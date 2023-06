เริ่มแล้วงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 งานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัย-นวัตกรรมด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ คาด 4 วันเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

เปิดฉากแล้วสำหรับงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 งานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ รวบรวมผู้ประกอบการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงวัย ไว้ครบถ้วนในงานเดียว พร้อมจัดเต็มสินค้าและบริการด้านสุขภาพ เต็มอิ่มตลอดระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คาดสร้างเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC HAT YAI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคนรักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2023 งานแฟร์สำคัญใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยรวบรวมผู้ประกอบการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงวัย ไว้ครบถ้วนในงานเดียว ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายแพทย์ สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 หนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ ด้วยการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Health for Wealth โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และประเทศไทยแข็งแรง พร้อมทั้งมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองเป้าหมายทางด้านสุขภาพชั้นนำของโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย เพื่อผลักดันไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โลก (Medical tourism) นั้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยในปี 2566 มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับที่สูงกว่าปี 2562 โดยอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 2.9 หมื่นล้านบาท นับเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2565 จากแรงสนับสนุนของอุปสงค์คงค้างในการรักษาพยาบาลหลังจากที่ติดปัญหาด้านการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ปี 2563-2564 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม CLMV กลุ่มตะวันออกกลางและจีน ขณะที่ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพหลายด้านที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตต่อเนื่องในอนาคตด้วยความสำคัญดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการต่อยอดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติอย่างแท้จริง เพราะภายในงานได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านสุขภาพ การนำเสนอนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์สมัยใหม่ เช่นเดียวกับการต่อยอดการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในซัปพลายเชนด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านการเสวนาหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญกับวิถีชีวิต และเทรนด์ทางด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นขณะเดียวกัน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เดินหน้าขับเคลื่อนภาคใต้สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาให้จังหวัดสงขลาเป็น Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนับสนุนการจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และในพื้นที่ภาคใต้เองนั้นก็นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จึงเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับสินค้า และบริการทางการแพทย์เชิงสุขภาพที่หลากหลาย และเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูทและเจรจาธุรกิจ พร้อมกับช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพให้กับจังหวัดสงขลาในอนาคตการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนทั้ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือมาร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานระดับประเทศ เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายให้แก่องค์กร และบริษัทที่เข้าร่วม แสดงในงานมากกว่า 80 บูท และพิเศษในการจัดงานปีนี้ยังมี Travel Agency จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ เพื่อจะทำ Medical and Wellness Tourism ในจังหวัดสงขลา ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการรับรอง พร้อมจดสิทธิบัตรเรียบร้อย ทั้งนวัตกรรมด้านการแพทย์, นวัตกรรมด้านอาหาร, นวัตกรรมด้านยา-อาหารเสริม, นวัตกรรมด้านความงาม เครื่องสำอาง ยกมานำเสนออย่างใกล้ชิดส่วนรายละเอียดภายในงาน ประกอบด้วย 4 โซนหลัก คือ โซนสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและการแพทย์ โซนสินค้าและบริการด้านความงาม โซนสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ และโซนอาหารเพื่อสุขภาพ มีไฮไลต์สำคัญ เช่น นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ความงาม สินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งเก้าอี้นวดไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ จากคลินิกการแพทย์แผนจีน คลินิกฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัย โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วันจะทำให้เกิดเงินสะพัดไม่น้อยกว่าปีที่แล้วที่มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ทั้งจากการจับคู่ธุรกิจ และการเลือกซื้อสินค้าและบริการภายในงานที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายคุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า ทีเส็บพร้อมสนับสนุนการจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 เพื่อตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดสงขลา ในฐานะการเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) โดยจังหวัดสงขลานับเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ในพื้นที่ภาคใต้ เพราะมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง ศูนย์ประชุม สถานที่จัดงานขนาดใหญ่ สนามบิน เช่นเดียวกับเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม บริเวณสถานที่ย่านชุมชนเมืองเก่า สงขลา ที่สามารถนำมาต่อยอด ซึ่งทีเส็บพร้อมยกระดับจังหวัดสงขลาไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 ตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 นี้ เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC HAT YAI) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ healthyliving-expo.com หรือ Facebook : Healthy Living & Innovation Expo หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 09-7347-3050