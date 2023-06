"มาเก๊า" เร่งดึงนทท.ไทย ยกทัพพันธมิตรจัดเต็มโปรโมชัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) รุกตลาดนักท่องเที่ยวไทย จัดงานเมกา โรดโชว์ “Experience Macao Unlimited” ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปักหมุดเลือกประเทศไทย เป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชีย ยกทัพโปรโมชันสุดพิเศษจาก พันธมิตร ตัวแทนจากภาคธุรกิจการโรงแรมรีสอร์ตครบวงจรของมาเก๊า รวมทั้งเอเจนซี่ชั้นนำของไทย สายการบิน และภาคการท่องเที่ยวอื่น ๆ กว่า 120 หน่วยงาน เพื่อหวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่อยู่ใน Top10 ประเทศที่เดินทางไปมาเก๊าให้เพิ่มมากขึ้นนางมาเรีย เฮเลน่า เดอ เซนน่า เฟอร์นานเดซ ผู้ว่าการท่องเที่ยวมาเก๊า (Maria Helena de Senna Fernandes, Director of the Macao Government Tourism Office (MGTO) เปิดเผยว่า ในช่วงที่มาเก๊าปิดประเทศจากผลกระทบของโควิด-19 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลายอย่างแบบต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง โรงแรม The Londoner Macao ที่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมีการก่อสร้างอารีน่าใหม่ที่จุคนได้ประมาณ 6,000 คนรวมทั้งยังมีโรงแรม The Grand Lisboa Palace Resort Macau และ โรงแรม คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ที่ออกแบบโดยตำนานแห่งแฟชั่น อย่าง คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก รวมทั้ง Galaxy Macau คอมเพล็กซ์ที่ได้สร้างอารีน่าใหม่ซึ่งจุคนได้กว่า 16,000 คน รองรับกลุ่มลูกค้า Gaming กลุ่ม Convention และ Mice อีกด้วยสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในขณะนี้ คือการปรับตัวเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เปลี่ยนไป ซึ่งเรามุ่งมั่นนำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายผ่านการร่วมมือกันกับคู่ค้าสำคัญในประเทศพันธมิตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดทางธุรกิจต่อไป โดยเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชีย ปักธงกิจกรรมเมกา โรดโชว์ “Experience Macao Unlimited” ในการประชาสัมพันธ์พร้อมยกทัพ 6 กลุ่มโรงแรมรีสอร์ตของมาเก๊ามาร่วมอัปเดตสินค้าและบริการใหม่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊า ให้คนไทยเห็นถึงความสวยงามที่โดดเด่นของมาเก๊ามากขึ้น ด้วยการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมาเก๊า ภายใต้แนวคิด Tourism + คือ การนำการท่องเที่ยวมาผสมผสานกับสิ่งที่โดดเด่นในมาเก๊า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร วัฒนธรรม กีฬา รวมทั้งเทคโนโลยี ที่จะเข้ามามีบทบาท เพิ่มโอกาสกระจายแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนจุดประกายความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเที่ยวได้สะดวก สนุก ปลอดภัย มากขึ้นทั้งนี้ เพื่อหวังกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักประเทศหนึ่ง ให้กลับมาเที่ยวมาเก๊าอีกครั้ง โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับมา มาเก๊าอย่างรวดเร็ว เมื่อสายการบินเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายในงานจัดกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และจัดเต็มด้วยแพคเกจทัวร์มาเก๊าสุดคุ้มและตั๋วโปรโมชันจากสายการบิน เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับมาเก๊า ราคาเริ่มต้น 2,999 วันละ 50 ใบ ตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 ห้องพักราคาโรงแรม 5 ดาว ราคาสุดพิเศษ ตั๋วเรือฟรีมาเก๊า ฮ่องกง 1 เที่ยว โดยมีเหล่าดาราศิลปิน มาร่วมสร้างความบันเทิง ตลอด 3 วันเต็ม อาทิ “หยิ่น อานันท์ ว่อง,แบม ปีติภัทร คูตระกูล และโจอี้ ภูวศิษฐ์ ซึ่งตลอดการจัดงาน 3 วันเต็ม มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานถึง 50,000 คนทั้งนี้ ในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 มาเก๊าต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 150,000 คน จากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของมาเก๊า และการเยือนไทยในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อตอกย้ำว่า มาเก๊าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติการท่องเที่ยว