ทีทีบีคว้า 8 รางวัลจาก Institutional Investor’s 2023 Asia (ex-Japan) Executive Team

เผยผลการสำรวจ Institutional Investor’s 2023 Asia (ex-Japan) Executive Team ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย โดยผลการสำรวจประจำปี 2566 นี้ ทีเอ็มบีธนชาตได้รับถึง 8 รางวัลด้วยกัน โดยรางวัลแรก ได้แก่ รางวัล Most Honored Company ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนระดับสูงจากการประเมินทุกหัวข้อ และอีก 7 รางวัล เป็นรางวัลในกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน (Banks and Non-Bank Finance) ซึ่งธนาคารได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ในทุกหมวดรางวัล ส่งผลให้ทีทีบีเป็นธนาคารที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 ในระดับเอเชียสำหรับกลุ่ม (Mid/Small Cap) และกลุ่มประเทศเอเชีย (ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) จากการโหวตโดยนักวิเคราะห์สำหรับอีก 7 รางวัลที่ได้รับมีรายละเอียดดังนี้ด้าน Company Board ซึ่งเป็นหัวข้อใหม่ที่นำมาประเมินเพิ่มเติมในปีล่าสุด และด้าน ESG ได้แก่ รางวัล Best Company Board รางวัล Best ESGด้านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้รับรางวัลจากการประเมินคุณภาพทีมงาน และกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations Team รางวัล Best Investor Relations Programและท้ายสุด กลุ่มผู้บริหารของธนาคารที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัล Best CEO ได้แก่ คุณปิติ ตัณฑเกษม รางวัล Best CFO ได้แก่ คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร และรางวัล Best Investor Relations Professional ได้แก่ คุณดารารัตน์ อุระพันธมาศกล่าวว่า การจัดอันดับและรางวัลที่ได้รับจาก II Research ในครั้งนี้ ถือเป็นผลจากการที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจาก Investment Community ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานของธนาคารในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยต่อไป