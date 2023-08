ORชี้ครึ่งปีหลังรายได้พุ่งรับน้ำมันขาขึ้น ชูเขมรบ้านหลังที่2 อัดงบ100ล.ดอลล์สร้างคลัง

ORมั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่า6เดือนแรกปีนี้ มาจากราคาน้ำมันช่วงขาขึ้นและการท่องเที่ยวฟื้นดันการใช้น้ำมันพุ่ง ชูกัมพูชาบ้านหลังที่ 2 อัดงบลงทุน 100ล้านเหรียญสร้างคลังน้ำมันและคลังLPGในกัมพูชา ตั้งเป้าปี70 กลุ่มธุรกิจGlobalมีสัดส่วนEBITDAแตะ15%เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปัจจุบันนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังปี2566ว่า บริษัทคาดว่ามีผลดำเนินงานเติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่มีรายได้ขายและบริการ 385,122 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5,732 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น และความต้องการใช้น้ำมันที่เติบโตตามภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน(JET)“ บริษัทมั่นใจผลดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 ไม่ขาดทุนเหมือนกับไตรมาส 4/2565 เนื่องจากมีเครื่องมือรองรับ รวมทั้งการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปีนี้ค่อนข้างดี จากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยเฉพาะยอดขายน้ำมันอากาศยานที่เติบโตอย่างมาก ส่งผลให้มั่นใจว่าในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้สดใส”นายดิษทัต กล่าวโดยผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในกลุ่มธุรกิจ Mobility จะปรับตัวดีขึ้นตามการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยเฉพาะ Café Amazon สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากแผนการขยายสาขา เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ Global ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้หลังจากโควิด ช่วยให้ปริมาณขายน้ำมันและ Café Amazon เติบโตขึ้นในทุกประเทศเป็นสัญญาณบวก ทั้งนี้ OR ยังคงมุ่งแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างมั่นคง และได้เริ่มนำแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพไปทดลองในตลาดต่างประเทศแล้ว เช่น การนำแบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” Otteri wash & dry ไปเปิดสาขาแรกใน PTT Station สาขา Chbar Ampov ถือเป็นการนำพันธมิตรของ OR ไปบุกเบิกตลาดร้านสะดวกซักในประเทศกัมพูชาทั้งนี้ ORเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ เน้นขยายกลุ่มธุรกิจ Global เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศที่ OR ดำเนินการอยู่ โดยเพิ่มความหลากหลายในธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน ร่วมกับพันธมิตรในการขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนEBITDA มาจากธุรกิจ Global เพิ่มเป็น 15% ในปี 2570 จากช่วงครึ่งแรกปี 2566 มี EBITDAอยู่ที่ 7.6% ซึ่งประเทศยุทธศาสตร์ที่ OR ให้ความสำคัญคือประเทศกัมพูชา ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 รองจากประเทศไทย เนื้องจากเป็นประเทศที่ไม่มีโรงกลั่นน้ำมัน และ OR ได้รับสัมปทานซัปพลายน้ำมันอากาศยานให้กับสนามบินแห่งใหม่ในเมืองหลวงของกัมพูชาที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จปี2567ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนสร้างคลังน้ำมันและคลังLPG ขนาด2,000ตันที่กัมพูชา ใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งคลังน้ำมันจะเพิ่มขนาดกว่า 1 เท่าตัว ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันและน้ำมันอากาศยานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรองรับโครงการCFP ของไทยออยล์จะแล้วเสร็จทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 2.75แสนบาร์เรลเป็น4แสนบาร์เรล/วัน ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 170 แห่งอยู่ในกัมพูชานายดิษทัต กล่าวว่า บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนที่สามารถต่อยอด Value Chain อย่างชัดเจนตามพันธกิจของ OR ได้ในระยะยาว และการสร้าง Synergy ร่วมทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านสุขภาพ และความงาม (Health & Beauty) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กระแสหลัก เรื่องการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) และกลุ่มประชากรในวัยทำงานที่จะถือเป็นกลุ่มหลักของคนในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มของการใส่ใจสุขภาพ และความงาม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนารูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม และอีกอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือด้านการท่องเที่ยวและที่พัก (Tourism & Accommodation) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มสอดคล้องกับพันธกิจด้าน All Lifestyle ของ OR ที่ต้องการเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยเร็วๆ นี้ OR จะเปิดตัวแอปพลิเคชัน “เอ็กซ์พลอร์” (xplORe) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังมีแผนเปิดตัวสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น flagship station ที่จะเป็นต้นแบบสถานีบริการในอนาคตนำเสนอทั้งจุดบริการเติมน้ำมัน และ สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Seamless Mobility) พร้อมด้วยพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่และหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ (All Lifestyles) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop สะท้อนภาพ OR Ecosystem ที่ตอบโจทย์ด้าน Mobility & Lifestyle และรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน