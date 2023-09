ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ปลื้มงาน TILOG-LOGISTIX 2023 เพิ่มฐานลูกค้า ดันธุรกิจโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าไทยเป็น LOGISTICS HUB แห่งภูมิภาค

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยว่า “งาน TILOG–LOGISTIX 2023 นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังว่างเว้นถึงสามปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow” หรือ “ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก” โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานได้มีผู้สนใจร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธกว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่น และบริการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 7,400 ราย จาก 38 ประเทศทั่วโลก”ในด้านของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์อย่าง จุฑานุช ชุมมานนท์ ผู้บริหารบริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติกส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่เป็นองค์กรที่คร่ำหวอดประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากว่า 25 ปี ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ DITP ในหลายครั้งและได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดเสมอมา โดยเฉพาะในส่วนของงาน TILOG-LOGISTIX ที่ อาร์ ที เอ็น ได้มาร่วมเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งทุกครั้งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น และในฐานะที่ RTN Logistics เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ข้ามแดน ที่สามารถให้บริการได้ทั้งการขนส่งไปยังประเทศ ASEAN แบบ Door to Door บริการ Freight ทั้งทางเรือและทางอากาศ บริการ Custom Clearance ตลอดจนบริการจัดเก็บและกระจายสินค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง Food and Beverage, Industrial, Electronics และ Retailers ซึ่งส่วนตัวมีความเห็นว่า งาน TILOG-Logistix เป็นงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงมาก และสามารถต่อยอดวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งในเวทีสากล”ด้านกรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เผยถึงผลสำเร็จจากการร่วมออกบูธในครั้งนี้ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ที่มาร่วมงาน แต่บริษัทอื่นในเครือต่างได้เข้าร่วมงาน Tilog-LOGISTIX ต่อเนื่องมาหลายครั้ง โดยทุกปีที่ได้มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมและบริการของบริษัท ต่างได้รับความสนใจและกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเสมอมา โดยเฉพาะในส่วนของ Business Matching ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอและแนะนำบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าได้ตรงกับความต้องการโดยที่ผ่านมาได้พันธมิตรคู่และค้าใหม่หลายราย ตลอดจนลูกค้าที่ได้กลายมาเป็นลูกค้าประจำอีกมากเช่นกัน นอกจากนี้งาน TILOG-LOGISTIX ยังเป็นพื้นที่ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทำให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในฐานะที่ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยเครือข่ายการให้บริการที่กระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก โดยมีทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางทะเล และทางบก รวมถึงบริการอื่นๆ อาทิ การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั้งสำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษอย่างสินค้าอันตราย มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน TILOG-LOGISTIX 2023 และหวังว่าการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยหวังว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีการพัฒนา infrastructure ให้สามารถเชื่อมต่อการขนส่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับเป็น Logistics Hub แห่งภูมิภาคต่อไป”ทั้งนี้ งาน TILOG - LOGISTIX 2024 จะกลับมาอีกครั้งในปี 2567 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tilog-logistix.com หรือโทรสอบถามที่ 02-6867222 อีเมล contactcenter@rxtradex.comหรือสอบถามผ่านทาง LineOfficial Account : @tilog-logistix