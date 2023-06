บางจากฯ คว้า 6 รางวัลระดับภูมิภาค Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ESG

สะท้อนความเป็นผู้นำของบางจากฯ ในด้าน ESG และความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ดังนี้1. รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) (ปีที่ 8) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์รวมถึงส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น2. รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) (ปีที่ 5) นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจากฯ ในฐานะผู้มีบทบาทในการบริหารด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับนักลงทุนและผู้มีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย3. รางวัล Best Investor Relations Professional มอบให้บุคคลดีเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์4. รางวัล Asia’s Best CSR (ปีที่ 3) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย5. รางวัล Best Environmental Responsibility (ปีที่ 7) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม6. รางวัล Best Investor Relations Company (ปีที่ 9) บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ทั้งนี้รางวัล Asian Excellence Awards จัดขึ้นโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์