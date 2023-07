“บ้านปู”รอจังหวะส่ง”BKV”เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก หลังโหมลงทุนแหล่งก๊าซฯ-โรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขึ้นแท่นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1ในรัฐเท็กซัส และอันดับที่ 16 ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นประเทศยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่สำคัญของบ้านปู ที่สร้างการเติบโตในช่วงการปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ขณะเดียวกันเป็นการลดการพึ่งพาธุรกิจถ่านหิน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนหากย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีก่อน บ้านปูได้ขยายธุรกิจพลังงานจากถ่านหินและไฟฟ้าในแถบภูมิภาคเอเชียไปสู่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas)ที่สหรัฐอเมริกา ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่รุกธุรกิจนี้ในสหรัฐอเมริกา โดยเข้าไปลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 522 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หลังจากนั้นในปี2562 บ้านปูก็ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ณ บริเวณฟอร์ต เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ มูลค่าการลงทุน 489.90 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติไปสู่ธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยแหล่งก๊าซฯดังกล่าวมีระบบท่อขนส่งก๊าซเพื่อจำหน่ายแก่โรงไฟฟ้าและครัวเรือนในตลาดสำคัญที่มีความต้องการใช้ก๊าซสูงในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา และที่สำคัญการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ทำให้รับรู้รายได้ทันทีในกลางปี 2565 บริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบ้านปูได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขในการซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation มีมูลค่าการลงทุนจำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้บ้านปูสามารถขยายกำลังการผลิตในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทำให้กำลังการผลิตรวม 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มเป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P ขยับเพิ่มเป็น 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ส่งผลให้ BKV จึงกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett)นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ บ้านปูยังไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกาจากปัจจุบันมีอยู่ 2 แหล่ง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมดกว่า1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยแหล่งก๊าซมาร์เซลลัส (Marcellus) รัฐเพนซิลเวเนีย และแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) รัฐเทกซัส มีกำลังผลิตก๊าซฯรวม 800-900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทำให้เราครองแชมป์ผู้ผลิตก๊าซฯใหญ่เป็นอันดับ 1 ในรัฐเทกซัสแล้วขณะเดียวกัน บ้านปูได้ต่อยอดระบบนิเวศ (Ecosystem) จากธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐไปยังโรงไฟฟ้าที่ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดย BKV มีการลงทุนโรงไฟฟ้า 2 โครงการคือ Temple I กำลังผลิต 768 เมกะวัตต์ และ Temple II มีกำลังผลิต 755 เมกะวัตต์ ในรัฐเทกซัส รวมกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 1.5 พันเมกะวัตต์ เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่ใกล้กัน ทำให้การดำเนินการและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Economies of Scale) และช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายกว่า20% และดำเนินการเทรดซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี Electric Reliability Council of Texas หรือ ERCOT ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตลาดไฟฟ้าที่มีการเติบโตสูงสุดของสหรัฐฯอย่างไรก็ดี ขณะนี้บ้านปูยังไม่มีแผนจะลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซฯเพิ่มเติมในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา แต่จะเน้นบริหารทั้ง 2โรงไฟฟ้าให้ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาร์จิน และการทำSynergyของ 2 โรงไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในปีนี้ เมื่อทุกอย่างไปได้ดี จึงค่อยมองโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมนางสมฤดี กล่าวว่าความคืบหน้าการนำ BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก( New York Stock Exchange :NYSE)นั้น ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในการนำ BKV เข้าเทรดในตลาดหุ้นNYSE โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนซื้อแหล่งก๊าซฯหรือโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมอีก เพราะมีฐานธุรกิจใหญ่เพียงพอที่จะเข้าตลาดหุ้นได้แล้ว เพียงแต่รอจังหวะสถานการณ์ตลาดหุ้นดีกว่านี้ก่อน จากเดิมที่เคยมีแผนเข้าเทรดซื้อขายหุ้นBKVภายในปี2566“ยอมรับว่า ตลาดหุ้นNYSE ถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูง เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้นักลงทุนไม่มีอารมณ์อยากลงทุน แต่เชื่อว่าภาวะตลาดหุ้นเช่นนี้คงกินเวลาไม่นานนักตลาดก็น่าจะกลับมาดีขึ้น “โดยในปี 2566 แนวโน้มรายได้ของ BKV อาจจะไม่เติบโตเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยลดลงจากปี 2565 กล่าวคือ ราคาก๊าซฯเฉลี่ยปีที่แล้วจาก 8 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ยปีนี้ 4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่ก็เป็นระดับราคาก๊าซฯที่บริษัทมีกำไรดีอยู่ เนื่องจากต้นทุนการผลิตก๊าซฯเฉลี่ย อยู่ที่ 2เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูอย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานบ้านปูในช่วงครึ่งหลังของปี2566 บริษัทมั่นใจจะมีผลดำเนินงานเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากบันทึกรายได้จากโรงไฟฟ้า Temple II เพิ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.2566 โดยโรงไฟฟ้าTemple ll จะพลิกมีกำไรจากการSynergy ร่วมกับโรงไฟฟ้า Temple Iส่วนธุรกิจถ่านหิน พบว่าราคายังคงผันผวนมาก โดยปีนี้คาดราคาเฉลี่ยถ่านหินลดลงมาอยู่ที่ระดับ 120 เหรียญสหรัฐต่อตันเทียบปี 2565 ที่ราคาเฉลี่ย 140 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ก็เป็นระดับราคาที่บ้านปูมีกำไรดีอยู่ เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติที่ราคาอ่อนตัวลงมาเมื่อเทียบกับปี2565 แต่เป็นราคาที่บริษัทมีกำไร โดยประเมินว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ก๊าซฯเพิ่มขึ้นทั้งนี้ บ้านปูคงเป้าหมายการขายถ่านหินในปีนี้อยู่ที่ 38.2 ล้านตัน แบ่งเป็นประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 22.4 ล้านตัน ออสเตรเลีย 8.7 ล้านตัน และจีน 7.1 ล้านตัน โดยความต้องการใช้ถ่านหินในจีนยังไปได้ดีอยู่สำหรับการลงทุนในปี 2566-2568 บริษัทจะเน้นการลงทุนในสัดส่วน 60% ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงาน และอื่นๆ ส่วนที่เหลืออีก 40% จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซฯในสหรัฐเป็นหลักสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2566 บ้านปู มีรายได้รวม 1,312 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 44,489 ล้านบาท) และมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 467 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15,837 ล้านบาท)โดยสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจถ่านหิน60%และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 17%ของรายได้รวมบ้านปู เน็กซ์ถอยตั้งหลักลงทุนเวียดนามนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบ้านปู ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวถึงแผนการขยายโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนว่า ตามที่รัฐบาลเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานหมุนเวียน ทำให้บริษัทถอยออกจากเวียดนามระดับหนึ่ง แต่ธุรกิจใดที่ลงทุนไปแล้วก็ยังดำเนินธุรกิจอยู่ต่อ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชูง็อก (Chu Ngoc) กำลังผลิต 15 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น็อนไห่ (Nhon Hai) กำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) เป็นต้นบริษัทเพียงแต่หันไปโฟกัสไปยังประเทศอื่นๆแทนไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนพลังงานหมุนเวียนท้้งในรูปแบบการควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A)ที่เน้นโรงไฟฟ้าที่ผลิตเชิงพาณิชย์แล้วและการลงทุนเองตั้งแค่แรกเริ่ม(Green Field)โดยบริษัทสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก(มินิไฮโดร)ในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งมองโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาด้วย หลังจากปักหมุดลุยธุรกิจก๊าซฯและโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯมานาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น 1,600 เมกะวัตต์ในปี2568 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 700-800เมกะวัตต์ หรือกล่าวได้ว่า บ้านปู เน็กซ์จะต้องมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 300เมกะวัตต์จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกเหนือจากพลังงานหมุนเวียนแล้ว บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นเพิ่มเป็น 65.10%ในบริษัท ดูราเพาเวอร์ ผู้นำด้านระบบแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนระดับโลก โดยบ้านปู เน็กซ์จับมือกับดูราเพาเวอร์ ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงในไทย เบื้องต้นมีกำลังผลิต 200เมกะวัตต์ชั่วโมง(MWh) ที่จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสต้นปี 2567 เน้นเจาะลูกค้ากลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสารไฟฟ้า (e-Bus) รถบรรทุกไฟฟ้า เรือโดยสารไฟฟ้า ฯลฯ โดยบริษัทเน้นส่งออกแบตเตอรี่ไปต่างประเทศ โดยมีลูกค้าอย่าง VDL ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้าจากเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้ หากตลาดมีความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทก็พร้อมจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ส่วนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเมืองซูโจว (Suzhou) สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปีหน้า เพื่อรองรับความต้องการใช้แบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าโดยก่อนหน้านี้ บ้านปู เน็กซ์ ร่วมกับเชิดชัยมอเตอร์เซลส์ ผู้ให้บริการรถบัสรายใหญ่ที่สุดในไทย และ ดูราเพาเวอร์ สร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในไทยสำหรับ e-Bus ของบริษัทเชิดชัยฯ และตลาด EV ทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ภายในปี 2569 ซึ่งขณะนี้ ทางเชิดชัยฯอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่เพื่อต้้งโรงงานผลิตรถบัสไฟฟ้าที่นครราชสีมานายสินนท์ กล่าวว่า ในปี2566 บ้านปู เน็กซ์มั่นใจว่าจะbreak even และเริ่มมีกำไรจากการดำเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม รวมไปถึงโซลาร์รูฟท็อป และธุรกิจจัดการพลังงานที่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในปีถัดไปจะรับรู้รายได้จากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทย รวมทั้งธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการขยายอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจ 5 กลุ่มได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า ธุรกิจอี-โมบิลิตี้ และธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงาน โดยมี ‘โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร’ (Total Smart Energy Solutions)ควบคู่กับการก้าวเป็น Net-Zero Energy Provider โดยเดินหน้าขยายธุรกิจและเสริมแกร่ง Business Ecosystem ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” ของกลุ่มบ้านปู ดังนั้น ในอนาคต บ้านปู เน็กซ์ จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างกำไรให้กับบริษัทแม่ และจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคต