“บ๊อช” จัดอีเวนต์กระตุ้นยอดปลายปี รุกอีคอมเมิร์ซเต็มสูบดันยอดโต30%

ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดงานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อชเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ยังแรงต่อเนื่องลุยจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายปลายปี กับงาน May the Bosch be with you “บ๊อช เคียงข้างทุกภารกิจ มืออาชีพ” จัดบูธสินค้าหลากหลายรายการทั้งเครื่องมือไร้สาย อุปกรณ์เสริมบ๊อช เครื่องวัดระยะและวัดระดับ เครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวน โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านงานช่างและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมของบ๊อช ช่วยสร้างการรับรู้ในแบรนด์และให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในหลายช่องทาง อีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดของบ๊อชที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนายธีรทัศน์ ประเสริฐเมธากุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเครื่องมือไฟฟ้า บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เผยภาพรวมธุรกิจของเครื่องมือไฟฟ้าบ๊อช ในไตรมาส3 ของปี 2566 ตลาดส่งออกเครื่องมือไร้สายถือว่าโตขึ้นตามเป้าหมาย ด้วยแรงสนับสนุนจากพันธมิตรคู่ค้าและแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของบ๊อชทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์เติบโตขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งงานสัมมนาตัวแทนจำหน่ายประจำปี และ งานกิจกรรม Bosch Users Day เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พร้อมฟังก์ชันเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน Health and Safety เปิดโอกาสให้พันธมิตรคู่ค้าและผู้บริโภค สัมผัสทดลองเครื่องมือก่อนใคร พร้อมจัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 12โวลท์ และ18โวลท์ เป็นสินค้ายอดนิยมมากที่สุด และกลุ่มสินค้าเครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวนที่มาแรง มียอดขายเติบโตขึ้นกว่า 20% หลังจากที่บ๊อชทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง“หลังจากนี้บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมทางการตลาดเต็มสูบ เติมเต็มไลน์สินค้าให้ครบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะตลาดเครื่องมือไร้สาย ด้วยการชูนวัตกรรมเทคโนโลยีไร้แปรงถ่าน และเทคโนโลยีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะกลุ่มตลาดระดับกลาง นำเสนอเครื่องมือในราคาที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มสัดส่วนการขายไปยังลูกค้ารายใหม่และรายใหญ่ รวมไปถึงธุรกิจก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งทีมสาธิตสินค้าเข้าไปให้บริการส่งเสริมการขาย โดยกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าและการตลาด ซึ่งบ๊อชไม่ได้แค่เน้นขายสินค้าผ่านร้านค้า หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น แต่เราเน้นทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งานโดยตรง”จากข้อมูลของ GSB research เปิดเผยว่า ตลาดเครื่องมือช่างมีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของมูลค่าตลาดรวมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด 500,000 ล้านบาท คาดว่ายังมีโอกาสเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% อัตราการเติบโตเป็นไปตามภาคธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือช่างเติบโตขึ้นตามไปด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบ๊อชในปี 20231. Innovation : บ๊อชมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำเรื่องของนวัตกรรมเครื่องมือไฟฟ้า การนำเสนอนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลาดไร้สาย 12โวลท์ และ18โวลท์ รวมถึงเครื่องมือไร้สายรุ่นใหม่ ๆ เทคโนโลยีเครื่องมือไร้สายของบ๊อช และเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ ๆ ทุกกลุ่มสินค้า2. Synergy : เพิ่มผู้ใช้รายใหญ่ ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า ตัวแทนจำหน่าย โดยการเจาะตลาดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทภาคธุรกิจก่อสร้างเพื่อขยายโอกาสการขายสินค้า เข้าใกล้ผู้ใช้งานโดยตรงมากยิ่งขึ้น3. Multi Channel : ต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอีคอมเมิร์ซให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น4. Branding : ทำการตลาดครบวงจร การสร้างแบรนด์ให้เติบโต คือการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์ไม่ถูกลืมและทุกคนจดจำแบรนด์ได้ ทั้งช่องทางตลาดออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและรอบด้าน5. Digitalization : การนำเอาเทคโนโลยีเครื่องมือดิจิตอลเข้ามาใช้ในเครื่องมือบ๊อช เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งต่อผู้ใช้และร้านค้า อย่างแอปพลิเคชัน BeConnected ตัวช่วยสำคัญตอบโจทย์ทุกเรื่องของเครื่องมือช่างสำหรับงานใหญ่ส่งท้ายปีนี้ มาในชื่อ “May the Bosch be with you : บ๊อช เคียงข้างทุกภารกิจ มืออาชีพ” โดยมีอินฟลูเอนเซอร์แวดวงงานช่าง อาทิ สมชาย DIY,บ้านทองกวาว, Daddy Tip’s ,TheBabyboom พร้อมผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมบูธสินค้าเครื่องมือช่างไฟฟ้าของบ็อชที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือไร้สาย 18โวลท์ นวัตกรรม World First's ของสว่านโรตารี่ไร้สาย และอุปกรณ์เสริม กลุ่ม Expert สุดยอดเทคโนโลยีจากบ๊อช เพื่อการทำงานอย่างมีสิทธิภาพของช่างมืออาชีพ มีทั้งดอกสว่านใบพาย, ใบเพชรตัดเหล็ก, ใบตัดอเนกประสงค์ พร้อมทั้งมีเครื่องมือวัดดิจิตอล เปิดตัวเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัสดุรุ่นใหม่ และเครื่องมือสำหรับงานบ้านและสวน นำเสนอเทคโนโลยี Pro Silence ช่วยลดเสียงดังในกลุ่มเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ พร้อมเปิดตัวปืนกาวสไตล์ใหม่มาในรูปแบบของปากกา และไขควงไร้สาย IXO ที่สามารถเป็นทั้งเครื่องตัด ที่บดเกลือพริกไทย ที่ปิดขวดไวน์ หรือกระทั่งเครื่องเป่าลม สำหรับสายแคมป์ปิ้ง การันตีความครบเครื่องด้วยยอดขายกว่า 20 ล้านเครื่องทั่วโลก