงานที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้าเด็กนำไปบริจาคที่สถานรับเลี้ยงเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้านำไปบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น ซึ่งการส่งต่อคุณค่าไปยังผู้อื่นนี้เองที่เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy“การที่เราให้ความสำคัญในการสร้างทีมที่เชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานโลก เพราะ 10DK เชื่อว่าบ้านที่เป็นระเบียบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจะส่งผลต่อคุณภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาของแบรนด์ 10DK และสำหรับท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลในการรับบริการสามารถติดต่อได้ที่ IG : 10DK_hometidying หรือ Page : https://www.facebook.com/10dkbangkok หรือ Line ID: @10dkbangkok รับรองว่าทุกท่านจะได้รับบริการในราคาคุ้มค่าแน่นอนค่ะ” คุณนุ้ยทิ้งท้ายการพูดคุยในวันนี้ด้วยรอยยิ้มภาพ :รูปที่ 1ดร.ปรีชญา ชวลิตธำรง General Manager และ คุณชื่นกมล อบอาย Head of Home Tidying Departmentรูปที่ 2( Option 1 เลือกตามความเหมาะ) ทีม Home Tidying( Option 2 เลือกตามความเหมาะ) ทีม Home Tidyingรูปที่ 3-10 รูป Before After ของผลงาน Home Tidying3.ชั้นวางตู้ (ก่อน-หลัง)4.ชั้นวาง Walk-In Closet (ก่อน-หลัง)5.ห้องทานอาหาร (ก่อน-หลัง)6.ห้องน้ำ (ก่อน-หลัง)7.ห้องนอนและห้องนั่งเล่น (ก่อน-หลัง)8.โถงด้านหน้า (ก่อน-หลัง)9.Walk-In Closet (ก่อน-หลัง)10.Working Area