Zoom Docs เพิ่ม AI! ผงาดทัพฟีเจอร์ใหม่กลางเวที Zoomtopia 2023

ซูม หรือ Zoom Video Communications, Inc. จัดเวที Zoomtopia 2023 งานใหญ่ประจำปีที่ซานโฮเซ สหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดสำหรับแพลตฟอร์ม Zoom รอบนี้มุ่งใช้ AI ประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานผ่านเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ บนแนวคิดให้ Zoom เป็นแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดอีริค หยวน ผู้ก่อตั้ง และซีอีโอของ Zoom กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีความท้าทายใหม่ ดังนั้นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งในภาพรวม นวัตกรรมใหม่ของ Zoom ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อของมนุษย์ไร้ขีดจำกัดและสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง“ที่ Zoom เรามีพื้นฐานในการทำงานอยู่บนการทำสิ่งที่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า เราเข้าใจดีว่าผู้นำทางธุรกิจต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ๆ ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบผสมผสาน การปรับปรุงการมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและพนักงาน และต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จาก Generative AI ในการเพิ่มศักยภาพของผู้คน หรือลดความซับซ้อนของโซลูชันด้านไอที นวัตกรรมใหม่ของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Zoom ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Zoom เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อของมนุษย์ไร้ขีดจำกัดและสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง”หนึ่งในการประกาศที่ใหญ่ที่สุดบนเวที Zoomtopia 2023 คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Zoom Docs ที่ใช้ AI โดย Zoom Docs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยของ Zoom สำหรับการทำงานร่วมกันในยุคใหม่โดยใช้ AI Zoom Docs ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับการทำงานที่ยืดหยุ่น ที่ผสานรวมกับ Zoom และแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นอย่างลงตัว ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถสร้าง จัดการโครงการ ทำงานร่วมกัน และจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย"Zoom Docs มีความสามารถในการทำงานด้านเอกสารแบบดั้งเดิม รวมถึงสามารถช่วยสร้างวิกิและเนื้อหาแบบลากและวางสำหรับตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ ผู้ใช้ Zoom Docs ยังสามารถสร้างเอกสารด้วยเนื้อหาจาก Zoom Meetings สร้างเนื้อหาด้วย Zoom AI Companion สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดาย และอื่นๆ อีกมากมาย โดย Zoom Docs มีกำหนดเปิดให้ใช้งานในปี 2024"นอกจาก Zoom Docs บริษัทดาวรุ่งอย่าง Zoom ได้เปิดตัว AI Companion ที่จะช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย Zoom AI Companion เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะผู้ช่วยดิจิทัลแบบ Generative AI รวมถึงการเปิดตัว Whiteboard และการขยายไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ด้วยฟังก์ชันสรุปการประชุมและทีมแชตให้ลูกค้าด้านการศึกษาและสุขภาพAI Companion เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีแบบชำระเงินและบัญชีที่ได้รับการยกเว้นอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งต้องจ่ายในราคา 30 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อผู้ใช้ต่อเดือน นอกจากนี้ Zoom AI Companion ยังช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการสนทนาในการประชุมที่กำลังเกิดขึ้น สรุปแชตที่มีความยาว เขียนอีเมลใน Zoom Mail และอื่นๆ อีกมากมาย AI Companion ยังสามารถช่วยสร้างแนวคิดบนไวต์บอร์ดและจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างเร็วขึ้นZoom ยังใช้เวทีนี้ในการประกาศระบบงานใหม่เพื่อการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่น โดยการันตีว่า Zoom พัฒนาขึ้นเพื่อการทำงานแบบไฮบริด การทำงานระยะไกล และการทำงานในสำนักงาน การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในยุคของการทำงานแบบไฮบริดเพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่จะประสบความสำเร็จนวัตกรรมอื่นของ Zoom ที่เปิดตัวในงานนี้ยังมี Workvivo ซึ่ง Zoom เข้าซื้อกิจการเมื่อต้นปีนี้ โดย Workvivo เป็นโซลูชันการมีส่วนร่วมและการสื่อสารของพนักงานที่ช่วยพนักงานได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และเชื่อมต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานแบบไฮบริด เนื่องจากการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่ต่างๆ ผู้ใช้ Workvivo จึงจะสามารถใช้ Workvivo ได้โดยตรงจากเดสก์ท็อป โดยจะเปิดให้ใช้ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านอกจากการแนะนำสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนั่งใกล้กับผู้ทำงานร่วมกันที่มีความสำคัญแล้ว Workspace Reservation ยังมีแผนเพิ่มฟีเจอร์ Wayfinding ในปีหน้า เพื่อทำแผนที่ไปยังที่นั่งที่จองไว้และช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบเส้นทางไปยังที่นั่งจากมือถือเมื่ออยู่ในสำนักงานที่ไม่คุ้นเคย เพื่อช่วยให้หาที่นั่งทำงานได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกัน ก็มี Huddles ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเสมือนจริงที่พนักงานสามารถมาทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบไฮบริด และการทำงานระยะไกล"ตอนนี้ Zoom ได้เปิดตัวตัวบอกสถานะและข้อมูลตำแหน่งด้วย My Office View เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเพื่อนร่วมงานที่กำลังทำงานด้วย ทำงานใน Hurdles หรือในสำนักงานจริง My Office View ใน Huddles มีกำหนดจะพร้อมใช้งานในปี 2567"ในส่วนการทำงานร่วมกัน Zoom ได้ปรับปรุงกระบวนการก่อนการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปฏิทิน เมล ทีมแชต และล่าสุดคือ Zoom Scheduler ด้วยคุณสมบัติล่าสุดที่มีอยู่ใน Zoom Scheduler ผู้ใช้สามารถรวมลิงก์การจองแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อจัดการกับปฏิทิน เพิ่มโลโก้หน้าการจองที่กำหนดเองเพื่อความสอดคล้องกันของแบรนด์ และเพิ่มความช่วยเหลือด้านการใช้งานหลายบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเวลาว่างในหลายบัญชี เช่น ปฏิทินงานและปฏิทินส่วนตัว ในเร็วๆ นี้ ผู้ใช้จะสามารถรวมตารางเวลาเข้าด้วยกัน จึงไม่ต้องบล็อกเวลาบนปฏิทินสำหรับทีมหรือการทำงานต่างภูมิภาค ทั้งยังสามารถมอบหมายให้ผู้ช่วยหรือผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนคนอื่นๆ จองแทนผู้อื่นได้ และผสานรวม Salesforce เข้ากับ Scheduler ได้อย่างราบรื่น เพื่อเชื่อมโยงบันทึกการประชุมจาก Zoom Scheduler ใน Salesforce อย่างอัตโนมัติในอีกด้าน โซลูชันประสบการณ์ลูกค้า (CX) จะใช้ AI ของ Zoom เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมที่ต้องพบปะกับลูกค้าจะมีสิ่งที่จำเป็นในการทำงานรวมอยู่ในที่เดียวเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนอกจากนี้ นวัตกรรมที่ Zoom หวังให้เป็นตัวช่วยให้ทีมงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังมี AI Expert Assist Generative AI ที่สามารถรับฟัง ปรับเปลี่ยน และนำเสนอผลลัพธ์แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานของศูนย์ติดต่อ รวมถึง Zoom Virtual Agent และ Zoom Contact Center ที่จะผสานรวมกับแอปพลิเคชันข้อความดิจิทัลของ Meta ทั้ง WhatsApp และ Messenger ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า