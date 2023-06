ททท.เฟ้นหา “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” จากผู้สมัครกว่า 3,390 คน นำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไทย หวังกระตุ้นการเดินทางให้ “ไทยเที่ยวไทย” 138 ล้านคน-ครั้งภายในปี 2566

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ททท.เปิดรับสมัครนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสามารถในการเดินทางและการนำเสนอ Content ด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้สนใจสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกให้เป็น “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” จำนวน 3,390 คน ภายหลังคณะกรรมการได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 20 คน เพื่อสัมภาษณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการท่องเที่ยว ในมุมมองของ “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 7 ด้านนำโดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท., นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เดนท์สุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด, นายปรัชญา สมานทรัพย์ Director of Sales and Partnerships บริษัท ไดร์ฟ ดิจิทัล จำกัด, ผศ.ดร.ไพทูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายกรกันต์ สุทธิโกเศศ ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการทางช่องออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 7 ท่านจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3,390 คนอย่างตั้งใจ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ททท.ได้ประกาศผลผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรก ได้แก่ คุณอภิชาต พรหมทัศน์ หรือเจ้าของเพจ “เดอะแบก” ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจ มีความหลงใหลในการท่องเที่ยวไทย สามารถนำเสนอการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบและน่าสนใจ ทั้งยังมีแผนการจัดทำท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นนักสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวให้ใครหลายๆ คนได้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณอภิชาต พรหมทัศน์ หรือนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแรก จะได้รับเงินรางวัลกว่า 504,000 บาท พร้อมของรางวัลสนับสนุนให้ผู้ชนะออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย เช่น Voucher โรงแรมที่พัก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Macbook โทรศัพท์ iphone และ ipad เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการนำเสนอ Content ด้านการท่องเที่ยวจากการออกเดินทาง และนำเสนอประสบการณ์การเดินทาง กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจ ตามปฏิทินท่องเที่ยวไทยปี 2566 โดยเฉพาะการนำเสนอประสบกาณณ์เดินทางจากสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่ม Soft Power ของประเทศไทย ให้เกิดกระแสการเดินทาง “ไทยเที่ยวไทย” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 นี้นอกจากการคัดเลือกนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแรกแล้ว ยังมีการร่วมกันจัดตั้งภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยมีสมาชิกทั้ง 20 ท่านที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้าง Community สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ให้แหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นททท.คาดว่าการเฟ้นหา “นักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ภายใต้โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ล้านคน-ครั้ง ส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายตลอดปี 2566 ได้ไม่น้อยกว่า 880,000 ล้านบาทสามารถติดตามคอนเทนต์การท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์จากนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี และโปรโมชันต่างๆ ของโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” ได้ที่ปฏิทินท่องเที่ยวไทยปี 2566 เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/amazingthailand365 และ Line Official Account : @amazing365days