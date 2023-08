FSMART ปันผล 18 สต. ปล่อย GINKA เพิ่มรายได้

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เคาะปันผลระหว่างกาล 0.18 ต่อหุ้น กำหนด XD วันที่ 24 ส.ค. ก่อนจ่าย 6 ก.ย.นี้ ผลงาน 6 เดือนมีรายได้ 1,020 ล้านบาท กำไร 152 ล้านบาท ผู้บริหารเชื่อโดยรวมปีนี้ยังโตได้ 5-10% จากแผนงานครึ่งปีหลังเน้นบริหารธุรกิจ New S Curve โกยรายได้ เตรียมปล่อย GINKA ติดตั้งแห่งแรกปลายสิงหาคมนี้





นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) FSMART ผู้นำเครือข่ายอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 135.6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา จากผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ที่มีรายได้รวม 1,020 ล้านบาท กำไร 152 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 25 สิงหาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2566พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติลดทุนจดทะเบียน และทุนชําระแล้วจากเดิม 780,000,000 บาท เป็น 753,141,300 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือ 3.44% ของทุนชำระแล้วก่อนลดทุน ซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปสำหรับการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 2566 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจอนาคต (New S Curve) เครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” รวมถึงตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติ “เต่าบิน” ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทมีการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านการออกแสดงในงานต่างๆ ล่าสุดเตรียมนำ “GINKA Charge Point” และ “เต่าบิน” เข้าร่วมงาน IP FAIR 2023 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 18-20 ส.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานที่จะรู้จักสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น ก่อนที่ FSMART จะเริ่มติดตั้ง “GINKA Charge Point” ปลายเดือนสิงหาคมในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ก่อนจะขยายไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และพื้นที่จอดรถอื่นๆ ตามเป้าหมายการขยายเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า GINKA ให้ได้ 5,000 จุดใน 1 ปีนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการเช่นเดียวกับตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติ “เต่าบิน” บริหารจัดการโดยบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาลและการคิดค้นสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงการพัฒนาให้ตู้มีศักยภาพการบริการมากขึ้น ตลอดจนการขยายจุดติดตั้งในพื้นที่ที่มีความต้องการ โดยปัจจุบันมีให้บริการอยู่ 6,142 ตู้ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) จากแผนที่วางไว้ปีนี้ที่ 8,500-10,000 ตู้ ทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าประจำและเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เข้าถึงบริการ และมีโอกาสซื้อเครื่องดื่มจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติ “เต่าบิน” มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้น 26.71% ของ FSMART ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรเจกต์การผสมผสานระหว่างเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า GINKA และร้านคาเฟ่อัตโนมัติ “เต่าบิน” ในรูปแบบเคาน์เตอร์อัตโนมัติที่จะขายเครื่องดื่มชงสด และขายอาหารประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยการดำเนินงานนี้ถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือให้ครบวงจรแบบมีศักยภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคตนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจหลักเติมเงิน-รับชำระเงินอัตโนมัติ ยังถือเป็นรายได้หลักที่บริษัทมุ่งเน้นรักษายอดเติมเงินและการเติบโตให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาให้มากที่สุด ด้วยบริการที่หลากหลายเพิ่มทางเลือกและปรับให้เข้าพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้ง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นตู้บุญเติม เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และแอปพลิเคชันบนมือถือ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมยอดการใช้งานจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ส่วนกลุ่มธุรกิจการเงินและสินเชื่อครบวงจร เชื่อว่าปีนี้ยังมีการเติบโตได้ 5-10% ด้วยธุรกรรมการฝาก-โอนเงินกว่า 4.38 ล้านรายการต่อไตรมาส จากการตัวแทนธนาคารที่ครอบคลุม 8 ธนาคาร พร้อมผลักดันการถอนเงินด้วยบัตรผ่านตู้บุญเติมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เช่นเดียวกับธุรกิจบริการสินเชื่อครบวงจรที่ยังมีการตอบรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระสินค้า (Buy now pay later: BNPL) ที่ดี โดยบริษัทจะเน้นการบริหารการเรียกเก็บหนี้และบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางบริษัทเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ปี 2566 บริษัทสามารถเติบโตโดยรวมได้ 5-10%