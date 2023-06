ไทยออยล์คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) รับรางวัล 4 สาขา จากงานประกาศรางวัล “13th Asian Excellence Award 2023” จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) ซึ่งมอบให้แก่ นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) ให้แก่ นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี นอกจากนี้ Corporate Governance Asia ยังได้ประกาศมอบ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) ให้แก่ นางสาวทอแสง ไชยประวัติ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน และรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) ให้แก่ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารด้านการเงินที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ