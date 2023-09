“ภูมิธรรม” โรดโชว์ครั้งแรก นำทีมพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน CAEXPO 2023 ที่หนานหนิง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการนำคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ย. 2566 เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China–ASEAN Expo (CAEXPO 2023) ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมระหว่างประเทศ นครหนานหนิง (Nanning International Convention & Exhibition Center) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยได้เข้าร่วมงานมาติดต่อกันทุกปีสำหรับการเข้าร่วมงานในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 76 รายใน 4 กลุ่มสินค้าเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าใน Thailand Pavilion ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มแฟชั่นและเครื่องประดับ กลุ่มสุขภาพและความงาม และกลุ่มของใช้ในครัวเรือนและของตกแต่งบ้านส่วนของการร่วมจัดแสดงภาพลักษณ์ประเทศใน Pavilion of Cities of Charm ของปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เลือกจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดมนต์เสน่ห์ของไทย และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลไม้อันดับหนึ่งของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำไย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังเป็นประตูสู่การค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มานำเสนอการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่นของจังหวัดให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้ ในช่วงการเข้าร่วมงาน CAEXPO 2023 กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการพบปะหารือกับผู้นำจีน และผู้นำประเทศต่างๆ รวมถึงพบปะหารือกับนักธุรกิจไทย-จีน เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันและขยายตลาดสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ตลาดจีนด้วยนอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดพบปะหารือกับนายหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดงาน CAEXPO ครั้งต่อๆ ไป การใช้ประโยชน์จากระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor - ILSTC) ที่เขตปกครองกว่างซีจ้วง มีทำเลที่ตั้งเป็นข้อได้เปรียบ มีชายแดนทางบกและทะเลติดกับเวียดนาม และมีระบบคมนาคมทั้งทางบก น้ำ และอากาศครบวงจร การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน