บ้านปูคว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี2566

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ โดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 กลุ่มทรัพยากร” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (Best Public Companies of the Year 2023) โดยวารสารการเงินธนาคาร มีหลักเกณฑ์พิจารณารางวัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งวัดจากปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยบ้านปู ได้ผลคะแนนเป็นอันดับ 1 ทั้งในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มทรัพยากร สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรของบ้านปูได้เป็นอย่างดี