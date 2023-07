“ปลาทูแท่งอบกรอบโกเล” คว้าชัย LION Health Startup Business Contest

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปลาทูแท่งอบกรอบของพรปัญญาคว้าใจกรรมการ รับเงินรางวัล 2 แสน พร้อมเตรียมต่อยอดกับไลอ้อนจากโครงการ LION Health Startup Business Contestภายหลังการเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม SMEs หรือ ธุรกิจ Startup ได้มีโอกาสเติบโตไปด้วยกันในโครงการ“LION Health Startup Business Contest” หรือโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพ และมีผู้ประกอบการ 28 รายยื่นส่งแผนเข้าประกวดทั้งนี้ ทีมพรปัญญา ทีมธรรมรักษา และทีม Talk to PEACH คือ 3 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบการประกวดในโครงการนี้ นอกจากจะได้รับสิทธิ์ในการออกบูธโปรโมทสินค้าร่วมกับบูธกิจกรรมของ ไลอ้อน ประเทศไทย ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง 3 ทีม นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO บริษัท PaySolutions จํากัด และ TARAD.com ผรินทร์ สงฆ์ประชา CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท นาสเก็ต รีเทล จํากัด กรรณิการ์ จําปาพันธ์ CEO บริษัท SLEEP COACH ประเทศไทย จํากัด เกศกานดา พรรณกลิ่น DIGITAL SOLUTION EXECUTIVE MANAGER บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด และ ดร.ชาลินี ฮิราโน Chief Strategy Officer/ Deputy Managing Director บริษัท Far East Fame Line DDB จํากัด (มหาชน)นอกจากนี้ ทั้ง 3 ทีม ยังได้รับประสบการณ์ และคำแนะนำจากคณะกรรมการที่เป็นกูรูด้านการตลาด นักสื่อสาร นักสร้างแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพ ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสามทีมทีมพรปัญญา ผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลาทูแท่งอบกรอบ “โกเล” ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมสกัดจากก้างปลา ผลิตจากปลาทูแท้ 100% ไม่ผสมแป้ง มีแคลเซียมสูง วิตามิน คอลลาเจน และไฟเบอร์ ได้นำเสนอแผนงานธุรกิจที่เปลี่ยนก้างปลาจากที่เป็น Food Waste มาเป็นแคลเซียมผงที่มี value และสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกหลากหลายรูปแบบธุรกิจของบริษัท พรปัญญา จำกัด เริ่มจากการขายส่งลูกชิ้นปลาทะเล ที่ทำมานานกว่า 15 ปี และพบว่ามีก้างปลาเหลือทิ้งจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดเพิ่มมูลค่าให้กับก้างปลา โดยนำมาผสมกับเนื้อปลาทูและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูแท่งอบกรอบที่มีปริมาณสารแคลเซียมสูงกว่าปกติจากการนำเสนอแผนงานของพรปัญญา ทำให้คณะกรรมการได้มองเห็นช่องทางการตลาด พร้อมกับคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ในการทำการตลาดที่แนะนำให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสินค้าจากตลาดกลุ่มอาหารเสริมแคลเซียมมาเป็นตลาดกลุ่มพรีเมียมสแน็ค เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับตลาดแคลเซียมที่เป็น red ocean มีผู้เล่นหลายรายและมีเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว หากปรับตำแหน่งมาเจาะตลาดกลุ่มพรีเมียมสแน็ค ยังจะสามารถเคลมได้ว่า เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ผลิตภัณฑ์ทำมาจากปลา และที่สำคัญตลาดพรีเมียมสแน็คยังมีช่องว่างในการทำตลาดได้อีกมากส่วนผู้เข้ารอบอีกสองทีมที่คว้ารางวัลอันดับ 2 คือทีม Talk to PEACH แอปพลิเคชันที่ให้คําปรึกษาเรื่องเพศออนไลน์กับคุณหมอ และนักเพศวิทยาแบบไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งได้รวบรวมนักเพศวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้าน Sexology ที่พร้อมให้คำปรึกษา และเข้าใจทุกความหลากหลายของทุกคน โมเดลธุรกิจคือรายรับที่มาจากค่าบริการให้คำปรึกษาและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย น้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ฯลฯผู้รับรางวัลอันดับ 3 คือ ทีมธรรมรักษา ผู้พัฒนาผักพื้นบ้าน อาทิ คะน้าไชยา ใบหม่อน และชะพลู มาแปรรูปเป็นผงผัก ที่เก็บง่าย นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้สะดวก เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาในการหาซื้ออาหาร แต่ยังต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน กินง่าย และให้ประโยชน์ทางโภชนาการสูงโครงการ LION Health Startup Business Contest เป็นโครงการที่ไลอ้อน จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับ Startup ยุคใหม่ และเป็นกำลังในการสนับสนุนและผลักดันธุรกิจเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของไลอ้อน ที่มุ่งมั่นดำเนินการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม SMEs หรือ ธุรกิจ Startup ที่ดำเนินธุรกิจสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมประกวดแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพสูง สามารถดำเนินการได้ผลจริง และมีผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ชิงรางวัลเงินสนับสนุนธุรกิจจากบริษัทฯ มูลค่ารวม 590,000 บาท พร้อมกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตกับ ไลอ้อน ประเทศไทย