จัดประชุมสัมมนาเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ พร้อมรับเงินสนับสนุนจากทีเส็บ

คุณหรือองค์กรของคุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า?อยากจัดงานประชุม สัมมนา พาพนักงานไปเอ้าท์ติ้ง แต่ยังเลือกสถานที่ไม่ได้อยากพักโรงแรมดี ๆ แต่มีงบจำกัดอยากไปที่ใหม่ ๆ แต่ยังไม่รู้จักเส้นทางถ้าหากคุณยังคิดไม่ออก วางแผนไม่ได้ วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์หลากหลายรูปแบบในแต่ละภูมิภาค เพื่อช่วยให้องค์กรและนักเดินทางไมซ์ไม่ต้องปวดหัวกับการหาเส้นทางหรือเสียเวลาคิดว่าจะจัดกิจกรรมอะไรกันดี ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละพื่นที่อีกด้วย และนี่คือตัวอย่างเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ที่จะมาช่วยจุดประกายความคิดในการจัดงานไมซ์ให้กับคุณเริ่มกันที่ภาคเหนือ ไปขึ้นดอยกับเส้นทางไมซ์ “เชียงใหม่ : CSR สามัคคี หลากวิถีล้านนา” เส้นทางสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่จะทำให้คุณอิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญไปกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมประเพณีทรงคุณค่าแห่งล้านนาอย่างแห่ไม้ค้ำสะหลีหรือแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ที่ อ.จอมทอง ทำ Team Building โดยร่วมสร้างสรรค์โลโก้ขององค์กรบนขนมเปี๊ยะ พร้อมลำแต๊ ๆ ไปกับสุกี้ยูนนานหม้อไฟขนาดจัมโบ้ 9 ชั้น สูตรต้นตำรับของชุมชนจีนยูนนานที่หาได้ที่นี่ที่เดียว ที่อ.ฝางลงมาภาคเหนือตอนล่างกับเส้นทางไมซ์ “พิษณุโลก : Slow Life อิ่มใจ เมืองสองแคว” ที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยมุมมองใหม่กับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น แถมพาไปรู้จักฟอสซิลโบราณอายุกว่า 360 ล้านปี และส่องค้างคาวยามเย็นตัดกับวิวสวนดอกไม้ ที่อ.เนินมะปราง สัมผัสเสน่ห์ของพระเครื่องและพระพุทธรูปพร้อมขอพรหลวงพ่อใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนสองแคว พร้อมเวิร์กชอปทำเครื่องปั้นขึ้นลายอุที่บ้านเตาไห และสนุกกับ Sup Board บนแม่น้ำน่านถ้าอยากใกล้กรุงเทพต้องนึกถึงเมืองชลฯ กับเส้นทางไมซ์ “พัทยา : Outing อนุรักษ์ทะเล ส่งเสริมชุมชน” เส้นทางที่เหมาะแก่การเป็นรางวัลอันน่าประทับใจให้พนักงานในบริษัท ด้วยแนวคิด Incentive for all ที่รวบรวมกิจกรรมสุดสนุก และได้รู้จักวิถีชุมชนมากยิ่งขึ้น อาทิ CSR รักษ์น้ำปล่อยพันธุ์ปลา ดูปะการัง Team Building สุดเฮฮาริมหาด และเวิร์กชอปทำพวงมโหตร เครื่องแขวนมงคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาวตะเคียนเตี้ยสำหรับภาคอีสานเรามีเส้นทางไมซ์ “ขอนแก่น : Field Trip ต้องมนต์เสน่ห์เส้นทางไหม” ที่จะพาคุณไปรู้จักกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างผ้าไหม ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการถักทอออกมาเป็นผืนอย่างพิถีพิถัน แถมยังได้ทำ CSR ปลูกต้นหม่อน พร้อมเวิร์กชอปทำผ้าเช็ดหน้าลายไดโนเสาร์ร่วมกับชุมชน ณ บ้านหนองบัวน้อย ต. โสกนกเต็น อ. พล และเพิ่มขวัญกำลังใจด้วยกิจกรรมรำบายศรีสู่ขวัญคู่เสี่ยว ที่มีสายสิญจน์ผูกแขนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงมิตรภาพอันงดงาม และยังได้ซึมซับกลิ่นอายวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนเส้นทางไมซ์สายใต้เราก็จัดได้ กับ “สงขลา-ปัตตานี : เสน่ห์สามวิถี สัมมนาหลากวัฒนธรรม” ผ่านกิจกรรมที่จะได้เรียนรู้และศึกษาถึงคุณค่าที่ผสานกับความมีเสน่ห์ของเรื่องราวเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม หลอมรวม 3 วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจาก ไทย จีน และมลายูไว้อย่างลงตัว ซึ่งคุณสามารถสัมผัสความงามของวิถีชีวิตนี้ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เยี่ยมชนย่านเมืองที่ถนนนางงาม จ.สงขลา ใส่ชุดบาหยานั่งสามล้อรอบเมือง ชมสถาปัตยกรรมของคนใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากมลายูและแบบจีนผสมตะวันตก ร่วมทำ CSR แบบวิถีชีวิตคนปัตตานีด้วยการไสกระดานไม้ปลูกป่าชายเลน และสัมผัสวิถีชีวิตอันมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยการทำเวิร์กชอปทอผ้าไหมจวนตานี พร้อมลิ้มรสผลไม้ตามฤดูกาลแบบสดจากสวนที่ชุมชนทรายขาวนอกจากเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ที่น่าสนใจเหล่านี้แล้ว ประเทศไทยมีสถานที่จัดงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สถานที่ที่เป็นกันเองไปจนถึงสถานที่จัดงานที่หรูหรา เพื่อบริการแต่ละรูปแบบธุรกิจ โดยเฉพาะสถานที่จัดงานไมซ์สุดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ อาทิThe Society by RISE Innovation Hub -The Society with Playground สถานที่จัดงาน และกิจกรรม หลากหลายฟังก์ชัน ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์ ณ ชั้น 22 อาคารเกษรทาวเวอร์ เดินทางสะดวกบนสกายวอร์คเพียง 3 นาที จากรถไฟฟ้าบีทีเอส ชิดลม สำหรับผู้ที่มองหาสถานที่จัดงานรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ได้หลายฟังก์ชัน อาทิ สัมมนา เวิร์กชอป งานแถลงข่าว งานทอล์ก งานเปิดตัวสินค้า และ Pitching Day พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งอุปกรณ์ไอทีล้ำสมัย พร้อมฟรี Wi-FiLido Connect เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง PMCU และ LOVEiS Entertainment ที่เปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมทุกแขนง อาทิ ศิลปะการแสดง ดนตรี จิตรกรรม วรรณกรรม ภายใต้แนวคิด “The Unexpected Experience” ที่อยากให้คนทุกรุ่นและช่วงวัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ Lido อีกครั้งหลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่บนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น 3 โรงภาพยนตร์ที่ถือเป็นตำนานคู่สยามสแควร์หรือสถานที่จัดงานไมซ์แบบพิเศษ อย่าง บ้านข้างวัด จ.เชียงใหม่ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นทั้งหมดนี้คุณสามารถค้นหาได้จาก ThaiMICEconnect แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (online marketplace) ที่พัฒนาโดยทีเส็บ นำเสนอฐานข้อมูลผู้ประกอบการในการจัดกิจกรรมไมซ์ได้ในที่เดียว รวมทั้งสินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน ตั้งแต่สถานที่จัดงาน ออแกไนเซอร์ โรงแรม ที่พัก โชว์ / การแสดง และธุรกิจบริการอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมโครงการ ’ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการจัดงานสูงสุด 30,000 บาท ได้อีกด้วยสำหรับโครงการ ’ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ เป็นโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดงานไมซ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม (Meetings) กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) กิจกรรมสัมมนา (Seminars) กิจกรรมการอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) และกิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip) โดยเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานสองรูปแบบ คือ 1. จัดงานหนึ่งวัน งบสนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท และ 2. จัดงานสองวัน งบสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท