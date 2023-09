“พาณิชย์”แนะเสนอสินค้ารูปแบบดิจิทัล รองรับผู้จัดแฟร์ฝรั่งเศสนำสินค้าขายบนเว็บไซต์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจากนายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถึงการติดตามสถานการณ์การจัดงานแสดงสินค้าในฝรั่งเศส และโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดฝรั่งเศสทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ในเดือนก.ย.2566 มีการจัดงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก เช่น Paris Retail Week งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในงานธุรกิจค้าปลีก ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย. เช่น เทคโนโลยีระบบการจ่ายเงิน และระบบโลจิสติก , Salon.CSE.(Comité.social.et.économique) งานแสดงสินค้าทุกประเภทสำหรับผู้ที่ต้องการทำการค้ากับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ (บริษัทหรือหน่วยงานที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คนในฝรั่งเศส) ซึ่งมีทั้งสินค้าอาหารไปจนถึงการบริการท่องเที่ยว,งานแสดงสินค้าแฟชั่น Who’s Next และงานแสดงสินค้าเครื่องประดับ Bijorcha จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย. ที่ศูนย์แสดงสินค้า.Porte.de Versailles กรุงปารีส และงานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน Maison & Objet ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าเมือง Villepinte โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เข้าแสดงงานและผู้เข้าชมในแต่ละวันสูงถึง 10,000–20,000 ราย“งานแสดงสินค้าในฝรั่งเศส ไม่ใช่แค่นำสินค้ามาจัดแสดงเหมือนเดิม แต่ผู้ที่จัดงานได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยแต่เดิมผู้จัดงานส่วนใหญ่จะทำแค่รวบรวมรายชื่อบริษัทและสินค้าของผู้เข้าแสดงในงาน มาแนะนำให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าได้เห็นแต่ปัจจุบันได้ปรับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้โดยตรง อย่างบริษัท SAFI ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า Maison & Objet and More ได้ปรับให้เว็บไซต์ MOM ให้ขายสินค้าได้ด้วย ตั้งเป้าเพิ่มสินค้าในเว็บไซต์ให้ได้ 40,000 รายการ จากปัจจุบัน 10,000 รายการ เพื่อให้เป็นตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าดีไซน์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือบริษัท Comexposium ซึ่งเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่อีกรายหนึ่ง ปรับเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมจากชื่อ CMXP เป็น TheshowP โดยรวบรวมสินค้าอาหาร แฟชั่น กีฬา ไลฟ์สไตล์ ชุดชั้นในและแว่นตา มาเปิดขายทางออนไลน์ โดยตั้งเป้ารวบรวมบริษัทให้ได้ 10,000 แบรนด์”นายภูสิตกล่าวนายภูสิตกล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงในการจัดงานแสดงสินค้า ที่กลับมาจัดเต็มรูปแบบเช่นเคยเป็นก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้จัดงานแสดงสินค้ารายสำคัญในฝรั่งเศส ต่างยืนยันว่ามีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการก็ดีขึ้น แต่แม้งานแสดงสินค้าต่าง ๆ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทผู้จัดงานรายใหญ่ในฝรั่งเศสหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการนำสินค้าขึ้นไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในฝรั่งเศสหรือในประเทศอื่น ๆ ควรเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปใช้กับสื่อดิจิทัลได้ เช่น การนำเสนอด้วยวีดีโอขนาดสั้น โดยให้มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษที่มีความกระชับ ชัดเจน และอาจเพิ่มให้มีภาษาอื่น ๆ ที่ใช้เป็นหลักในประเทศที่จัดงานแสดงสินค้านั้น ๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น