บุญถาวรประกาศผู้ชนะประกวด “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank”คอนเซ็ปต์ The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียว

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ บุญถาวร และธนาคารกสิกรไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองการทำงานร่วมกันก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง โดยมีการประชาสัมพันธ์และรับผลงานจากนักศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 20 ทีม ผลงานทุกชิ้นถูกนำเสนอบน Facebook ของบุญถาวร เพื่อรับคะแนนโหวตจากประชาชน ในการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการประกวดรอบแรก และการตัดสินโดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บุญถาวร สาขาดีไซน์วิลเลจพุทธมณฑล ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีการนำบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทยเป็นโจทย์ในการประกวด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียว” บ้านในรูปแบบ Smart Home ที่ตอบสนองการอยู่ร่วมกัน พร้อมกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อความสะดวกสบายภายในบ้าน และเพื่อให้ผู้ที่ซื้อทรัพย์มือสองจากธนาคารกสิกรไทยสามารถนำผลงานการออกแบบดังกล่าวไปใช้งานจริงได้ เป็นความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษากล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนของในการรับผลงานทำงาน ออกแบบ ส่งผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เราได้เห็นความตั้งใจและศักยภาพของเยาวชนไทย ที่กำลังจะก้าวเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากมาย ผลงานทุกชิ้นทำให้เราเห็นว่า นักศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆไปสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Innovation ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ทั้งนี้บุญถาวรมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เข้าทำงานในสายงาน พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเติบโตไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และออกแบบตกแต่งอีกความท้าทายของกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบบ้านมือสอง “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” คือโจทย์เรื่องงบประมาณการรีโนเวท 2,000,000 บาท สำหรับบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 61 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 251 ตร.ม. โดยสินค้าที่นักศึกษานำมาใช้ในการออกแบบนั้นจะต้องคัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุญถาวรเองก็มีสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ Green Innovation ไม่ว่าจะทั้งกระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในสินค้าแต่ละชิ้นก่อนนำไปออกแบบ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับบ้านรูปแบบ Smart Home เพื่อตอบสนองการอยู่ร่วมกัน พร้อมกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ ผสมผสานกับการใช้งานที่เหมาะสม โดยในขั้นตอนการประกวด จะมีผู้เชี่ยวชาญจากบุญถาวรให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้เช้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อมูลไปช่วยเสริมในการออกแบบให้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับกล่าวว่า นักศึกษาทั้ง 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยแต่ละทีมได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ รีโนเวทบ้านมือสอง เพื่อตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียว ออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเด่นด้านความสวยงามแล้ว ยังตอบสนองความต้องการอยู่ร่วมกันของผู้อาศัยที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้อย่างลงตัว รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการออกแบบตกแต่งบ้าน โดยลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทย สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์บ้านมือสองกสิกรไทย เพื่อนำผลงานการออกแบบจากการประกวดในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการรีโนเวทบ้านได้ด้วย ทั้งนี้หากในอนาคตบุญถาวรมีการจัดโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศีกษา ธนาคารกสิกรไทยก็มีความยินดีที่จะร่วมมือและพร้อมสนับสนุนเช่นกันกล่าวว่า คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ขอขอบคุณผู้จัดงาน โครงการ “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” บุญถาวรและธนาคารกสิกรไทยที่มอบเวทีแห่งการเรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งเรื่องการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนงบประมาณ พร้อมติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มอบประสบการณ์ดีๆในการเติบโตอีกก้าวของนักศึกษา สร้างอนาคตและพัฒนาทักษะการออกแบบให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานจริงของนักศึกษาในอนาคตสำหรับทีมที่ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ TEAM NIRAYA NO.13 ที่มีผลงานตรงโจทย์ที่สุดในโจทย์ที่ว่า บ้านประหยัดพลังงาน เทรนยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ทุกLifestyle การใช้พลังงานสะอาด และสวนต้นไม้บังแดดรอบบริเวณบ้าน ช่วยบังไม่ให้ความร้อนสะสมในบ้าน และกรองฝุ่นละอองอากาศบริเวณบ้าน ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการสูงสุด โดยนำเสนอไอเดียการออกแบบ รีโนเวทบ้านได้ตรงใจกรรมการ เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของทุก Generation ตามข้อกำหนดของการออกแบบได้อย่างดี ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 12,000 บาท อีกทั้ง ผลงานการประกวดจะมีการจัดแสดงโชว์ที่ดีไซน์วิลเลจ สาขาพุทธมณฑล อาคาร B ชั้น 2 พร้อมนำไปโปรโมทต่อในเว็บไซต์ บุญถาวร สามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 66ปิดท้ายภายในงานด้วยการร่วมพูดคุยในหัวข้อ “The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียว” เทรนด์การออกแบบบ้าน และการเลือกใช้สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน รักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม กับนักออกแบบชื่อดัง คุณโต ศุภรัตน์ ชินะถาวร ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงจาก Party / Space / Design หรือ p / s / d นักออกแบบผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จคาเฟ่ ร้านอาหารชื่อดัง ที่ได้รับความนิยม ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก COTTO ในเรื่องนวัตกรรมของกระเบื้องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งจาก Lifestyle Furniture ที่มาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆให้กับนักศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานออกแบบต่อไป