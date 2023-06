ท่องเที่ยวเกาหลีร่วมกับเคทีซี บุกตลาดท่องเที่ยวพรีเมี่ยม ในแคมเปญ “Only in Korea, Especially for You”

การจองผ่านหน้าเว็บไซต์สายการบิน อาทิ ส่วนลด 1,500 บาทจากสายการบิน เอเชียนา แอร์ไลน์ / ส่วนลด 10% จากสายการบิน โคเรียน แอร์ / หรือเมื่อจองผ่าน KTC World Travel Service รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินทั้ง 3 สายในเส้นทางเกาหลีสูงสุดถึง 3,000 บาท / รับเพิ่ม 500 ROP miles กับการบินไทย และน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มกับสายการบิน โคเรียน แอร์





แพคเกจเที่ยวอิสระกับ Lotte Hotel & Resort 3 วัน 2 คืน พร้อมบัตรเข้าสวนสนุก Lotte World สำหรับ 2 ท่าน ในราคาพิเศษ พร้อมส่วนลด 1,000 บาท / แพคเกจท่องเที่ยวเกาหลีมุมมองใหม่เอ็กซ์คลูซีฟ 5 วัน 3 คืน โดยออกเดินทางในช่วงที่สวยที่สุดของเกาหลีในเดือนพฤศจิกายนนี้เพียง 79,900 บาท / รับสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นาน 6 เดือน

ระยะเวลาแคมเปญ “Only in Korea, Especially for You” ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566 สามารถศึกษารายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติมของแคมเปญฯ​ได้ที่ www.ktc.co.th/VisitKorea2023

นาย มุน ซึง-ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ปี 2566 เป็นปีที่มีความหมายในการฉลองครบรอบ 65 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีและไทย ในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลเกาหลีและไทยได้ประกาศให้ ปี 2566 – 2567 เป็น “ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี - ไทย”ในปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 คนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลี 570,000 คน ทำให้ไทยเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเกาหลี และคนเกาหลีจำนวน 1.89 ล้านคนเดินทางมายังประเทศไทย ทำให้เกาหลีเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 จากทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ เกาหลีและไทยซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญระหว่างกัน จึงได้ตกลงที่จะร่วมกันฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้กลับมาอยู่ในระดับก่อนโควิด-19 ด้วยความคาดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 2.5 ล้านคน โดยใช้โอกาสของ 'ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย' ในครั้งนี้“ประเทศไทยเป็นประเทศพี่น้องที่ส่งทหารจำนวนมากกว่า 6,000 นายไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อ 73 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกาหลีประสบความยากลำบาก ต้องขอบคุณความเสียสละในครั้งนั้น ที่ช่วยให้เกาหลีผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและสามารถปกป้องเสรีภาพและความเจริญรุ่งเรืองเอาไว้ได้ สำหรับแคมเปญความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีและบัตรกรุงไทยในครั้งนี้ เราหวังว่าไม่เพียงแต่การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศจะได้รับผลตอบรับที่ดี แต่มิตรภาพระหว่างเกาหลีและไทยจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”มิสเตอร์ลี ซาง อู ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กล่าวว่า “ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไปยังประเทศเกาหลีมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายให้ตลอดปี 2566 และ 2567 เป็นช่วงของ Korea – Thailand Visit Year เพื่อกระตุ้นให้คนเกาหลีและคนไทยเดินทางท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นโดยเริ่มจากงาน Thailand - Korea Tourism Forum ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะมีตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การอภิปราย รวมถึงการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีแผนจัดกิจกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ที่ประเทศไทยเช่นกัน โดยเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องาน “Korea Everywhere” กำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ และมีแผนจะไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตอีกด้วยนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เรายังมีแผนทำการตลาดในรูปแบบ K – Culture และใช้ช่องทางโซเชียล มีเดียตลอดทั้งปี การสนับสนุนตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอีกปัจจัยที่เราให้ความสำคัญ ขณะนี้เราประสานงานใกล้ชิดกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การร่วมมือกับเคทีซีเปิดตัวแคมเปญ “Only in Korea, Especially for You” ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พบกับการท่องเที่ยวเกาหลีในรูปแบบที่เหนือระดับยิ่งกว่าเดิม”นางสาวอริญชยา เลิศวัฒนชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กล่าวว่า “สำหรับใน ปี 2566 - 2567 รัฐบาลเกาหลีได้ประกาศว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของเกาหลี โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งแพ็คเกจการเดินทาง และแคมเปญส่งเสริมด้านการขาย โดยใช้วัฒนธรรมของ K – Culture เป็นแกนในการกระตุ้นนักท่องเที่ยว สำหรับในปีนี้เราได้มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Premium Travel ในมุมมองที่แตกต่าง มุ่งเน้นการทำการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้น สะท้อนผ่าน 3 มิติ ประกอบด้วย วัฒนธรรม อาหาร และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ”“วัฒนธรรม” เกาหลีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน อาทิ ดนตรี การเต้นรำ ละคร และวรรณกรรม ร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบลึกซึ้ง อาทิ ชมสวนลับที่พระราชวังชางด็อกกุง หรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเกาหลี “อาหาร” ประเพณีการทำอาหารแบบท้องถิ่นยังคงเป็นเสน่ห์สำหรับเกาหลี ร่วมตามรอยร้านอาหารเกาหลีที่มีรสชาติความอร่อยระดับมิชลินสตาร์ ลิ้มรสอาหารเกาหลีเมนูต้นตำรับระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ยังร่วมสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีผ่าน “กิจกรรมเพื่อสุขภาพ” อาทิ เปิดประสบการณ์ดูแลผิวพรรณ ด้วยส่วนผสมสมุนไพรระดับตำนานอย่างโสม”นางสาวพัทธ์ธีรา อนันต์โชติพัชร ผู้บริหาร KTC World Travel Service และการตลาดท่องเที่ยวหมวดสายการบิน กล่าวว่า “ประเทศเกาหลีมีเอกลักษณ์ทั้งด้านวัฒนธรรม อาหาร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดดเด่นในแต่ละฤดูกาล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี ประกอบกับความแข็งแรงด้าน Soft Power ผ่านผลงานด้านศิลปะ ดนตรี ซีรี่ส์ เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีมากขึ้นด้วยเคทีซีเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี และพันธมิตรหมวดท่องเที่ยว เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรฯ ได้เดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีอย่างคุ้มค่า โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (ช่วงวิกฤติโควิด-19) มีจำนวนยอดรูดบัตรฯที่ประเทศเกาหลีเพิ่มมากขึ้น19% และมียอดใช้จ่ายต่อสมาชิกเพิ่มถึง 16% ในขณะที่ KTC World Travel Service มียอดใช้จ่ายเส้นทางเกาหลีเพิ่มขึ้น 13%“เคทีซีร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี สำหรับในปีนี้ การร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ​ “Only in Korea, Especially for You” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกบัตรฯ วางแผนท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลีมากยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์กับพันธมิตรสายการบินชั้นนำ ได้แก่ เอเชียนา แอร์ไลน์ / โคเรียน แอร์ และการบินไทย และแพคเกจพิเศษดังนี้นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซียังมีสิทธิ์ลุ้นเป็น 5 คู่ผู้โชคดีท่องเที่ยว 5 วัน 3 คืน "Only In Korea, Especially for You" สัมผัสเกาหลีในรูปแบบที่แตกต่าง จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 800,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สูงสุด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ KTC World Travel Serviceศูนย์การค้าและดิวตี้ฟรีชั้นนำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 31 สิงหาคม 2566นายพีรพัฒน์ ดีสถิตกุล จากเพจ Jasonland แดนกิมจิ กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเกาหลีของคนไทยในตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมก่อนโควิดพอสมควร นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น และเน้นการท่องเที่ยวที่ลงลึกไปซึมซับความเป็นเกาหลีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม หรือตลาดพื้นบ้านซึ่งนักท่องเที่ยวก็นิยมกันมาก รวมไปถึงการได้รับประสบการณ์การดูแลจากศาสตร์ของภูมิปัญญาความงามจากสุดยอดเครื่องสำอางทีมีส่วนผสมจากสมุนไพรในตำนานอย่างโสมก็เป็นอีกความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมไปเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของเกาหลีซึ่งมีให้ดูและสามารถเที่ยวได้ทุกฤดู เที่ยวแบบชิลๆ Slow Life ไม่เร่งรีบ และที่น่ามหัศจรรย์ของเกาหลีคือ คุณไปกี่ทีไปเที่ยวเกาหลีกี่ครั้ง เกาหลีจะไม่เหมือนเดิม และคุณก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความสุข และความประทับใจกลับมาประเทศแบบเต็มกระเป๋าทุกครั้งไป”สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทรศัพท์ 0-2123-5050 หรือที่เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th #########################################