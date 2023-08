PTTEPขายทิ้งแหล่งแคช-เมเปิลที่ออสเตรเลีย

ปตท.สผ. เซ็นสัญญาขายการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7 หรือแหล่งแคชและเมเปิลที่ออสเตรเลียให้แก่ INPEX Cash Maple Pty Ltd และ TotalEnergies Exploration Australia Pty Ltd คาดปิดดีลในปีนี้นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาย)(PTTEP )หรือปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทPTTEP Australasia (AshmoreCartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทาน AC/RL7 ให้แก่ บริษัท INPEX Cash Maple Pty Ltd และ บริษัท TotalEnergies Exploration Australia Pty Ltd เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566โดยแปลงสัมปทานดังกล่าว PTTEP AAA ถือสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 100 โดยการซื้อขายจะมีผลสมบูรณเ์มื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2566แปลงสัมปทาน AC/RL7 ประกอบด้วยแปลงแคชและเมเปิลที่มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสทแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ระยะพัฒนาตั้งอยู่นอกชายฝั่งในทะเลติมอร์ทางเหนือของ ประเทศออสเตรเลีย โดยการขายสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การลงทุนของปตท.สผ.