เอสเอสไอชี้อุตฯเหล็กไทยวิกฤตหนัก จี้รัฐ-เอกชนทำโรดแมปก้าวไปสู่Green Steel

“สหวิริยาสตีล”ชี้อุตสาหกรรมเหล็กไทยวิกฤต หลังอียูบังคับใช้มาตรการCBAM และอุดหนุนเงินช่วยโรงเหล็กปรับเปลี่ยนใช้พลังงานสีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนโดยหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการคล้ายคลึงกันกีดกันการค้า แถมโดนจีนดัมป์ตลาด หวังภาคเอกชนร่วมมือกันจัดทำโรดแมปโดยมีภาครัฐและสถาบันการช่วยซัพพอร์ตทั้งการจัดหาพลังงานสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านเป็นGreen Steelนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)(เอสเอสไอ) กล่าวในหัวข้อThe Future of Steel ในงานงานครบรอบ25ปีสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change)เป็นปัญหาที่หนักและนำมาซึ่งกฎระเบียบต่างๆที่นานาประเทศจะนำมาบังคับใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) หรือมาตรการภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนมาบังคับใช้ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเก็บภาษีเหล็กที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงในกระบวนการผลิต ปกป้องผู้ผลิตที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าภายในยุโรปนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมาตรฐานการวัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แน่ชัด และเชื่อว่าประเทศอื่น ๆ นำมาตรการที่คล้ายคลึงกับ CBAM มาใช้เช่นกัน ทำให้การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทำได้ยากดังนั้นCBAMจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปขณะเดียวกันวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเช่นเศษเหล็กที่หมุนเวียนในตลาดโลก 100ล้านตันจะเริ่มจำกัดลง เนื่องจากประเทศที่เป็นผู้ส่งออกเศษเหล็กอย่างสหรัฐ อียู ญี่ปุ่นหันมาตั้งโรงงานถลุงเหล็กเอง และจีนก็ห้ามส่งออกเศษเหล็ก ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กของไทยมีปัญหาด้านวัตถุดิบในอนาคตนอกจากนี้ รัฐบาลในหลายประเทศทั้งสหรัฐฯและอียูได้ใส่เงินช่วยเหลือ(Subsidy)เพื่อพลิกโฉมพลังงานให้เป็นพลังงานสะอาด ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีพลังงานสะอาดใช้ในการผลิต รวมทั้งรัฐบาลยังให้เงินอุดหนุนกับโรงงานถลุงเหล็กในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตลดการปล่อยคาร์บอนลง รวมทั้งมีมาตรการCBAMปกป้องตลาดด้วย ขณะเดียวกันประเทศจีน อินเดีย ฯลฯก็จะนำโมเดลนี้มาใช้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กของไทยหากต้องการเปลี่ยนการผลิตจาก Gray Steel เป็นGreen Steel จะหาพลังงานสะอาดมาจากไหน และค่าไฟฟ้าของไทยก็แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วย“นับเป็นคลื่นลูกใหญ่ของSubsidyที่กำลังเข้ามาเปรียบมันเป็นInfinity War ที่สู้เท่าไรก็ไม่มีวันจบ เพราะเป็นการสู้กับการอุดหนุนจากภาครัฐ ดังนั้นการมองว่าอุตสาหกรรมเหล็กอ่อนแอ ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ผิด แต่ถามว่าทำไมคู่แข่งจึงตัวใหญ่ เราสู้ไม่มีวันชนะ เพราะเราสู้กับทุนรัฐ”นายวินกล่าวอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กไทยผ่านความท้าทายนี้ไปให้ได้ ผู้ประกอบการเหล็กจะต้องร่วมมือกันจัดระเบียบตัวเองเพื่อแผนจัดทำโรดแมปทั้งเรื้องจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อไปสู่Net Zero ขณะที่ภาครัฐจัดหาพลังงานสีเขียวและเร่งเปิดการใช้โครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม และภาคการเงินต้องช่วยซัพพอร์ตเพื่อให้อุตสาหกรรมเหล็กเปลี่ยนจากGray Steelเป็นGreen Steel เป็นต้นนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กของไทยกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากคู่แขางแม้ว่ากำลังการผลิตในประเทศจะเพียงพอต่อความต้องการ แต่การนำเข้าเหล็กราคาถูกจากจีน ทำให้การใช้อัตราการผลิตต่ำกว่า 30%ของกำลังการผลิตจริง โดยพบว่าสินค้าเหล็กบางประเภทก็ถูกการทุ่มตลาดจากจีนแม้ว่าจะมีกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด(AD)ดังนั้นภาครัฐควรมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กให้อยู่รอด เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีการบริโภคเหล็กปีละเฉลี่ย 19 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าปีละ 500,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งแรกปี2566 การค้าเหล็กสำเร็จรูปของไทย พบว่ามีการนำเข้าเหล็กทั้งสิ้น 5.89 ล้านตัน ขยายตัว 5.7%เทียบจากปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 208,485 ล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศมีการใช้กำลังการผลิตในครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 32% เท่านั้น แสดงว่ายังมีกำลังการผลิตเหลืออีกมากเพียงพอจะตอบสนองความต้องการในประเทศได้นอกจากนี้ ในปีนี้ อียูได้เริ่มใช้มาตรการ CBAM หากในอนาคตมีการใช้มาตรการนี้อย่างเต็มรูปแบบจะมีสินค้าเหล็กจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถนำเข้าไปยังอียูได้ ทำให้สินค้าเหล็กเหล่านี้ต้องส่งออกไปยังประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันในรูปแบบดังกล่าวรวมถึงตลาดในอาเซียนอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหล็กของไทย ยังมีโอกาสที่ส่งเสริมให้มีการขยายกำลังการผลิตในสินค้ามูลค่าสูงที่ยังไม่มีการผลิต และควบคุมไม่ให้มีการขยายกำลังการผลิตเกินความต้องการขณะเดียวกัน ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยการใช้สินค้าในประเทศ เช่นมาตรการ Made In Thailand จะช่วยกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการทางการค้า เช่น การใช้มาตรการเอดีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด พบว่ามีสินค้าเหล็กนำเข้าได้หลีกเลี่ยงมาตรการเอดีเพิ่มขึ้นมาก เช่น วิธีการเจืออัลลอยเพื่อหลบพิกัดภาษี หรือ วิธีหลบเลี่ยงภาษีเอดีด้วยการย้ายถิ่นกำเนิด ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงการใช้มาตรการเอซี (AC- Anti Circumvention) ตอบโต้การหลบเลี่ยงภาษีให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับที่หลาย ๆ ประเทศใช้