บางจากคว้า 6 รางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ในการประกาศรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ที่โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ฮ่องกงบางจากฯ ได้รับรางวัล Asian Excellence Awards 2023 จำนวน 6 รางวัล ดังนี้คือ รางวัล Asia’s Best CEO รางวัล Asia’s Best CFO รางวัล Best Investor Relations Professional รางวัล Asia’s Best CSR รางวัล Best Environmental Responsibility และรางวัล Best Investor Relations Company สะท้อนความเป็นผู้นำของบางจากฯ ในด้าน ESG และความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน