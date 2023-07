BANPU ลั่นครึ่งหลังปี 66 เติบโตขึ้น มาจากโรงไฟฟ้า Temple II ในสหรัฐฯ

“บ้านปู” ลั่นผลประกอบการครึ่งหลังปีนี้ เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เหตุรับรู้รายได้และกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซฯ Temple ll ในสหรัฐฯ เพิ่ม ด้าน “บ้านปู เน็กซ์” จับมือ Roots เปิดตัว “ป็อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย” ช่วยลดการปล่อย CO2นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าผลประกอบการในครึ่งหลังปี 2566 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากบันทึกรายได้จากโรงไฟฟ้าก๊าซฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 โรง หลังจากบริษัท Temple Generation Intermediate Holding เป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 100% ในบริษัท CXA Temple 2 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Temple II) ในสหรัฐฯ โดยโรงไฟฟ้า Temple I ที่กลุ่มบ้านปูเข้าซื้อก่อนหน้านี้ เมื่อ Synergy กับโรงไฟฟ้า Temple II จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและมีกำไรทันทีในปี 2565 โรงไฟฟ้า Temple II ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ขนาดกําลังการผลิต 755 เมกะวัตต์ มีผลดำเนินงานขาดทุน แต่เมื่อรวบกับโรงไฟฟ้าก๊าซฯ Temple I ขนาดกําลังการผลิต 768 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าลดลง ทำให้บ้านปูบันทึกกำไรสุทธิได้ในครึ่งหลังปีนี้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู กล่าวว่า บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ Roots แบรนด์ร้านกาแฟชื่อดังสัญชาติไทย เปิดตัว “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ป็อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Cup to Net-Zero ร่วมผลักดันสังคมไร้คาร์บอน ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียว” ต้นแบบ Smart Business ยุคใหม่ที่ใช้โซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ตั้งเป้าเป็นโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตโดยป็อปอัพคาเฟ่แห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Off-Grid ที่มีระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในร้าน โดยไม่พึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าหลัก มีดิจิทัลแพลตฟอร์มมอนิเตอร์การใช้ไฟและยอดลดการปล่อย CO2 จากคาเฟ่แบบเรียลไทม์ บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi รับส่งผู้ที่มาใช้บริการคาเฟ่ รวมถึงระบบจัดการขยะในร้าน สะท้อนศักยภาพการช่วยลดคาร์บอนและลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงปัจจุบันคนไทยมีการดื่มกาแฟในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% หรือประมาณ 300 แก้วต่อคนต่อปีดังนั้นบริษัทจึงได้ร่วมกับ Roots แบรนด์ร้านกาแฟที่ให้ความสำคัญต่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เปิดตัวแคมเปญ “Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT” ต้นแบบ Smart Cafe ที่ใช้พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอนไปด้วยกัน ผ่านกิจวัตรการดื่มกาแฟ โดยบ้านปู เน็กซ์ รับผิดชอบการออกแบบ ก่อสร้างป็อปอัพคาเฟ่ และนำโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรมาใช้ให้ตอบโจทย์ธุรกิจร้านกาแฟ“จากการคำนวณปริมาณลดการปล่อย CO2 ต่อ 1 แก้ว เช่น Sugarcane Cold Brew with Oat & Honey Foam ซึ่งเป็น Signature Drink ช่วยลดการปล่อย CO2 ได้สูงสุดประมาณ 750 กรัม เรียกได้ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมไร้คาร์บอนได้ง่ายๆ ด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียวจาก Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT โดยเราตั้งเป้าว่าตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ป๊อปอัพคาเฟ่เปิดให้บริการ(วันที่18 กรกฎาคม-24 กันยายน 2566 ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ทุกวันในเวลา 07.00-13.00 น.) จะช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากกว่า 5,000 กิโลกรัม”