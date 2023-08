ORแย้มมีดีลร่วมทุน-M&Aในมือเพียบ ทั้งธุรกิจF&B-สุขภาพความงาม

OR ฟุ้งมีดีลM&AและJVทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จ่อดัน“โอ้กะจู๋”เข้าตลาดหุ้น มั่นใจผลประกอบการครึ่งหลังปี66สดใส ตามการโตของภาคการท่องเที่ยวและภาวะเศรษฐกิจนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ํามันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)(OR) เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทดีลควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) และการร่วมลงทุน (JV) ในธุรกิจอื่นๆเพื่อเสริมในพอร์ตเพิ่มเติมจำนวนมากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่เหลือของปี2566 รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม(F&B)และธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม( Health Wellness & Beauty )ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาและหาความร่วมมือที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัทที่ORได้เข้าไปร่วมลงทุนยังมีหลายบริษัทที่มีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย โดยพบว่ามีบริษัท 1-2รายมีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นเบื้องต้น บริษัทที่มีแผนระดมทุนชัดเจนเป็นลําดับแรก คือ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจร้านอาหารสุขภาพภายใต้แบรนด์ โอ้กะจู๋ ซึ่ง OR ได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 25% รวมถึงยังมีบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าตลาดหุ้นอีก 1-2 ราย แต่รอดูความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานและอัตรากําไรก่อนนางสาววิไลวรรณ กล่าวถึงแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง2566ว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจ ORในครึ่งปีหลังสดใสจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวและภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทำให้ธุรกิจยังคงเติบโตและการขยายธุรกิจยังทําได้อย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้เกือบ 90% มาจากกลุ่มธุรกิจ Mobility และมีสัดส่วนกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) จากกลุ่มธุรกิจ Lifestyle ราว 25%โดยในปีนี้ OR วางเป้าหมายขยายสถานี EV station ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีก 500 แห่ง จากปีก่อนที่ 300 แห่ง รวมเป็น 800 แห่ง และมีแผนเปิดสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอนอีกกว่า 400 สาขา จากงวดไตรมาส 2/2566 ที่มีอยู่จํานวนรวม 4,000 กว่าสาขา และขยายสถานีบริการPTT Station เพิ่มอีก 100สาขา